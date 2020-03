Les meilleurs courtiers pour investir dans les crypto-monnaies

1- Plus500 Ltd

Plus500 Ltd Il s’agit de l’un des plus grands courtiers investissant dans les crypto-monnaies au monde, où vous pouvez ouvrir un compte de trading avec aussi peu que 100 $, ou l’équivalent en monnaie locale.

Plus500 Ltd est cotée sur le marché principal de la Bourse de Londres.

Il n’a pas la possibilité de faire des dépôts avec des crypto-monnaies, mais vous pouvez entrer de l’argent par Skrill, carte de crédit, virement bancaire, entre autres formes de paiement.

10 crypto-monnaies peuvent être échangées, parmi lesquelles Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Ethereum et IOTA se distinguent. Visitez le site officiel

2- XTB

XTB, est le courtier leader en Espagne et en Amérique latine dans le négoce d’indices, de devises, de matières premières, de CFD sur actions, et offre désormais également la possibilité de négocier des crypto-monnaies.

XTB propose des CFD sur Bitcoin. Le courtier se démarque principalement par sa transparence, la qualité d’exécution de ses plateformes (xStation et MetaTrader4) et par la formation dispensée à ses clients.

Le capital peut être déposé, selon le pays, par virement bancaire, carte de crédit, Paypal ou Skrill. Dans le cas de XTB Espagne, il n’y a pas de minimum pour l’ouverture de compte. XTB pour l’Amérique latine a un dépôt minimum de 500 $ US.

Le Groupe XTB est réglementé dans tous les pays où il est présent. Visitez le site officiel

3- PrimeBit

PrimeBit est un courtier lancé en août 2019, 100% concentré sur le monde des crypto-monnaies. L’un des principaux avantages est qu’il ne nécessite pas de dépôt minimum.

L’engagement de PrimeBit envers les crypto-monnaies se reflète clairement dans ses méthodes de dépôt et de retrait. Pour faire de même, vous devez utiliser des Bitcoins.

L’un des avantages de ce courtier est que vous pouvez bénéficier d’une remise de 10% sur les frais de négociation.

Les paires de crypto suivantes peuvent être échangées: BTC / USD, LTC / USD et ETH / USD. Visitez le site officiel

4- SimpleFX

SimpleFX C’est l’un des courtiers qui propose le plus de crypto-monnaies à investir, le principal avantage étant qu’il n’a pas de dépôt minimum, et l’ouverture du compte ne prend qu’une minute.

Les dépôts peuvent être effectués via Bitcoin, Litecoin, Skrill, Neteller parmi de nombreuses autres formes de paiement.

Bitcoin, Litecoin, Ethereum et Ethereum Classic peuvent être échangés. Visitez le site officiel

5- ROInvestissement

ROInvestissement C’est un courtier en ligne pour investir dans des crypto-monnaies qui fonctionne depuis 2017. De plus, vous pouvez investir dans divers instruments financiers (devises, indices boursiers, matières premières et bien plus encore).

Le dépôt minimum pour ouvrir un compte est de 215 $ US (200 €). Il accepte plusieurs moyens de déposer / retirer de l’argent, parmi lesquels se distinguent les virements bancaires, Skrill, Webmoney.

Le courtier dispose d’un effet de levier maximum de 1: 500, uniquement pour les comptes professionnels. Un autre de ses comptes est le soi-disant or, où l’effet de levier est de 1h30.

6- NordFX

NordFX C’est l’un des meilleurs courtiers en ligne pour les débutants, car il propose des comptes d’investissement à faible montant. Il est idéal pour faire les premiers pas en CFD.

Un compte peut être ouvert à partir de 10 $ seulement, permettant des dépôts en Bitcoin et Ethereum.

Un autre de ses avantages est qu’il dispose d’un centre d’apprentissage pour former le commerçant et d’un support 24/7 du lundi au vendredi. Un autre fait non moins important est qu’à ce jour, il compte plus de 1,2 million de comptes ouverts.

Différentes crypto-monnaies peuvent être échangées, parmi lesquelles Bitcoin et Ethereum se distinguent. Visitez le site officiel

Avis de risque impliqué: La négociation de CFD, d’options et de futures nécessite un suivi constant de la position, car il s’agit d’investissements à haut risque.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le