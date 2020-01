Les meilleures statistiques de marketing numérique que nous avons vues cette semaine – Econsultancy

Vos statistiques rassemblées pour cette semaine incluent CX, la recherche vocale, l’industrie du jeu et les principaux objectifs des spécialistes du marketing.

4 milliards de requêtes vocales sont passées par l’assistant vocal DuerOS de Baidu en 2019

DuerOS de Baidu, la technologie d’intelligence artificielle qui transforme tout appareil doté d’un haut-parleur et d’un microphone en appareil intelligent, a vu 4 milliards de requêtes vocales passer par son assistant vocal en 2019, a révélé SeekingAlpha.

La marque domine le secteur de la recherche en Chine, avec des résultats récents révélant qu’elle compte près de 190 millions d’utilisateurs actifs quotidiens (soit une augmentation de 25% en glissement annuel) sur ses différentes plateformes de recherche sur mobile et sur ordinateur.

Le succès de Baidu sur le marché concurrentiel de la recherche a été un peu un tour de montagnes russes. Après avoir connu des baisses record du cours de l’action l’an dernier, il s’est depuis apprécié de 50% en deux mois, tandis que ses revenus publicitaires ont baissé de 9% sur un an.

Cependant, Baidu semble capable de se défendre contre des concurrents de renom tels que Alibaba et Xiaomi, et même des homologues mondiaux comme Google, dont il a dépassé l’année dernière la part du marché des haut-parleurs intelligents.

Les entreprises leaders en CX sont trois fois plus susceptibles que leurs homologues d’avoir dépassé de manière significative leurs objectifs commerciaux pour 2019

Selon Econsultancy et Adobe Index Experience Index: 2020 Digital Trends, les entreprises mondiales leader dans l’expérience client sont trois fois plus susceptibles que leurs pairs d’avoir dépassé de manière significative leurs objectifs commerciaux 2019.

Les entreprises grand public étaient plus susceptibles de manquer ou de manquer de peu leurs objectifs commerciaux que les dirigeants de CX, cependant, la majorité (78%) des entreprises grand public étaient toujours en mesure d’atteindre ou de dépasser leurs objectifs.

Les données collectées suggèrent que même si deux entreprises concurrentes sont de taille similaire et offrent des produits similaires dans le même secteur, l’importance accordée à CX dans leurs stratégies de marketing importe considérablement afin de récolter des récompenses financières et de fidéliser la clientèle.

L’enquête définit les leaders CX comme ayant «une gestion avancée de l’expérience client en place qui est alignée sur la stratégie et la technologie», et afin de rester des leaders, les entreprises doivent se concentrer sur le développement et la rétention des talents dans ce domaine.

Seulement 28% des spécialistes du marketing considèrent la qualité des données comme une priorité absolue

Selon le rapport marketing annuel 2019-2020 de Nielsen, seulement 28% des spécialistes du marketing mondiaux identifient la qualité des données comme une priorité absolue. Dans une enquête mondiale sur les priorités des campagnes marketing, il s’est classé 4ème derrière le ciblage d’audience (53%), la création publicitaire (37%) et l’audience (31%).

Ceci en dépit de l’importance accrue de données précises dans le marketing, qui peuvent déterminer la solidité des informations marketing et peuvent influencer la prise de décision future par extension. Par conséquent, cela suggère que des ressources pédagogiques supplémentaires sont nécessaires pour mettre à jour les spécialistes du marketing sur l’importance de la qualité des données pour mener à bien les stratégies de marketing à long terme.

L’industrie du jeu devrait valoir 300 milliards de dollars d’ici 2025, ce qui créera des opportunités pour les marques

La recherche de GlobalData prédit que l’industrie du jeu vaudra 300 milliards de dollars d’ici 2025, ouvrant d’énormes opportunités pour l’activation de marques dans le secteur.

En 2018, sa valeur était évaluée à 130 milliards de dollars, d’autres données du rapport révélant que le jeu connaît actuellement un taux de croissance annuel composé de 13% – et ne montre aucun signe de ralentissement au cours des années 2020.

Cette croissance, combinée à une diversification accrue de l’industrie, a vu les marques travailler plus fréquemment aux côtés des influenceurs du jeu, ainsi que le parrainage de jeux vidéo populaires. Par exemple, l’influenceur de Fortnite Tyler Blevins s’associe à Adidas et Mac Cosmetics pour lancer une collection de rouges à lèvres en édition limitée en collaboration avec le jeu mobile Honor of Kings.

Il ne fait aucun doute que, alors que la popularité et la valeur mondiale des jeux continuent d’augmenter, les marques tireront parti de son vaste public, les partenariats devenant de plus en plus courants.

90% des consommateurs tiennent les marques responsables de la protection de l’environnement

Alors que le changement climatique devient un sujet mondial de plus en plus important et répandu, de plus en plus de consommateurs s’attendent à ce que les marques interviennent. Le rapport Future 100 2020 de Wunderman Thompson affirme que 90% des consommateurs tiennent désormais les marques responsables de «prendre soin de la planète et de ses habitants».

En conséquence, un nombre croissant de marques se concentrent de plus en plus sur l’impact environnemental à long terme, tout en contribuant à fidéliser la clientèle. Cependant, le renforcement de la confiance des consommateurs ne devrait pas être la seule incitation – un manque de proactivité dans ce domaine pourrait facilement faire en sorte que les marques soient laissées pour compte alors que la mentalité durable devient la norme.

Lizzie Willett, consultante en détail chez BJSS, est citée dans le rapport de JWT: «Les consommateurs peuvent voir à travers [clever marketing campaigns]. Il ne s’agit pas seulement de marketing et de publicité, il s’agit de l’ensemble de votre philosophie d’entreprise et de la façon dont vous concrétisez cela dans vos produits. »

Seulement 20% des décideurs martech pensent que leur organisation est efficace pour gagner de nouveaux clients

Un récent rapport de Blue Core et Forrester suggère que seulement 20% des décideurs américains et européens de martech de détail pensent que leur organisation est efficace pour gagner de nouveaux clients. Ceci malgré le fait d’étiqueter «gagner de nouveaux clients» en tant qu’objectif marketing de premier plan tout en améliorant l’expérience client ».

De plus, la moitié des personnes interrogées ont indiqué qu’elles dépensaient moins de 30% à poursuivre leurs objectifs marketing les plus urgents.

Les données démontrent la concentration accrue sur les objectifs centrés sur le client afin de surmonter les turbulences actuelles dans le secteur de la vente au détail et de s’aligner sur les attentes croissantes des clients. Cependant, il semble que trop peu de temps soit consacré à la réalisation des objectifs, ce qui remet en question la capacité des marques à les exécuter à long terme.

