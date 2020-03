Les mineurs seront récompensés par des crypto-monnaies en aidant à lutter contre le coronavirus

Les mineurs de crypto-monnaie peuvent désormais combattre le coronavirus avec leurs périphériques GPU et CPU, tout en recevant des récompenses pour leurs activités. Cure Coin et Banano, deux projets spécialisés dans la gestion de la puissance de calcul des appareils miniers, ont concentré leurs efforts sur la lutte contre le coronavirus covid-19 et motivent les mineurs de l’écosystème à rejoindre la cause en leur versant un paiement en crypto-monnaie pour leur travail. .

Grâce à une alliance à l’initiative de [email protected] pour obtenir un vaccin contre le coronavirus, les deux plates-formes ont formé une équipe de mineurs qui recevront des récompenses pour la puissance de calcul donnée.

L’équipe travaille sur le principe que [email protected] Il s’agit d’un réseau informatique distribué, qui concentre la puissance de traitement pour étudier les maladies. De ce fait, les utilisateurs du monde entier peuvent prêter la puissance de calcul de leurs GPU et CPU pour mobiliser des données et calculer des résultats scientifiques.

Parrainé par l’Université de Stanford, [email protected] a décidé plus tôt cette semaine de concentrer ses recherches uniquement et exclusivement sur la recherche d’alternatives thérapeutiques pour covid-19. Les ordinateurs seront chargés de simuler la dynamique des protéines de ce nouveau virus, en attendant de générer des informations utiles pour un vaccin.

Cette décision a également incité les mineurs d’Ethereum, de Tezos et même de bitcoiners à mettre leurs ordinateurs et leurs cartes vidéo au service de [email protected] Par conséquent, les plateformes Cure Coin et Banano offrent des récompenses avec les jetons natifs de la plateforme, CURE et BAN, à toute personne qui participe au projet. L’idée est que ce revenu aider les mineurs à couvrir les dépenses d’électricité en empruntant leur équipement dans une initiative altruiste.

Don durable

Les utilisateurs peuvent prêter leur puissance de calcul gratuitement et de manière anonyme, en s’inscrivant sur les pages Web BananoMiner et CureCoin. Là, ils peuvent générer un utilisateur et une identification pour l’équipe. Ces informations seront ensuite utilisé pour calculer la puissance de calcul que le mineur donne à l’initiative.

À son tour, le participant doit télécharger, installer et exécuter le logiciel client de [email protected] sur votre ordinateur. Lorsque vous entrez dans l’interface, vous pouvez configurer l’option pour garder votre identité anonyme ou plutôt pour rejoindre un groupe. Si vous choisissez cette dernière alternative, vous aurez l’identification de votre équipe et le nom de votre utilisateur sur la plateforme BananoMiner ou CureCoin. De cette façon, il maintiendra les deux réseaux affiliés et pourra obtenir des bonus pour la puissance de calcul fournie.

Il est important de saisir correctement les données utilisateur et l’identification de l’équipement, car il s’agit d’informations vitales pour recevoir des récompenses. De plus, il est conseillé d’attendre entre quelques heures ou une journée pour commencer à recevoir des crypto-monnaies dans le portefeuille.

Les mineurs doivent garder à l’esprit que, comme il s’agit d’un don de puissance de calcul, ils ne gagneront pas beaucoup pour les activités menées [email protected], selon l’équipe, rappelant que c’est une initiative qui cherche plutôt à permettre que de tels dons soient durables, couvrant les dépenses électriques générées par les équipements miniers.

Au moment de la rédaction de cette note, CoinGecko calcule qu’un jeton BAN vaut 0,00033486 cents US et une unité du jeton CURE est au prix de 0,4582018. Ces crypto-monnaies, n’étant pas des projets très populaires, peuvent être commercialisées sur de petits marchés tels que Mercatox, ViteX et Txbit.

Un autre fait intéressant est que l’équipe de Banana Miner a déjà un total de 343 mineurs contribuant à la recherche d’un vaccin contre le coronavirus. Pour cette raison, ils sont devenus la 11e équipe avec la plus grande quantité de puissance de calcul donnée à l’initiative. [email protected], selon les données de son site Internet.