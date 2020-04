Les monnaies, qui ont gagné et qui ont perdu après l’urgence du coronavirus

L’impact du coronavirus sur les cours des actions a été énorme, mais les marchés des devises, avec le ralentissement du commerce et de l’économie mondiale, ont également subi des ajustements importants.

La volonté de protéger les investissements dans des actifs «sûrs», comme American Treausies, a contribué à faire du dollar le vainqueur incontestable de cette phase.

L’indice Dollar, l’indice qui suit la performance du billet vert sur un panier diversifié de devises, a gagné + 3,2% du début de l’année au 2 avril.

«Nous avons assisté à des mouvements drastiques sur les marchés des changes, avec un renforcement significatif du dollar américain qui a surperformé toutes les principales devises. En tant que monnaie de réserve mondiale, nous pensons que nous entrons dans une ère où le dollar américain sera roi, en partie à cause de la pénurie de dollars sur les marchés offshore “, ont commenté Ariel Bezalel, responsable de la stratégie Fixed Income, et Harry. Richards, gestionnaire des titres à revenu fixe de Jupiter AM. “Cela causera probablement des dommages importants à l’économie mondiale, en particulier dans les marchés émergents, où la dette libellée en dollars est estimée à environ 12 billions de dollars au total – il n’y a tout simplement pas assez de dollars à destination du monde extérieur à ce moment critique.”

Et en effet les grandes défaites de cette phase de fibrillation de marché et de ralentissement des flux de marchandises sont les monnaies des pays émergents: depuis le début de l’année, les devises MSCI EM, qui résument la performance des principales devises des marchés émergents, se sont bien vendues à 6,49% (au 2 avril).

Les niveaux actuels sont, pour les devises des pays émergents, les niveaux moyens les plus bas depuis janvier 2017. yuan il n’a pas été épargné par cette tendance générale, même si sa valeur sur le dollar depuis le début de l’année a baissé de 1,94% beaucoup plus bas.

Par rapport au dollar, l’euro a également perdu du terrain du début de l’année à 1,09 dollar, avec une baisse depuis le début de l’année de 2,68%.

la sterling enfin, la semaine dernière, il a récupéré une bonne partie de l’effondrement observé mi-mars. La comparaison de l’indice de la livre en début d’année avec l’actuel n’économise cependant pas une nette dévaluation de la livre qui s’établit actuellement à -5,63%.