Les mineurs de crypto-monnaie peuvent aider à combattre le coronavirus

Un groupe de mineurs aide à enquêter sur un vaccin covid-19.

Le développeur de Tezos a offert un prix à ce mineur qui fournit une plus grande puissance de calcul.

Les mineurs de crypto-monnaie travaillant avec des périphériques GPU ou CPU pourraient devenir un élément clé pour obtenir le vaccin contre les coronavirus. Application [email protected] Il a besoin de puissance de calcul pour mener des recherches sur covid-19, et les mineurs de l’écosystème collaborent avec leurs équipes.

[email protected] Il s’agit d’un projet informatique distribué, géré par l’Université de Stanford, qui fonctionne depuis plus d’une décennie. L’initiative est composée de un réseau international de puissance de traitement au service de la recherche sur les maladies. Grâce à ce concept, les mineurs utilisant des périphériques GPU ou CPU peuvent prêter leur puissance de calcul afin de lutter contre la pandémie de coronavirus.

La directive de [email protected] a annoncé hier qu’il concentrerait toute sa capacité de recherche sur l’obtention de nouvelles opportunités thérapeutiques contre le virus. La plateforme simulera la dynamique des protéines covid-19 pour trouver un remède ou un traitement possible. Cependant, pour cette ils ont besoin de beaucoup d’ordinateurs connectés à leur serveur qu’ils traitent les simulations et calculent les résultats possibles.

Nvidia, le fabricant américain de puces et de cartes vidéo, demande à ses joueurs et mineurs d’apporter leur puissance de calcul au projet. De plus, Johann Tanzer, développeur de Tezos, a offert un prix au mineur qui a donné le plus de puissance de traitement à [email protected] Le gagnant, Au-delà d’une récompense morale pour son altruisme, il recevra également 1 000 $ de Tanzer.

Vous voulez gagner des #tezos et aider à guérir # covid19? Créez une équipe @foldingathome, nommez votre équipe une adresse tz1, le 30 mars j’enverrai 15 tez à l’équipe tez avec le plus de crédits sur: https://t.co/Hyr0SNWMhJ

– Tulpenhaendler (@tulpenhaendler) 28 février 2020

Une équipe de mineurs croit en l’espoir

La possibilité de collaborer à l’obtention d’un vaccin contre le coronavirus a attiré l’attention d’un groupe de mineurs qui se considèrent comme des “bitcoiners”. L’équipe est identifiée sous le numéro 238758 sur la plateforme [email protected] et ils prêtent leur puissance de calcul depuis le 15 mars, selon l’utilisateur de Reddit Fiach_Dubh.

Le mineur a téléchargé l’application sur son ordinateur Windows, précisant qu’il s’agit d’une installation simple. Après avoir terminé le processus, il a ouvert l’interface graphique via le moteur de recherche Firefox pour accéder aux outils de configuration. Sur ce tableau il a souligné combien de CPU / GPU il voulait consacrer à la recherche covid-19, et les a immédiatement mis au travail sur la base de [email protected]

Fiach_Dubh estime que, bien que sa contribution puisse être faible, elle a le potentiel d’honorer l’esprit que Satoshi Nakamoto a conçu avec Bitcoin. “Je pense que cela rendrait Satoshi fier de savoir que la petite communauté qu’il a implantée est devenue assez courageuse pour affronter les monstres de ce monde”, a-t-il déclaré. De même, il considère que cette activité peut nourrir les espoirs particuliers que la pandémie prendra fin:

Parfois, il ne s’agit pas de ce qui est susceptible de se produire, mais de ce qui est bon pour l’âme. L’espoir est une chose merveilleuse, et les gens ont besoin d’espoir dans une petite mesure avec les événements stressants d’aujourd’hui.

Fiach_Dubh, mineur Bitcoin.

Mineurs d’Ethereum Ils ont également rejoint cette cause depuis la semaine dernière, contribuant avec leur équipement GPU et CPU.. Jonny Rhea, l’un des développeurs en charge d’Ethereum 2.0, a motivé la communauté à rejoindre la cause, en précisant les étapes à suivre pour se connecter au serveur.

ATTN: # Mineurs d’Ethereum

Contribuez aux cycles GPU / CPU à la recherche @foldingathome # COVID19. J’ai créé un compte Team Ethereum afin que nous puissions mettre nos ressources en commun. Https: //t.co/3F8cVtuztr

1. Installer

2. Ouvrez -> Configurer l’identité

3. Entrez le numéro de l’équipe: 237234

4. Nom d’utilisateur (facultatif)

– ♈️🅾🆔 (@JonnyRhea) 14 mars 2020

Un écosystème blockchain solidaire

Les mineurs de crypto-monnaie ne sont pas les seules entités qui pratiquent la solidarité dans l’industrie de la blockchain, des projets spécialisés dans cette technologie ont également montré qu’ils peuvent être efficaces dans la lutte contre le coronavirus.

Il y a quelques semaines, l’application Xiang Hu Bao, de l’une des filiales d’Alibaba Group Holding, a utilisé son système de blockchain de réclamations collectives pour couvrir les cas de coronavirus. La société couvre désormais quelque 104 millions d’utilisateurs chinois avec une politique de 14 000 $ pour les conditions liées à covid-19.

La société ODEM, une plateforme de formation et de certification numérique basée sur la blockchain, a décidé de commencer à offrir un accès gratuit aux cours en ligne à l’échelle internationale avec certification. Une mesure qui motiverait les gens à rester à la maison, évitant ainsi la propagation massive du virus.

Le groupe de biohacking, CoroHope, a également décidé de travailler sur la fabrication d’un remède contre le coronavirus. Depuis début mars, l’équipe sollicite des dons pour la réalisation de son projet, dirigé par un biologiste ayant 10 ans d’expérience dans le secteur. Des personnalités telles que Mark Friedenbach, co-fondateur de Blockstream, ont montré leur soutien à cette initiative; notant qu’il ne s’agit pas d’une arnaque mais d’un projet d’amélioration de la santé publique.

Ce n’est pas une arnaque.

– Mark Friedenbach (@MarkFriedenbach) 10 mars 2020

Acoer est une autre entreprise de l’écosystème qui contribue également à la recherche sur les coronavirus. La plateforme basée sur la blockchain, spécialisée dans la surveillance des maladies, enregistre en temps réel le nombre de personnes infectées, décédées et récupérées par le coronavirus.