Les mesures économiques de l’EE. USA va influencer le marché du bitcoin, selon les experts

La Réserve fédérale américaine (Fed) a annoncé le 23 mars qu’elle achèterait des actifs de manière illimitée et aussi longtemps que nécessaire jusqu’à la stabilisation des marchés financiers et la bonne transmission de la politique monétaire. L’autorité financière a déclaré dans un communiqué qu’elle s’était engagée à utiliser tous les outils à sa disposition pour soutenir les maisons et les entreprises, et, en général, l’ensemble de l’économie après les graves dommages causés par le coronavirus. Comment toutes ces mesures économiques pourraient-elles influencer l’écosystème Bitcoin? Pour le savoir, nous avons consulté l’avis des experts Daniel Rybnik d’Argentine et Daniel Arraez du Venezuela.

Les spécialistes consultés par CryptoNews conviennent que le train de mesures économiques annoncé par la Fed, aura un impact sur l’adoption du bitcoin, qui, selon eux, commenceront à se manifester à moyen terme.

Daniel Rybnik rappelle tout d’abord que l’inflation est le reflet de l’augmentation de la base monétaire. Ensuite, il explique qu’actuellement l’indice inflationniste en EE. USA Elle est estimée de l’ordre de 6,9%, mais les indices présentent d’autres chiffres car ils sont ajustés par une technique dite d’ajustement hédonique et d’inflation ou ajustement hédonique de l’inflation, qui consiste à ajuster l’inflation pour tenir compte de la fait que les produits les plus chers augmentent non seulement pour l’inflation, mais pour leur qualité améliorée. “Il s’agit en fait d’un dessin pour ne pas montrer le véritable taux d’inflation”, explique le spécialiste argentin.

«Ce qu’un paquet d’urgence comme celui annoncé par la Réserve fédérale, c’est augmenter les émissions d’argent et l’endettement. Comme nous l’avons déjà dit, le problème se reflète dans l’inflation, alors que la dette est payée, ou émise lorsque la monnaie de la dette est celle émise par l’État lui-même, ou est payée avec les impôts. Donc, si vous payez avec des taxes, une récession est générée et si vous payez avec des émissions, alors ce qui est généré est l’inflation. Par conséquent, l’horizon que nous voyons est sans aucun doute l’inflation qui peut alors être tirée sous n’importe quel type d’engin tel que l’ajustement hédonique, mais qui ne cessera finalement pas d’être l’inflation ».

Daniel Rybnik, avocat financier, d’Argentine.

Du point de vue de Rybnik, l’annonce par la Réserve fédérale est une nouvelle démonstration de la façon dont les monnaies fiduciaires ont la caractéristique que leur émission peut être contrôlée de manière centralisée. Lorsque l’émetteur décide d’élargir la base monétaire, il n’y a aucun moyen de l’arrêter, ce qui entraîne la dégradation de la monnaie et la réponse des citoyens à la dévaluation de leur monnaie nationale est de chercher des refuges alternatifs.

Il y a une utilisation croissante du bitcoin comme réserve de valeur dans des pays comme l’Argentine et le Venezuela. Source: byrdyak / elements.envato.com

Le spécialiste ajoute que les alternatives de refuge de valeur peuvent être des actifs qui ne dépendent pas d’un émetteur central, comme l’or ou le bitcoin. «Le Bitcoin a également la particularité de ne pas être un actif tangible, car à l’époque où nous vivons, les actifs tangibles posent le problème de l’inapplicabilité par les gouvernements. Ainsi, pour préserver la valeur et ne pas être soumis à ce que les décisions gouvernementales établissent, le bitcoin présente une possibilité de refuge que vous ne pouvez trouver dans aucun autre actif », ajoute-t-il.

Pour sa part, l’économiste vénézuélien Daniel Arraez explique comment la panique a envahi les marchés boursiers en réaction à la pandémie de coronavirus. Compte tenu de cela, il estime que les mesures économiques annoncées par la Réserve fédérale américaine. Les États-Unis, qui sont la plus grande mesure de sauvetage économique de l’histoire, fourniront une aide aux entreprises et aux travailleurs et, à court terme, deviendront un stimulant pour l’économie de ce pays, mais aussi générera de l’inflation et, par conséquent, les citoyens auront besoin de recourir à des actifs de refuge.

“Si les mesures économiques annoncées par la Réserve fédérale sont approuvées par le Congrès, à moyen et court terme, elles montreront une reprise apparente des marchés boursiers. Nous observerons une inflation modérée aux États-Unis. Et dans les pays à économie fortement dépendante du dollar. Pendant ce temps, le bitcoin va maintenir son cycle d’accumulation d’avant la réduction de moitié, et d’ici la fin de l’année, le prix va trouver un équilibre avec le dollar dans une bande plus élevée que prévu initialement. Pour cette raison, il est possible que davantage de personnes l’adoptent comme ressource de secours, surtout si un scandale ne se produit avec aucun bureau de change dans le style de M. Gox comme cela s’est produit en 2014 ».

Daniel Arráez, économiste vénézuélien.

Inflation vs bitcoin

Daniel Rybnik et Daniel Arráez vivent en Argentine et au Venezuela, deux nations dont les populations sont assiégées par l’inflation. Bien que les chiffres officiels actuels ne soient pas traités au Venezuela, en octobre 2019, la Banque centrale du Venezuela (BCV) a reconnu l’effondrement continu de l’économie vénézuélienne avec une inflation cumulée de 4679,5% jusqu’en septembre dernier et une contraction du produit intérieur brut ( PIB) de 26,8% au premier trimestre de cette année.

L’Argentine, quant à elle, a enregistré son taux d’inflation le plus élevé en 2019 en septembre, lorsque l’Institut national des statistiques et des recensements (Indec) a signalé que l’indice des prix à la consommation avait augmenté de 5,9%, avec lequel l’inflation cumulée de les 12 mois précédents étaient de 53,5%.

Les deux pays sont confrontés à des problèmes économiques qui ont conduit à des crises inflationnistes qui se sont aggravées ces dernières années. Cependant, l’inflation n’est pas la seule caractéristique qu’ils ont en commun, car Les deux pays ont également connu un boom de l’adoption du bitcoin.

Au Venezuela, en réponse à l’inflation et à la dévaluation accélérée de sa monnaie, la population a recherché de nouveaux modes de paiement, d’investissement et d’épargne, parmi lesquels l’utilisation des crypto-monnaies est devenue une alternative viable et sûre.

Pendant ce temps, en Argentine, l’inflation a entraîné une augmentation de la demande de dollars, ce qui a entraîné une faible disponibilité de la monnaie. Ce fait a élargi el utilisation des crypto-monnaies comme réserve de valeur, qui a permis à une partie de la population de retrouver le pouvoir d’achat et la valeur de son épargne sans intervention du gouvernement. Deux pays, deux exemples de la façon dont la population réagit à l’inflation, cependant, ce qu’il reste à voir, c’est aux États-Unis. USA quelque chose de similaire se produira.

BRRRRR Money Printer

En ce qui concerne les mesures économiques annoncées par la Fed, l’écosystème Bitcoin a publié le mème “l’imprimante devient BRRR”, pour illustrer comment la monnaie fiduciaire est reproduite par les décisions des gouvernements centraux en réponse à des situations défavorables pour leurs économies.

Colin Harper soutient que ce mème illustre l’erreur de la politique monétaire des États-Unis. Image: capture d’écran d’un tweet de @AslLayHodling / twitter.com

Ceci et d’autres mèmes qui circulent sur les réseaux sociaux, sont en quelque sorte des messages que l’écosystème de crypto-monnaie lance au reste du monde, beaucoup croient que le moment est enfin venu et qu’il est temps pour eux de changer leur argent pour le bitcoin ou d’autres crypto-monnaies et faire de même avec l’argent qu’ils ont dans leurs comptes bancaires.

Alors que le Congrès américain adopte des mesures économiques, le monde continue de viser le bitcoin, beaucoup se demandant s’il s’agit vraiment d’un atout de valeur, en particulier après la réaction du marché boursier lorsqu’il a été touché par peur du Coronavirus (COVID-19) et au milieu de celui-ci, le prix de Bitcoin a également chuté en tandem avec le cours de l’action. Le bitcoin a diminué en valeur, passant du sommet le plus élevé, autour de 10000 $ à la mi-février, à moins de 7000 $ à la date de cette publication. Compte tenu de cela, les analystes concluent que le Bitcoin peut être un havre de valeur, mais pas le plus fiable.