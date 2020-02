Les milliards qui pourraient être levés par les PIR en 2020

16 février 2020, par Massimiliano Volpe

Les plans d’épargne individuels (Pir) sont de retour sur la bonne voie, après l’arrêt forcé de 2019.

Pour la nouvelle version de ces produits financiers, introduite par la loi de finances 2020, la collecte pour cette année devrait s’élever à 3 milliards d’euros. L’estimation est contenue dans une recherche du bureau d’études d’Ir Top Consulting, intitulée “PIR de troisième génération: estimation de l’impact sur Aim Italia pour 2020 et des effets sur la période de trois ans 2020-2022”.

Fin 2017, au cours de la première année d’introduction des PIR de première génération, le capital levé atteignait 11 milliards. L’afflux en 2018 était de 3,49 milliards d’euros, tandis que, suite à l’introduction de nouvelles restrictions avec le décret d’application MISE-MEF publié au Journal officiel le 7 mai 2019, leafflux de PIR de deuxième génération ralenti et, au 30 septembre 2019, il enregistrait un chiffre négatif de -546 millions.

Les PIR sont une forme d’investissement à moyen terme, née dans le but de transmettre l’épargne des ménages aux entreprises italiennes et en particulier aux petites et moyennes entreprises. L’investissement se fait par le biais d’instruments financiers tels que des obligations, des actions et des parts de fonds d’investissement sur des sociétés italiennes, y compris des petites et moyennes entreprises.

Ils doivent être conservés en portefeuille pendant au moins 5 ans et cela permet aux épargnants exonéré de l’impôt sur les gains en capital sur les déclarations (coupons, dividendes). Il existe également une exonération des droits de succession en cas de transfert mortis causa des instruments détenus dans le plan d’investissement.

