les mesures contre les coronavirus entraîneront une détérioration du déficit budgétaire

Le Fonds monétaire international (FMI) a indiqué cette semaine que les mesures qui ont été prises pour lutter contre l’épidémie de coronavirus entraîneront une détérioration du déficit budgétaire et de la dette de presque tous les pays.

Aux États-Unis, le déficit en pourcentage du PIB a presque triplé, passant de 5,8% en 2019 à 15,8% en 2020; et en Chine, il a doublé, passant de 6,4% l’an dernier à 11,8% dans l’actuel.

Selon ces estimations, la dette aux États-Unis passerait de 109% du PIB en 2019 à 131% en 2020; et en Chine de 54% cette année à 64,9%.

Le FMI a précisé qu’en Europe, le déficit public de l’Espagne allait presque quadrupler, passant de 2,6% du PIB en 2019 à 9,5% 2020, pour tomber à 6,7% l’an prochain.

Vitor Gaspar, directeur du Département des finances publiques du FMI, a expliqué lors d’une conférence de presse que “en période de pandémie, la politique budgétaire est essentielle pour sauver des vies et protéger les gens”.

L’organisation internationale prévoit que la dette mondiale des gouvernements passera de 83,3% en 2019 à 96,4% et estime que le coût direct des programmes d’aide budgétaire sera de 3,3 billions de dollars (3). , 03 billions d’euros).

Le rapport du FMI a précisé que le coût humain de la pandémie a augmenté à un rythme alarmant et que “l’impact sur la production et les finances publiques devrait être énorme”.

Pour cette raison, Vitor Gaspar a recommandé aux autorités de faire tout ce qui est nécessaire, mais de “conserver la facture”.

Avec la Banque mondiale (BM), le FMI tient sa réunion de printemps cette semaine, mais dans un format virtuel en raison de l’épidémie de coronavirus.

Le FMI favorise la stabilité financière et la coopération monétaire internationale. Il facilite également le commerce international, favorise l’emploi et la croissance économique durable et contribue à réduire la pauvreté dans le monde. Le FMI est administré par les 189 pays membres dont il est responsable.

