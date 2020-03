Les meilleurs matelas de 2020

Personnellement, j’ai dormi au moins sept jours sur plus de 30 matelas. Voici mes favoris.

Une idée fausse courante parmi les entrepreneurs est que brûler régulièrement l’huile de minuit vous vaut un insigne d’honneur. Cependant, un mauvais sommeil (et son absence) est mauvais pour vous. Une enquête auprès des PDG a révélé que la moitié dormait moins de six heures par nuit, tandis que divers organismes de santé recommandaient de dormir de sept à neuf heures chaque soir.

Entre une baisse des performances, un risque accru de problèmes de santé paralysants, une anxiété accrue et même l’obésité, il existe un certain nombre de raisons alarmantes pour lesquelles la privation de sommeil est terrible pour les entrepreneurs.

Certaines heures prolongées sont inévitables pour les propriétaires d’entreprise. Une vidéoconférence à l’étranger peut vous laisser fonctionner tard dans la soirée, ou une tâche urgente peut devoir être traitée avant le lancement du produit le lendemain. Puisqu’il est souhaitable de suggérer à chaque entrepreneur de trouver un moyen de toujours prévoir un budget pour une nuit complète de sommeil, une meilleure solution qui peut facilement offrir un retour sur investissement élevé est un meilleur matelas.

J’ai fait preuve de diligence raisonnable pour trouver les meilleurs matelas disponibles pour vous aider à dormir plus intelligemment et à vous réveiller plus frais. Personnellement, j’ai dormi au moins sept jours sur plus de 30 matelas. Oui, ce post m’a pris un certain temps à écrire. Cela a également aidé dans mes 5 heures du matin. temps de montée et en ajustant mon sommeil pour des performances commerciales optimales. L’achat d’un matelas à l’ère numérique est devenu beaucoup plus intéressant et potentiellement déroutant, car il nécessite de choisir parmi des matériaux conçus pour une plus grande atténuation de la pression et un meilleur soutien des fonctionnalités de refroidissement et des contrôles de température qui empêchent la surchauffe, ainsi que des capteurs pour suivre votre sommeil et vous donner des commentaires sur la façon de s’améliorer.

Pour vous aider à distiller entre les 178 marques concurrentes (avec plusieurs autres modèles de matelas disponibles), j’ai énuméré mes meilleures recommandations de matelas afin que vous puissiez passer à un lit qui vous procurera une nuit de sommeil réparatrice.

Aperçu du meilleur matelas de 2020

1. Amerisleep AS3 (1 199 $)

Le matelas le plus populaire d’Amerisleep est l’AS3, avec plus de 6 400 avis et une note moyenne de 4,7 étoiles sur 5. Son toucher moyen est parfait pour les dormeurs combinés et les dormeurs latéraux. Compte tenu de son large attrait, l’AS3 est le meilleur matelas global de 2020.

L’AS3 se présente sous deux formes: un matelas en mousse à mémoire de forme et un matelas hybride, avec des ressorts ensachés qui ajoutent du rebond au lit et vous maintiennent soulevé. Le matelas est enveloppé dans une housse douce et respirante pour vous garder au frais la nuit. Il a une couche de confort de trois pouces de mousse Bio-Pur® qui soulage la pression. Bio-Pur® est plus respirant et réactif que la mousse à mémoire traditionnelle, empêchant la surchauffe et s’adaptant en quelques secondes à vos mouvements. La couche suivante contient deux pouces de technologie HIVE®, qui se comprime autour des épaules et des hanches pour soulager les points de pression tout en offrant un soutien ferme pour la tête, le torse et les pieds. La base du matelas AS3 est de sept pouces de mousse Bio-Core®.

L’entreprise propose cinq modèles de matelas pour prendre en charge tous les types de traverses. Les AS1 et AS2, plus fermes, sont idéales pour les dormeurs d’estomac et les dormeurs de dos. Les AS4 et AS5 offrent des couches de confort moelleuses et épaisses pour les dormeurs latéraux et les dormeurs lourds qui aiment leurs matelas luxueusement doux. Comme l’AS3, l’AS2 et l’AS5 sont disponibles en matelas à mémoire de forme et hybrides.

Amerisleep propose également un sommier réglable avec un certain nombre de caractéristiques spéciales. Vous pouvez élever votre tête et vos pieds avec une télécommande sans fil pour vous mettre en position de sommeil parfaite. Les préréglages facilitent encore plus le confort – le préréglage «ronfler», par exemple, soulève le haut de votre corps pour ouvrir vos voies respiratoires et empêcher le ronflement.

Les entrepreneurs avertis apprécieront les applications mobiles iOS et Android disponibles, qui vous permettent de régler une alarme de réveil en douceur ou de commencer un massage. Le massage corporel complet du lit a trois niveaux d’intensité: faible, moyen et élevé. Encore mieux, vous pouvez charger vos appareils électroniques avec l’un des huit ports USB.

Vous pouvez regrouper un lit réglable Amerisleep avec votre choix de matelas pour plus d’économies. La base fonctionne à la fois avec la mousse à mémoire Amerisleep et les matelas hybrides.

2. Lit ReST® (4 999 $)

Le lit ReST® est un matelas pneumatique avec des chambres à air de qualité médicale, quatre pouces de mousse mémoire infusée de gel et un capteur pour collecter vos données de sommeil. Le capteur du lit ReST® surveille l’ensemble du matelas et transmet vos données à la pompe du lit. Vous pouvez afficher vos données collectées via l’application ReST® Bed.

Le lit ReST® est le meilleur matelas haut de gamme de 2020, mais son prix est considérable. Le lit est composé de trois couches de tissu conçues pour mesurer la pression de votre corps à travers le matelas. Les deux couches extérieures créent une grille de pression qui suit votre corps. La couche semi-conductrice intérieure détecte vos mouvements.

Chaque lit ReST® a trois modes de fonctionnement. En mode manuel, vous pouvez changer le support de votre tête, épaules, dos, hanches et jambes; les paramètres se verrouillent jusqu’à ce que vous les modifiiez à nouveau. Le mode de position automatique utilise des préréglages pour les positions de sommeil et s’ajustera à chaque préréglage lorsque vous changez de position. Le mode automatique ajuste le matelas tout au long de la nuit selon vos préférences.

Le lit ReST® comprend un essai de sommeil de 90 jours et une garantie de 10 ans. La garantie couvre le coût des pièces de rechange et tous les frais d’expédition. ReST® essaiera d’expédier les pièces de rechange dans un délai d’un à trois jours.

3. NordicTrack Sleep (3 499 $)

NordicTrack s’est étendu au-delà de l’équipement d’exercice pour aider les clients avec son matelas hybride intelligent. Le matelas a trois couches et un capteur pour collecter des données pendant que vous dormez.

La couche supérieure est constituée de deux mousses à mémoire différentes pour soulager la pression. Il y a CoolSupport ™ pour maintenir les températures basses et NovuGel ™ avec des millions de billes de gel. Le tissu en tricot sur le dessus de la mousse à mémoire éloigne l’humidité de vous pour vous garder au frais et favoriser la circulation de l’air.

La deuxième couche est en mousse imbriquée RightShape ™. Cette couche minimise le transfert de mouvement avec sa technologie CoilFlex ™, qui a des micro-bobines qui se déplacent vers la gauche, la droite, le haut et le bas.

La couche de base a des bobines enveloppées individuellement pour un support adaptatif et une isolation supplémentaire du mouvement. Les mousses rigides autour des bobines offrent un support de bord cohérent pour faciliter les manœuvres dans et hors du lit.

Le capteur Sleep Coach Sensor du matelas surveille votre respiration, votre fréquence cardiaque et vos habitudes de sommeil. Ces données se synchronisent avec l’application iFit tous les matins. Vous pouvez examiner vos données et obtenir des conseils pour mieux dormir. Si vous rencontrez des problèmes de sommeil, l’application peut vous mettre en contact avec un coach de sommeil pour discuter de vos difficultés.

Vous pouvez choisir un matelas moelleux ou ferme. Le matelas NordicTrack comprend un essai de 100 nuits et une garantie de 10 ans. Le capteur est livré avec une garantie séparée d’un an.

4. Matelas Zoma (750 $)

Zoma s’efforce d’améliorer les performances et la récupération avec son matelas, en utilisant une technologie de sommeil de pointe et un design innovant. Chose intéressante, sur Instagram, des dizaines d’athlètes professionnels ont été repérés pour promouvoir les bienfaits du sommeil de Zoma. Donc, si cela convient à un secondeur, c’est encore mieux pour les entrepreneurs de haut niveau.

Ce qui fait que Zoma se démarque comme l’un des meilleurs matelas en ligne, ce sont ses couches de spécialité conçues pour améliorer le sommeil.

La première couche comprend une mousse à mémoire de forme gel incorporant Triangulex ™. La conception Triangulex ™ utilise des centaines de découpes triangulaires dans les zones des épaules et des jambes, qui offrent un meilleur soulagement de la pression pour minimiser la douleur et les taches douloureuses. L’espace entre les découpes permet également à l’air de circuler librement et d’évacuer la chaleur afin que vous puissiez dormir au frais et confortablement.

Au milieu se trouve la couche Reactiv ™ de Zoma. Reactiv ™ a une sensation de latex qui rebondit rapidement dans sa forme. De cette façon, il répond à chacun de vos mouvements lorsque vous vous sentez à l’aise et que vous vous déplacez pendant que vous dormez. En même temps, il ajoute du support et protège la couche de base de mousse.

La couche inférieure Support + est conçue pour un soutien et une durabilité durables.

Le matelas Zoma comprend un essai de sommeil de 100 nuits et une garantie de 10 ans qui couvre l’affaissement supérieur à 0,75 pouces.

5. Violet (2 199 $)

Violet vend trois matelas différents. Il y a le matelas en mousse violet original, l’hybride violet et le premier hybride violet.

Chaque matelas contient le Purple Grid ™ «No Pressure» unique de Purple, conçu par Purple pour maintenir le soutien de votre dos tout en laissant les parties les plus lourdes de votre corps, telles que les hanches et les épaules, s’enfoncer pour soulager la pression.

Un matelas violet a deux pouces de Purple Grid ™, ainsi que deux autres couches de mousse certifiée CertiPUR-US® pour le soutien. L’hybride de base a également deux pouces de Purple Grid ™ au-dessus d’un pouce de poly-mousse et de bobines. L’hybride de luxe a le choix entre trois ou quatre pouces de Purple Grid ™.

Le violet fait sa grille avec un polymère hyperélastique, qui est conçu avec des milliers de canaux en plein air pour minimiser la surchauffe. Les hybrides ont amélioré la respirabilité grâce aux coils.

Un matelas violet comprend un essai de sommeil de 100 nuits et une garantie qui couvre l’affaissement supérieur à un pouce. Violet vous demande d’essayer le matelas pendant au moins 21 nuits avant de le retourner.

6. Wow (595 $)

Le matelas Vaya est un excellent matelas économique pour les personnes qui ne veulent pas faire de compromis sur le confort et la qualité du sommeil. Il est de 12 pouces d’épaisseur avec deux couches de mousse – trois pouces de mousse confort Vaya et neuf pouces de mousse de base Vaya.

La mousse Vaya Comfort Foam épouse le corps pour soulager la pression tout en étant adaptable pour que vous puissiez bouger sans jamais vous sentir coincé. La mousse de confort Vaya est moins dense que la mousse à mémoire de forme et évacue l’air chaud pour une nuit plus fraîche. La mousse de base Vaya permet au matelas de résister longtemps à l’usure.

La couche de confort en peluche est idéale pour tous les types de dormeurs. Il laisse les épaules et les hanches s’enfoncer tandis que la couche de base prend en charge un alignement sain de la colonne vertébrale.

Chaque matelas Vaya est livré avec un essai de sommeil de 100 nuits et une garantie de remplacement complète de 10 ans.

7. Kingsdown Sleep (N / A)

Kingsdown vend deux matelas intelligents – le matelas BodyPerfect® à venir et le matelas Sleep Smart® Air.

Le matelas BodyPerfect® effectue des ajustements continus pendant la nuit pour un alignement, un soutien et un soulagement de la pression optimaux. Le matelas comprend une tablette Android et une application qui résume vos données de sommeil et fournit des conseils de sommeil chaque jour. De plus, l’application vous permet de configurer des profils pour vous et un partenaire, de définir des alarmes et de prendre en compte la douleur aiguë ou chronique dans vos paramètres. Kingsdown n’a pas publié d’informations sur les spécifications des matériaux du matelas.

Le Sleep Smart® Air est doté de la technologie IntelliMax ™ pour un soutien personnalisé dans trois domaines différents: la tête et le cou, le dos, les genoux et les pieds. Chaque zone est contrôlée indépendamment et vous pouvez l’ajuster depuis votre smartphone ou votre système de maison intelligente.

À l’intérieur du Sleep Smart® Air se trouvent des bobines emballées individuellement pour un soutien et une isolation des mouvements. Des mousses ventilées à haute densité entourent le périmètre du lit pour un soutien des bords avec une meilleure circulation de l’air. Le tissu performant sur le dessus du matelas évacue l’humidité et la chaleur pour une bonne nuit de sommeil.

Kingsdown ne vend ses matelas que dans les magasins, donc je ne peux pas fournir de prix. Le site Web vous aide à trouver le détaillant le plus proche dans un rayon de 10, 30 et 60 milles.

Les matelas incluent une garantie de 10 ans, tandis que les appareils électroniques ont une garantie distincte de 5 ans. La garantie du matelas couvre l’affaissement supérieur à un pouce dans un matelas non matelassé et l’affaissement de plus de 1,5 pouce dans un matelas matelassé.

8. Ours (1 090 $)

Bear propose trois matelas différents: le matelas Bear original, le Bear Pro amélioré et le Bear Hybrid. Je recommande le Bear Pro et le Bear Hybrid.

Le matelas Bear Pro est de 12 pouces d’épaisseur avec une sensation moyenne. La couche supérieure est une mousse infusée de cuivre pour éloigner les germes, suivie d’une couche de mousse mémoire infusée de gel. La troisième couche est une mousse de transition réactive pour un soutien et une réduction de la pression. La couche de base est en mousse de support haute densité.

Le Bear Hybrid moyennement ferme mesure 14 pouces d’épaisseur. La couche supérieure de mousse de gel présente une “sensation de fraîcheur semblable à un nuage”, selon le site Web de l’entreprise. Une mousse de confort en dessous s’adapte à votre corps et à votre position de sommeil et la mousse réactive offre un soutien et un soulagement de la pression. Le système de bobine Quantum du lit repose sur un pouce de mousse de soutien haute densité.

Chaque matelas Bear comprend une housse Celliant®, qui absorbe la chaleur corporelle et la convertit en énergie infrarouge. L’énergie infrarouge pénètre dans votre corps pour une augmentation temporaire de la circulation sanguine locale.

9. Zinus (312 $)

Les matelas Zinus sont très abordables, la plupart à moins de 500 $. Ma recommandation est le matelas en mousse à mémoire de forme Cooling Green Tea. Zinus propose d’autres matelas en mousse à mémoire de forme, des matelas hybrides et un matelas à ressorts avec un surmatelas matelassé.

Les couches de mousse dans un matelas Cooling Green Tea dépendent de l’épaisseur choisie – le matelas est disponible en 6 pouces, 8 pouces, 10 pouces et 12 pouces. Le meilleur investissement parmi les options serait les modèles 10 pouces et 12 pouces.

Le matelas de 10 pouces a 2 pouces de mousse à mémoire de gel, 2,5 pouces de mousse souple et 5,5 pouces de mousse haute densité. Le modèle de 12 pouces a deux pouces de mousse à mémoire de gel, trois pouces de mousse souple et sept pouces de mousse haute densité.

Le matelas contient des particules de charbon et de l’extrait de thé vert pour plus de fraîcheur.

Un matelas Zinus est livré avec un essai de sommeil de 100 nuits et une garantie de 10 ans. La garantie couvre les empreintes plus profondes que 1,5 pouces.

10. Huit sommeil

Eight Sleep propose deux modèles de matelas intelligents, son Smart Bed et le Pod. Les matelas suivent votre cycle de sommeil, votre fréquence cardiaque et votre respiration.

Le lit intelligent moyen a une couverture intelligente avec technologie de capteur, une couche de mousse sensible pour le soutien du dos, une mousse de transition pour isoler les mouvements et une mousse haute densité pour dissuader l’affaissement. Vous pouvez régler une alarme intelligente pour vous réveiller pendant un sommeil léger pour moins de groggy et ajuster la chaleur de chaque côté du matelas.

Le matelas Pod a cinq couches et comprend uniquement la technologie thermique à eau. Sa technologie Active Grid sous la housse douce et respirante vous permet de personnaliser la température du lit. Les capteurs qui suivent votre sommeil se trouvent également dans cette couche.

En dessous se trouvent quatre couches de mousse adaptative certifiée CertiPUR-US®. Un moyeu attaché à la base pompe l’eau à la grille active pour maintenir le lit à votre température préférée. Le matelas Pod dispose d’une alarme thermique qui vous réveille en changeant la surface de la température du lit.

Les matelas Eight Sleep comprennent un essai de 100 nuits et une garantie de 10 ans. Une garantie distincte protège la couche technologique. Le Pod a une garantie de deux ans et le Smart Bed a une garantie d’un an.

Autres marques de matelas à considérer

Helix

Helix vend des matelas hybrides au toucher doux, moyen et ferme. Helix propose également des matelas de luxe dans chaque sensation avec deux pouces de hauteur supplémentaires, un support zoné pour un meilleur contour et un plateau-coussin.

Serta

Serta a un matelas à ressorts, une mousse à mémoire et des matelas hybrides. Ses matelas en mousse à mémoire utilisent la mousse à mémoire iComfort et vont de moelleux à extra-ferme.

Comment savoir si j’ai besoin d’un nouveau matelas?

Un signe que vous avez besoin d’un nouveau matelas est si vous perdez le sommeil ou si vous vous réveillez dans la douleur. Cela peut également être le signe d’un trouble du sommeil ou d’un autre problème de santé, vous pouvez donc en parler à votre médecin.

Regarder votre matelas et voir comment il se sent devrait également vous dire s’il doit être remplacé. Un matelas qui s’affaisse ou développe des grumeaux ou qui présente des signes de dommages tels que des déchirures, des fissures ou des enroulements cassés n’est plus adapté au sommeil. Vous pourrez peut-être étendre son utilisation en le faisant pivoter ou en utilisant un surmatelas, mais ce ne sont que des solutions temporaires. Finalement, vous aurez besoin d’un nouveau matelas.

En tant qu’entrepreneur, vous disposez généralement d’un temps limité pour dormir. Utilisez-le efficacement avec le meilleur matelas pour vos besoins de sommeil spécifiques. Cela ne vaut pas la peine de s’accrocher à un lit plus ancien (considérez-le comme un «coût irrécupérable») si cela vous prive d’une bonne nuit de sommeil.

Autres considérations pour l’achat d’un nouveau matelas.

Lorsque vous magasinez pour un matelas confortable, vous devez considérer:

Quelle fermeté vous convient? Les dormeurs latéraux ont besoin d’un matelas plus doux que les dormeurs du dos et de l’estomac. Comment le matelas reste-t-il frais? Un matelas sans caractéristiques de refroidissement ou de régulation de la température peut retenir trop de chaleur corporelle, vous obligeant à vous réveiller tôt.Comment sera-t-il facile de déplacer le matelas? Un matelas léger est plus facile à tourner (si une rotation est même nécessaire). Le matelas limite-t-il le transfert de mouvement? L’isolement par mouvement empêche les couples de se perturber le sommeil. Le lit est-il hypoallergénique? Les couches de mousse sont généralement suffisamment denses pour éloigner les allergènes. Certaines mousses sont infusées de cuivre antimicrobien.

Les fonctionnalités optionnelles à rechercher incluent:

Soutien lombaire supplémentaire pour soulager les maux de dos.Appui pour faciliter la sortie du lit.Matériaux respectueux de l’environnement tels que le coton ou la laine biologique, le latex naturel, les mousses à base de plantes et les adhésifs à base d’eau.Technologie intelligente pour personnaliser votre matelas et votre piste comment tu dors.

Et la technologie intelligente?

De plus en plus de matelas intègrent des gadgets électroniques pour vous aider à passer une bonne nuit de sommeil. Les exemples incluent:

Capteurs de sommeil – Ils permettent de suivre le temps qu’il vous a fallu pour vous endormir, la fréquence à laquelle vous vous êtes réveillé, le temps que vous avez passé en phase de sommeil ou en position de sommeil, ainsi que votre fréquence cardiaque, votre température corporelle et vos habitudes respiratoires pendant la nuit.Contrôle de la température – Les dormeurs chauds peuvent régler le matelas à une température fraîche pour un meilleur sommeil, tandis que les personnes sujettes aux frissons peuvent augmenter la température pour rester au chaud.Éclairage – Les capteurs peuvent allumer l’éclairage sous le lit lorsque vous vous levez pour utiliser la salle de bain et l’éteindre lorsque vous retournez au lit.Synchronisation avec d’autres appareils électroniques – Vous pouvez demander à votre cafetière de commencer à infuser lorsque vous sortez du lit ou de régler vos lumières pour qu’elles diminuent lorsque vous vous couchez.

Bien que le moi quantifié soit en effet attrayant pour de nombreux entrepreneurs technologiques, vous devriez essayer d’éviter de vous laisser trop prendre par ce que vos données sur le sommeil vous disent. Devenir un perfectionniste du sommeil peut vous faire développer une orthosomnie, une condition où les gens s’inquiètent de perdre le sommeil, ce qui, ironiquement, leur fait perdre plus de sommeil.

Soyez conscient que la technologie de suivi du sommeil a ses limites et rapporte parfois des données inexactes ou incomplètes. Vous pourriez stresser pour rien.

Quels sont les principaux types de matelas?

Je me suis concentré sur les matelas en mousse à mémoire de forme Bed-in-a-Box, les lits hybrides et les matelas pneumatiques lorsque j’ai donné mes meilleures recommandations de matelas de 2020. Cependant, il existe cinq principaux types de matelas à considérer lors de vos achats. Voici les cinq principaux types de matelas pour vous aider à décider lequel convient le mieux à vos besoins.

Mousse à mémoire

La mousse à mémoire réagit à la pression et à la chaleur, c’est pourquoi les entreprises l’utilisent dans la couche de confort pour la décompression et le refroidissement. Des mousses plus rigides telles que la poly-mousse soutiennent la couche de mousse à mémoire, repoussant pour vous empêcher de s’enfoncer dans le matelas.

La mousse à mémoire de forme soulage la pression lorsqu’elle s’adapte à votre corps, ce qui explique pourquoi ces lits sont devenus si populaires. Une autre raison est la tendance du lit dans une boîte, car la mousse à mémoire se comprime bien pour la livraison à domicile – les matelas non comprimés prennent plus de place dans un camion de livraison et sont plus encombrants à manipuler. De nombreux couples apprécient les matelas en mousse à mémoire, car ils minimisent le transfert de mouvement, permettant à votre conjoint de dormir sans être dérangé.

La mousse à mémoire peut emprisonner la chaleur corporelle car elle est si dense. Les caractéristiques de refroidissement telles que les gels infusés et les mousses à base de plantes aident le matelas à absorber et à évacuer la chaleur.

Latex

La mousse de latex a une sensation similaire à la mousse à mémoire mais avec plus d’élasticité, vous avez donc tendance à vous sentir plus sur un matelas en latex que bercé par celui-ci. Vous avez le choix entre un matelas en latex naturel et un matelas en latex synthétique. Le latex naturel est une excellente option pour tous ceux qui veulent être respectueux de l’environnement, mais les matelas en latex naturel peuvent coûter cher.

Pour créer du latex naturel, les entreprises récoltent la sève de l’hévéa. Les fabricants la transforment ensuite en mousse selon la méthode Dunlop ou Talalay. Le latex Dunlop a une sensation plus ferme mais élastique. Le latex Talalay est moins dense et rebondissant.

Les fabricants produisent des matelas en latex synthétique à partir de caoutchouc synthétique à base de pétrole. Les matelas en latex synthétique sont moins durables et réactifs que le latex naturel, mais ils sont peu coûteux et offrent une bonne nuit de sommeil.

Innerspring

Les matelas à ressorts restent un premier choix, même si les autres types de matelas deviennent plus populaires. Les ressorts sont peu coûteux, disponibles dans de nombreux magasins de matelas et familiers à la plupart des gens. Cependant, les blocs-notes ont les commentaires de satisfaction client les plus bas. De nombreux propriétaires se réveillent dans la douleur en raison du manque de réactivité et de remodelage.

Les matelas à ressorts contiennent des ressorts. Ces bobines sont parfois enveloppées de mousse ou de tissu, comme le coton et la laine, pour une meilleure isolation des mouvements. Le lit peut avoir un euro ou un coussin pour vous empêcher de sentir les ressorts à travers le matelas.

Les ressorts sont le type de matelas le plus sujet à l’affaissement. À mesure que les ressorts vieillissent, le matelas perd son support, vous laissant mal. Les ressorts peuvent grincer, se casser ou percer le matelas.

Hybride

Les matelas hybrides combinent le support de la bobine d’un ressort interne avec de la mousse à mémoire, du latex ou de la mousse de polyuréthane. Chaque hybride a deux à trois pouces de mousse au-dessus d’une configuration de bobine.

Les hybrides répondent à certains des problèmes d’un matelas tout en mousse et d’un ressort. La couche de confort en mousse épouse mieux la forme d’un dormeur qu’un matelas à ressorts, tandis que les serpentins intérieurs laissent l’air circuler dans le lit.

De nombreux hybrides incluent également un support de bord pour vous empêcher de rouler sur le côté et faciliter la sortie du lit.

Matelas pneumatique

Ne confondez pas les matelas pneumatiques avec des matelas gonflables bon marché. Ces lits contiennent des chambres à air, et plus il y a de chambres, plus le lit peut offrir de soutien. Vous pouvez ajouter ou retirer de l’air à l’aide d’une pompe électrique pour ajuster rapidement la sensation du lit. Les matelas pneumatiques peuvent avoir une couche de confort de poly-mousse, de mousse à mémoire de forme ou de latex.

De nombreux propriétaires trouvent que les matelas pneumatiques offrent un excellent confort et un excellent soutien grâce à la personnalisation. Cependant, les matelas pneumatiques peuvent développer des fuites ou des problèmes avec la pompe. Cela laisse le propriétaire demander à la société une pièce de rechange et dormir sur un matelas inconfortable jusqu’à son arrivée.

Le prix est un autre facteur à considérer. Le matelas pneumatique de taille moyenne coûte environ 2400 $ – plus s’il intègre une technologie intelligente. Les pièces de rechange pour le matelas peuvent également coûter des centaines de dollars.

Combien de temps dure un matelas?

La durée de vie prévue de votre matelas dépend de ses matériaux. En général, les matelas à ressorts sont plus susceptibles de s’affaisser, ils ont donc une durée de vie plus courte.

La durée de vie moyenne attendue pour chaque type de matelas est:

Innerspring – cinq à six ansHybride – six à sept ansMousse mémoire – sept à 10 ansMatelas pneumatiques – huit ans ou plusLatex naturel – 12 à 20 ans

Quelles sont les meilleures positions de sommeil?

La position dans laquelle vous vous endormez peut vous guider vers le bon matelas. Différentes fermetures et types de matelas fonctionnent mieux avec chaque position. Voici les quatre styles de sommeil et ce que vous devez rechercher dans un matelas.

Traverses latérales

Le sommeil latéral est la position de sommeil la plus populaire et offre une variété d’avantages. Il réduit le ronflement et le reflux acide, soulage l’apnée du sommeil et aide le cerveau à éliminer les déchets.

Les points de pression ont tendance à s’accumuler dans les épaules et les hanches des traverses latérales, et si la pression s’accumule, elle provoque de la douleur et de l’agitation. Le matelas d’un dormeur latéral doit avoir une sensation douce à moyenne pour que les hanches et les épaules puissent s’enfoncer dans le matelas et relâcher la pression.

Les lits en mousse et les hybrides fonctionnent bien pour les traverses latérales, mais ils devraient éviter les matelas à ressorts. Le manque de contournage d’un ressort interne peut non seulement provoquer une accumulation de pression, mais peut désaligner la colonne vertébrale si les hanches et les épaules n’ont pas de place pour couler.

Traverses arrière

Bien qu’il ne soit pas aussi populaire que le sommeil latéral, le sommeil arrière pourrait être la meilleure position pour maintenir un alignement sain de la colonne vertébrale. Votre dos touche directement le matelas et votre poids est réparti uniformément. Cependant, le sommeil arrière peut provoquer ou aggraver le ronflement, l’apnée du sommeil et le reflux acide. Si ce sont des problèmes, vous voudrez peut-être dormir sur le côté ou envisager une base réglable pour élever le haut de votre corps.

Les dormeurs ont besoin d’un lit ferme qui peut épouser toutes les courbes de leur colonne vertébrale pour un bon soutien. Recherchez un matelas au toucher moyennement ferme à ferme.

Dormeurs d’estomac

Les dormeurs d’estomac risquent de se réveiller avec des douleurs au bas du dos ou au cou en raison de la pression qu’ils exercent sur leur colonne vertébrale. L’estomac s’enfonce souvent dans le matelas, étirant la colonne vertébrale de ses courbes. Les dormeurs d’estomac devraient envisager un interrupteur plutôt pour dormir sur le côté ou sur le dos.

Si vous aimez dormir sur le ventre, recherchez un matelas au toucher moyennement ferme à ferme pour éviter que votre colonne vertébrale ne se prolonge. Garder un oreiller sous votre torse protège également contre les pertes.

Traverses combinées

Aussi appelés dormeurs agités, les dormeurs combinés se déplacent entre deux ou trois positions. Vous souhaitez rechercher un lit avec une sensation moyenne pour vous permettre de basculer entre les positions de sommeil. Vous devez également rechercher un lit avec une excellente isolation et réactivité aux mouvements, afin de minimiser les troubles du sommeil.

Quelle fermeté du matelas est la meilleure?

Il n’y a pas de meilleure fermeté pour tout le monde. La meilleure fermeté du matelas dépend de votre position de sommeil, de votre type de corps et de vos préférences de confort.

La position de sommeil affecte le niveau de fermeté qui vous convient car elle détermine la distance entre votre colonne vertébrale et le lit.

Le type de corps influence votre fermeté idéale car il détermine la pression que vous exercez sur le matelas. Les personnes de plus de 230 livres pèsent plus sur un matelas que la personne moyenne, elles devraient donc chercher un matelas plus ferme. À l’inverse, les personnes de moins de 130 livres exercent une pression inférieure à la moyenne sur un lit, elles ont donc besoin d’un matelas plus doux pour s’y conformer.

Les entreprises déterminent la fermeté d’un matelas en utilisant l’échelle de fermeté. L’échelle va de un à 10, l’un étant le plus doux et 10 le firmast.

Si vous magasinez pour un matelas de luxe, vous pouvez rencontrer des termes tels que «ferme en peluche» ou «entreprise de luxe». Malgré la présence du mot «ferme», ces matelas ont souvent une sensation plus moyenne parce que les lits ont un rembourrage supplémentaire.

Quelle taille de matelas est la meilleure?

Lorsque vous songez à la façon dont votre prochain matelas s’insérera dans votre vie, vous souhaitez déterminer comment il s’intégrera dans votre chambre. Peut-être que votre espace est limité ou que vous souhaitez passer à un lit plus grand. Voici un petit tableau des tailles:

Twin – 38 ”par 74” Twin XL – 38 ”par 80” Full – 54 ”par 75” Queen – 60 ”par 80” King – 76 ”par 80” King California – 72 ”par 84” King Split – deux matelas, 38 “par 80” chacun

Notez que ce ne sont que les matelas de taille standard. Des tailles étranges telles que la reine olympique (6 pouces plus large qu’une reine standard) ou le roi d’Alaska (9 pieds par 9 pieds) existent mais sont limitées aux vendeurs en ligne.

Les dormeurs simples peuvent reposer confortablement sur n’importe quoi entre un jumeau ou une reine – ou même un matelas king-size si vous aimez le luxe de dormir seul dans un grand lit. Les couples, cependant, se sentiront à l’étroit sur quelque chose de plus petit qu’un matelas queen.

Si vous partagez un lit avec un dormeur agité, ou si vous et votre partenaire avez des préférences de confort différentes, un matelas king-size divisé pourrait faciliter le sommeil. Avec un roi fendu, vous pouvez personnaliser votre côté du lit à votre guise. Ainsi, au lieu de faire des compromis avec un matelas à sensation moyenne, les couples peuvent installer leur lit avec un côté doux et ferme.

Nous vous recommandons de laisser environ 30 pouces autour de chaque côté et pied du lit, ainsi que tout l’espace dont vous avez besoin pour les meubles de la chambre.

Qu’est-ce qu’un bon prix de matelas?

Les matelas couvrent une large gamme de prix, allant de moins de 1 000 $ à plus de 6 000 $. Pour un matelas de haute qualité, vous devez prévoir entre 1 000 $ et 3 000 $. En tant qu’entrepreneur, n’oubliez pas qu’il s’agit d’un investissement qui continuera d’améliorer votre qualité de vie, nuit après nuit.

Les matelas en mousse à mémoire de forme et à ressorts pour lits queen-size coûtent généralement moins de 2 000 $. Les matelas hybrides et en latex coûtent souvent environ 2 500 $. Les matelas intelligents coûtent généralement entre 3 000 $ et 5 000 $ pour un lit queen-size.

Les accessoires de literie ont également des prix variables. Les bons oreillers coûtent entre 30 $ et 150 $, et les fondations ajustables queen-size varient de 1 800 $ à 4 000 $.

Si vous cherchez à économiser, gardez un œil sur les marques de matelas en ligne qui proposent des offres à prix réduits avec un cadre de lit et un matelas réglables. Vous pouvez trouver certains des meilleurs prix en achetant auprès d’entreprises directes aux consommateurs. La plupart des marques en ligne vendent directement au client plutôt que d’utiliser un magasin de matelas tiers comme intermédiaire.

Combien de temps devrait durer une période d’essai de sommeil?

Beaucoup des meilleurs matelas sont en ligne, tout comme certains des meilleurs prix. Quelques sociétés de matelas en ligne ont des salles d’exposition où vous pouvez essayer leurs lits, mais beaucoup n’en ont pas. Pour vous rassurer que vous achetez une vue de matelas de qualité invisible, les entreprises proposent une période d’essai de sommeil pour vous permettre d’essayer le matelas dans votre maison. S’il n’est pas confortable, vous pouvez le retourner ou l’échanger contre un autre.

La plupart des marques proposent une période d’essai de 90 à 120 jours. Certains sont aussi courts que 60 jours. Je déconseille fortement tout essai qui vous donne moins de 30 jours pour tester un matelas.

Qu’est-ce qu’une bonne politique de retour?

Chaque matelas de qualité que vous considérez devrait inclure une politique de retour. Lisez-le avant d’acheter. La politique de retour doit vous indiquer:

Comment déposer une demande de retourCombien de temps vous devez effectuer un retourLa condition dans laquelle le matelas doit être pour être éligible à un retourSi vous recevez un remboursement complet ou payez des frais d’expédition ou des frais de réapprovisionnement

De nombreuses entreprises viendront chercher votre matelas et en feront don. Some will ask you to donate it and show proof before issuing a refund.

What is a good warranty?

Most quality mattresses come with a 10-year warranty, as per industry standard. If the warranty extends beyond 10 years, it’s typically with prorated coverage after the initial warranty. Prorated means the owner will pay a portion of the original mattress’s costs to repair or replace the mattress.

Warranties cover structural defects and not normal wear and tear. Lifetime warranties aren’t the deal you might expect, as most mattresses wear out in under 10 years.

Length is not all you should consider when judging a warranty — the damage it covers matters as well. Many warranties differ by how deep a mattress must sag before the company replaces it. Some won’t replace or repair mattresses with sags less than two inches deep! Most sleepers find it painful to sleep on a mattress that sags more than an inch. I’d strongly recommend warranties that cover sagging under an inch.

A smart mattress with sensor technology may have a separate warranty for the electronic components. An electronics’ warranty likely covers up to five years.

Should I read mattress reviews?

It’s always a good idea to check the company website for customer reviews. Take it as a warning sign if you can’t find any reviews or only find highly rated reviews. It might mean the company isn’t eager to consider customer feedback.

Don’t just look at the company website for reviews. Check Amazon and other third-party platforms selling the mattress for feedback.

Other tips for a good night’s sleep

Even the best memory foam mattress or hybrid bed won’t help you sleep better if you don’t practice healthy sleeping habits. To improve sleep hygiene, you must:

Establish a set bedtime and wake time. Stick to your sleep schedule, even on the weekends. Sleeping in disrupts your internal clock.Keep your bedroom dark and cool. The thermostat should be set between 60 and 75 degrees.Limit time on your phone and computer. The blue light stops the production of melatonin, which makes you sleepy.Develop a bedtime routine. Spend the last hour before bed on relaxing activities. Take a warm bath, do gentle stretches, or read a chapter or two in a book.

Conclusion

Your best mattress doesn’t need to have expensive smart technology. The extra features are nice to have but non-essential to a good night’s sleep. Instead, a better mattress is more likely to leave you energized the next morning.

What makes a quality mattress is its durability, support, and comfort level. The different mattresses I highlight offer these three traits through varying features. And the mattresses span a wide range of prices to fit into anyone’s budget.

Remember, as much as entrepreneurs invest in their company, their team and their minds, they should also invest in rest. Get one of the best mattresses of 2020 to help you elevate your sleep experience so you can wake up feeling ready to tackle all the challenges your business throws at you.

Need more help sleeping? Here are a few sleeping tips I put together, as well as sleeping tips to get to bed earlier.

