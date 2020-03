Les mineurs de Bitcoin pourraient combattre le Coronavirus

Depuis 2000, il existe une application capable de rassembler la puissance des cartes graphiques inactives, connue sous le nom de Folding @ home. Parmi ses possibilités figure la possibilité de mener des recherches sur des maladies graves telles que la maladie d’Alzheimer et le cancer. Cependant, avec la nouvelle pandémie dans le monde, ils se concentreront sur l’étude du coronavirus.

Nvidia appelle à une collaboration avec l’enquête

Nvidia est l’un des principaux producteurs de cartes graphiques pour le marché américain.

Après que Folding ait affirmé la destination des ressources informatiques, pour accélérer la recherche de vaccins et d’informations pertinentes pour contenir la propagation du virus, Nvidia a décidé de rejoindre la cause, publiant un tweet où il invite principalement les propriétaires de Pc Gamers à donner de l’électricité à partir de traitement de vos GPU pour combattre COVID 19.

En outre, il a exhorté d’autres grands noms de l’industrie des joueurs, tels que Steel Series, NZXT et Razer à faire l’appel.

Avec un tweet plein d’énergie positive et de solidarité avec le monde entier, le message a reçu un excellent accueil.

Rapidement, les participants à l’écosystème, tels qu’Intel Gaming et MSI, ont poursuivi le fil démontrant leur soutien à la recherche et à l’initiative.

Le tweet Nvidia renvoie à un article sur Reddit, où toutes les étapes à suivre pour donner de la puissance de traitement à la recherche sont expliquées.

La puissance des mineurs de Bitcoin serait d’une grande aide

Malgré le fait que l’appel soit en principe destiné à la communauté des joueurs, les mineurs de Bitcoin pourraient également rejoindre la cause, ce qui entraînerait une augmentation exponentielle de la puissance de traitement des enquêtes, compte tenu des puissants matériels actuellement utilisés pour l’extraction de crypto-monnaie. .

Selon Digiconomist, l’activité minière de la CTB coûte environ 3,6 milliards de dollars par an et laisse une empreinte carbone aussi grande que celle du Danemark. C’est parce que plus la capacité de traitement des mineurs Bitcoin est grande, plus ils peuvent faire de profit.

Dans le fil de discussion ouvert sur Reddit faisant la promotion de l’initiative Folding @ home pour la recherche, les amateurs de crypto invitent la communauté Bitcoin à apporter leur grain de sable contre le Coronavirus.

Ils conviennent que Satoshi serait très fier de voir comment cette petite graine qu’il a semée aujourd’hui fait face à de grandes menaces pour le monde. De plus, l’initiative est étroitement liée au concept initial de l’exploitation minière.

Le fait est que donner de l’énergie minière à une cause comme celle-ci signifie une perte pour les mineurs. Mais, dans une baisse des prix comme celle que l’on observe actuellement, beaucoup envisagent sûrement d’allouer des ressources à d’autres activités.

La recherche sur les coronavirus pourrait-elle être l’un des principaux attraits des mineurs de Bitcoin? Si tout va bien!

