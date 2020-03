Les meilleurs casinos en ligne pour parier avec Bitcoin (2020)

Faits saillants:

Choisir un bon casino en ligne est difficile, c’est pourquoi nous abordons 7 critères qui facilitent le travail.

Nous montrons également une liste des 7 meilleurs casinos Bitcoin qui existent actuellement.

Depuis son apparition, les jeux de hasard sont restés dans l’intérêt des gens, leur croissance a toujours été constante, ainsi que leur évolution, démontrant que l’envie de parier est toujours éveillée en nous d’une manière ou d’une autre. Des études récentes indiquent que 2 personnes sur 3 pratiquent régulièrement un type de pari.

Dans le cas spécifique de casinos, si à cette tendance nous ajoutons des éléments propres de Bitcoin Tels qu’ils sont: confidentialité, rapidité, facilité de collecte de fonds, transparence et sécurité, il est évident que les casinos ne s’imposent pas plus que jamais aujourd’hui en tant qu’industrie, mais qu’ils ont entamé un mouvement de croissance imparable en ligne.

Dans cet article, nous développerons les points que nous considérons les plus importants à prendre en compte lors du choix d’un casino en ligne, et nous donnerons une liste de sites évalués selon ces critères qui, nous l’espérons, seront utiles pour choisir le meilleur casino bitcoin.

Comment choisir un casino Bitcoin?

L’écosystème des casinos en ligne est actuellement immense et contient une variété incroyable d’options, donc savoir choisir la meilleure proposition parmi toutes peut être une tâche difficile à certaines occasions, mais essentielle; Cependant, certains éléments peuvent faciliter cette tâche.

Des aspects comme légalité, ancienneté et réputation, ajouté à d’autres comme le qualité de la plateforme, conception du site, variété de jeux et support ils sont toujours importants lors du choix d’un casino bitcoin. Voyons voir.

Variété de jeux

Ce premier point est important car, en tant qu’utilisateurs, nous devons rechercher casinos qui offrent les jeux que nous aimons le plus. Et non seulement cela, nous avons besoin qu’ils aient une grande variété de jeux qui s’adaptent à nos préférences, tels que des jeux spécifiques, des modalités, des développeurs de jeux et bien plus encore.

Avant de vous inscrire dans un casino bitcoin, il est important de regarder les types de jeux que le casino doit savoir que nous sommes au bon endroit. Certaines des options de jeu les plus recherchées sont machines à sous, dés, black jack, casino en direct, bingo, cartes à gratter, sports, roulette, entre autres, et de nombreux casinos les proposent généralement au même endroit.

Bien qu’il s’agisse d’une action minutieuse, il est également important de prendre en compte les sociétés qui fournissent et développent les jeux, car bien qu’il y en ait beaucoup, comme dans tous les domaines, il y a une partie qui se démarque des autres. Dans ce cas, les développeurs les plus éminents de cet écosystème sont Microgaming, NetEnt, Playtech, Elk Studios, IGT, jeux en temps réel et jeux scientifiques.

Un bon casino bitcoin propose plusieurs jeux. Source: Bitcasino

En résumé, la variété des jeux nous garantit une expérience agréable beaucoup plus longtemps, ainsi que de plus grandes chances de gagner dans l’un de ces jeux, tandis que l’expérience et la réputation des développeurs de jeux nous garantissent un divertissement de qualité et une fiabilité.

Conception du site

La conception du site est un point qui doit toujours être pris en compte car il facilitera ou compliquera le choix des jeux, le gameplay et profitera de l’expérience globale.

Il est important que le site ait un design agréable à l’œil et une interface conviviale, où tout est bien localisé et identifié et facile à utiliser; en outre, il est important que son temps de charge soit optimal.

Comme détail supplémentaire, la langue joue un rôle essentielEh bien, bien que la plupart des casinos soient en anglais, ils ne fournissent pas tous des versions de leur site en Espagnol. Au grand soulagement du lecteur, dans la liste à la fin, nous avons pensé à ce détail.

Promotions de bienvenue, jackpots et tournois

Il est important de faire attention aux promotions qu’un Casino Bitcoin dès le moment de notre inscription, mais il faut aussi savoir identifier si elles sont vraiment attractives ou non.

Les promotions de bienvenue, les jackpots et les tournois augmentent les chances de gagner dans les casinos bitcoin. Source: BitStarz

En ce sens, un casino peut offrir un bonus de bienvenue juteux, mais il est conditionné à répondre à certaines exigences qui peuvent ne pas être favorables, telles que des frais ou commissions supplémentaires; Au contraire, le bonus de bienvenue peut nous offrir la possibilité de jouer en investissant moins, voire sans avoir à investir initialement, il est donc toujours recommandé consultez les conditions générales de chaque promotion.

Nous devons également prendre en compte les valeurs ajoutées à l’expérience au moment de notre choix, telles que les prix supplémentaires (pots accumulés, jackpots ou jackpots) qui ont le potentiel de tirer de manière spectaculaire nos bénéfices.

Les Tournois de poker ou Black Jack Ils se distinguent parmi ces valeurs ajoutées, car ils constituent une modalité qui ajoute du plaisir et de l’adrénaline à ceux qui aiment les compétitions contre d’autres personnes et peut représenter une source de revenus supplémentaires.

Jeux manifestement équitables

Une raison importante à prendre en compte lors du choix d’un casino est qu’il possède des jeux qui ont cette caractéristique. Les jeux manifestement juste Ils représentent le changement de paradigme entre la façon dont le jeu en ligne était perçu et comment il devrait être perçu maintenant grâce à la technologie bitcoin et la transparence qu’elle garantit.

Les jeux sont basés sur une blockchain où les paris sont cryptés afin que le casino et le joueur ne connaissent pas le résultat tant que le tour n’a pas été joué. Cela signifie que le joueur et le casino n’ont aucun moyen de connaître le résultat de chaque pari avant qu’il ne soit placé, ce qui donne au joueur la tranquillité d’esprit en sachant qu’ils ne sont pas trompés.

Tout cela se passe grâce à un algorithme qui permet de vérifier que les résultats du jeu ont été corrects en temps réel.

Le processus est basé sur trois éléments fondamentaux, et ce sont: un générateur de nombres aléatoires qui est responsable de la production de millions de nombres par seconde et décide du résultat du jeu, un générateur de graines qui est responsable de la création des nombres qui alimenteront l’algorithme et enfin le hachage qui est responsable pour crypter les numéros de départ.

Le casino crée un numéro de départ qui est ensuite crypté et envoyé de cette manière au joueur, puis le joueur attribue son propre numéro de départ, lance le pari et le résultat est décidé. Une fois cela déterminé, le joueur reçoit la graine utilisée dans le pari et de cette façon, il peut vérifier le jeu.

Âge et légalité du casino

L’âge est un autre point à considérer lors de la sélection d’un casino Bitcoin, car la permanence dans le temps est généralement synonyme de bons résultats et d’utilisateurs satisfaits. De plus, si le casino est autorisé, c’est un élément qui ajoute une sécurité juridique aux utilisateurs.

Le casino sous licence est régi par une entité réglementaire, il recherchera donc toujours le paiement des bénéfices obtenus par ses utilisateurs, car si nous ne le faisons pas, en tant qu’utilisateurs, nous aurions la possibilité de communiquer avec cette entité réglementaire et de soumettre une réclamation qui, si elle est prouvée La validité peut entraîner de terribles conséquences pour le casino.

Facilité de retrait et crypto-monnaies utilisées

L’un des avantages les plus notables des casinos Bitcoin est le fait que la grande majorité les fonds peuvent être déposés ou retirés en quelques minutes grâce à l’utilisation de crypto-monnaies (quelque chose qui ne s’est pas produit sur les plateformes traditionnelles où ces processus pouvaient prendre des jours) et grâce à cela, commencez à jouer ou arrêtez de jouer rapidement et sans problème.

Avoir une variété de méthodes de paiement dans un casino est généralement un bon signe de force, d’ouverture et d’innovation. Dans le cas spécifique de casinos BitcoinAvoir la possibilité de déposer ou de retirer des fonds dans plusieurs crypto-monnaies et même en monnaie fiduciaire, montre l’intérêt du casino pour plaire à ses utilisateurs réguliers et potentiels.

Il est important de revoir les termes et conditions de chaque casino pour vérifier les délais de retrait et de dépôt avec des crypto-monnaies ou des fiat et, par la suite, leur conformité.

Le soutien

Que le casino que nous choisissons ait un excellent service client est vital, si nous prévoyons de jouer fréquemment. Ce support devrait être disponible 24h / 24, en plus de servir dans la langue maternelle de l’utilisateur. De plus, le service doit être rapide et efficace, de préférence par chat direct ou même sur les réseaux sociaux du casino.

Quels sont les meilleurs casinos Bitcoin actuellement?

Prenant comme référence les points mentionnés ci-dessus, nous sélectionnons 7 Casinos Bitcoin qui se distinguent aujourd’hui par le grand nombre de casinos existants:

Bitcasino

Fondation: 2014Démontrable: OuaisDesign convivial et attrayant: 10/10Nombre de jeux: Environ 2500 jeuxDiplômé – réglementé: Gouvernement de Curaçao Moyen de paiement: BTC, ETH, TRON, LTC, Yen japonaisLangue et assistance: Espagnol Anglais; Chat en direct 24/7

Bitcasino C’était le premier casino Bitcoin autorisé à fonctionner, il a une grande variété de jeux allant des machines à sous, de la roulette, du baccara, du vidéo poker et du bingo au black jack. Elle a actuellement des promotions actives dans le jeu de Booongo et de fournisseurs de jeux Pragmatic ainsi que d’excellentes récompenses basées sur son programme de fidélité.

BitStarz

Fondation: 2014Démontrable: OuaisDesign convivial et attrayant: 9/10Nombre de jeux: Plus de 2200 jeuxDiplômé – réglementé: Gouvernement de CuraçaoMoyen de paiement: BTC, ETH, BCH, DOGE, LTC, Maestro, Skrill, Visa, MasterCard, Neteller, PaysafeLangue et assistance: Anglais; Chat en direct 24/7 et médias sociaux.

BitStarz C’est l’un des casinos bitcoin les plus reconnus, il a une excellente réputation et une grande variété de jeux parmi lesquels choisir, parmi lesquels les jeux de machines à sous, la roulette, le vidéo poker, le bingo, le black jack et le craps. Il propose également une variété de bonus actifs allant de 30 lancements gratuits au moment de l’inscription à des bonus allant de 40 à 100% sur le montant déposé.

mBit Casino

Fondation: 2014Démontrable: OuaisDesign convivial et attrayant: 8/10Nombre de jeux: Plus de 2 900 jeuxDiplômé – réglementé: Gouvernement de Curaçao Moyen de paiement: BTC, ETH, BCH, DOGE, LTC, USD, JPY, RUP, AUD, EURLangue et assistance: Portugais, anglais; Chat en direct 24/7

mBit Casino Il fait partie de l’écosystème depuis plusieurs années, démontrant qualité et variété tant dans ses jeux que dans ses promotions. Il propose diverses promotions telles que: bonus d’inscription, bonus week-end, premier, deuxième et troisième bonus de dépôt. Il a des jeux de machines à sous, roulette, vidéo poker, baccara, black jack, dés et cartes à gratter. Il a la particularité de proposer un chat en direct permettant aux joueurs de discuter entre eux et est très actif.

CloudBet

Fondation: 2013 Démontrable: ouiDesign convivial et attrayant: 7/10Nombre de jeux: 1000+Diplômé – réglementé: Licence de jeux électroniques au Monténégro et à Curaçao Moyen de paiement: BTC, BCHLangue et assistance: Anglais; Chat en direct 24/7

Cloudbet depuis sa fondation, il s’est distingué par de nombreux éléments, tels que le fait que les dépôts Bitcoin sont reçus dans des portefeuilles froids (sécurité accrue), tandis qu’il existe un portefeuille chaud sur le site afin de retirer des fonds. Il se distingue également pour avoir un casino en direct. Parmi ses jeux, il dispose de plusieurs options telles que les machines à sous, le vidéo poker, le black jack, le craps, les cartes à gratter, le baccara, le casino en direct et les paris sportifs en direct. Il propose des promotions telles que des bonus de bienvenue, un programme VIP, des bonus de week-end, des tournois et plus encore.

Fortune jack

Fondation: 2014Démontrable: OuaisDesign convivial et attrayant: 7/10Nombre de jeux: Plus de 500 jeuxDiplômé – réglementé: Gouvernement de Curaçao Moyen de paiement: BTC, ETH, BCH, DOGE, LTC, Monero, Dash, ZcashLangue et assistance: Anglais; Chat en direct 24/7

Fortune jack C’est l’un des casinos les plus visités de l’écosystème, il propose une grande variété de bonus allant de l’inscription avec un bonus actif de 25 tours, en passant par les bonus de premier dépôt et de premier jeu jusqu’au club de fidélité qui offre de grands avantages uniquement pour jouer Il a des jeux de machines à sous, de la roulette, des cartes à gratter et du vidéo poker, du bingo, du black jack et des dés.

1xBit

Fondation: 2016Démontrable: OuaisDesign convivial et attrayant: 8/10Nombre de jeux: 1000+Diplômé – réglementé: Gouvernement de Curaçao Moyen de paiement: BTC, ETH, BCH, DOGE, LTC, Monero, Dash, Tron, Ripple, USDC, TrueUSD, Thether et autresAssistance: Espagnol, anglais et autres; Chat en direct 24/7

1xBit C’est un casino qui a eu une exposition considérable ces dernières années, il a un grand nombre de bonus actifs, parmi lesquels se distinguent les bonus de bienvenue, les bonus sportifs et les bonus de casino. Il a plusieurs options parmi ses jeux, parmi lesquels le vidéo poker, les machines à sous, le black jack, le craps, la roulette et les paris sportifs en direct se distinguent.

Fairspin

Fondation: 2018Démontrable: OuaisNombre de jeux: Plus de 1600 jeux disponiblesDesign convivial et attrayant: 9/10Diplômé – réglementé: Gouvernement de Curaçao Assistance: Chat en direct 24/7, réseaux sociaux et messagerie instantanée (WhatsApp, télégramme, ligne) Plusieurs langues (ES, EN, RU et plus)Moyen de paiement: BTC, ETH, Cardano, LTC, Dash, Tron, ZCASH, Visa, MasterCard

Fairspin C’est un casino qui, bien qu’il n’ait pas été sur le marché depuis tant d’années, se distingue par ses attributs, en particulier sa plate-forme et Token Tplay qui garantissent un contrôle de l’honnêteté jamais vu auparavant. Il a une variété de bonus tels que le bonus de bienvenue de 30 tours, ou des bonus de dépôt allant de 75 à 100% sur les 4 premiers dépôts, et une remise en argent. Les machines à sous, le vidéo poker, les jeux de cartes, la roulette et la loterie sont les catégories de jeux les plus importantes.

