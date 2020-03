Les mineurs pourraient perdre leur rentabilité face à la baisse des prix du bitcoin

Faits saillants:

La baisse des prix et les ajustements de la difficulté du réseau peuvent laisser certains mineurs à l’écart.

Certains modèles d’équipements miniers ont déjà perdu leur rentabilité, comme l’Antminer S9.

Le marché baissier actuel du Bitcoin fait que de nombreux modèles de matériel d’exploitation minière deviennent obsolètes. Avec la baisse du prix du bitcoin hier à 4 800 $ l’unité, réussissant à se stabiliser à 5 564 $ au moment de la rédaction de cette note; certains mineurs ne sont plus rentables.

Selon les données de Poolin, l’Antminer S9 n’est plus rentable face à une consommation électrique de 0,35 $ par Kw / h et une difficulté d’exploitation de 16,55T. Quant aux autres mineurs comme Antminer T17, Innosilicon T3 et Whatsminer M20, ils ont commencé à générer des pertes en raison de leur incapacité à capitaliser les bénéfices dans le contexte actuel.

Les mineurs Antminer S19 et Whatsminer M30 sont l’un des rares appareils qui peuvent encore continuer à couvrir les coûts de consommation d’électricité pour leurs activités. Si ces mineurs sont massivement fermés, Bitcoin pourrait rencontrer des difficultés de traitement. Des réseaux comme BCH et BSV, qui ont le même algorithme que Bitcoin et partagent donc des mineurs, pourraient également subir le même sort.

La proximité de la réduction de moitié de Bitcoin, un mécanisme qui réduit de moitié la récompense par bloc extrait, complique également les perspectives de cette industrie dans un avenir proche. Le réseau devrait effectuer la réduction de moitié début mai, un phénomène qui affectera directement les bénéfices des mineurs, en réduisant de moitié leurs revenus.

La difficulté minière joue aussi contre

Un dernier revers s’ajoute au paysage déjà complexe de l’industrie minière: la difficulté croissante. Récemment, la difficulté de l’exploitation du Bitcoin est passée à 16,50 T, soit une augmentation de 6,8% par rapport au dernier enregistrement effectué le 25 février. La difficulté peut continuer à augmenter à un rythme similaire, car plus de mineurs se connectent pour tirer parti de meilleurs bénéfices et déclencher le hachage du réseau déjà à 114,34 EH / s. Pour cette raison, selon les projections de Poolin, la difficulté d’exploitation pourrait être localisée à 17,24 T.

Ce qui peut atténuer cette augmentation de la difficulté du réseau, c’est que certains équipements miniers inférieurs à cette puissance de traitement sont déconnectés, ce qui allège le réseau. Le départ de ces équipes est également alimenté par la récente augmentation des déclarations d’utilisation d’ASICBoost dans le cadre de la licence de brevet défensive Blockchain.

Cette mesure a été créée par l’écosystème pour réguler l’utilisation du logiciel ASICBoost, critiqué pour avoir augmenté de 20% la capacité d’exploitation des équipements sans être détecté. En raison de leur capacité, certains mineurs ont confirmé des blocs de transaction vides et perçu la récompense au détriment du réseau. En ce sens, il a été confirmé que d’ici 2020, de moins en moins de mineurs utilisent ce logiciel secrètement; ce qui pourrait suggérer qu’ils ont été déconnectés.

Bien que si le prix du Bitcoin continue de cette manière, certains mineurs peuvent quitter massivement le jeu, cette conjoncture n’accélère pas nécessairement cette décision. L’industrie minière pourrait anticiper la croissance future des prix et du marché, ce qui permettrait aux mineurs de reprendre le travail en douceur.