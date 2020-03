Il existe d’innombrables dizaines de sites de bingo en ligne sur Internet. Si vous en avez visité quelques-uns, vous êtes peut-être devenu frustré par leur ressemblance. Comment êtes-vous censé dire quels sont les meilleurs sites de bingo en ligne s’ils se ressemblent tous?

Voici les critères que vous devez examiner afin de déterminer quels sites Web de bingo en ligne sont les plus dignes de votre coutume.

De quel type de bingo le site dispose-t-il?

TOUS les sites de bingo auront un bingo à 90 boules (la version britannique) et un bingo à 75 boules (la version américaine), mais les meilleurs sites de bingo ont plus de variété. Vous pouvez trouver un bingo à 80 boules (populaire en Scandinavie), un bingo à 52 boules (joué avec des cartes à jouer) et un bingo rapide impliquant 50, 40 ou seulement 30 boules!

Plus il y a d’options sur un site de bingo, mieux c’est!

Le site dispose-t-il de machines à sous et de jeux de casino?

Parfois, lorsque les boules ne vous tombent pas dessus, il peut être facile de se sentir frustré par votre bingo. Vous aimerez peut-être passer aux machines à sous ou aux jeux de casino pendant un certain temps… mais bien sûr, vous ne pouvez le faire que si le site de bingo que vous avez choisi en dispose! Recherchez les sites avec des jeux tels que Starburst ou Fluffy Favorites, car cela signifie souvent qu’ils ont une sélection très décente.

Quels types de paiement sont acceptés?

Un choix de types de paiement est toujours le signe d’un site décent. Tous les sites acceptent Visa, mais vous pouvez obtenir des paiements plus rapides si vous utilisez un portefeuille électronique tel que PayPal, Skrill ou Neteller. Les sites les plus populaires sont ceux qui ont le plus d’options pour faire entrer et sortir de l’argent de votre compte de bingo!

Voilà, trois façons clés de juger de l’efficacité de n’importe quel site de bingo sur lequel vous pourriez tomber. Bon jeu de bingo, et que les boules tombent avec bonheur pour vous!