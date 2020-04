Les moteurs rugissent à nouveau chez Porsche

Porsche a annoncé qu’elle était prête à redémarrer les lignes de production de ses usines de Zuffenhausen (en dehors de Stuttgart) et de Leipzig à partir du lundi 4 mai prochain.

«Le redémarrage est un signal important pour nos employés et nos clients. Nous avons suivi et analysé la situation très attentivement depuis le début et avons adapté les processus de manière flexible. Il est maintenant temps de regarder vers l’avenir avec optimisme et de reprendre le travail, mais avec une prudence particulière », a déclaré Albrecht Reimold, membre du conseil d’administration de Porsche AG responsable de la production et de la logistique.

Afin de rouvrir ses usines, la firme allemande a indiqué avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éloigner le personnel, la désinfection et les indications d’utilisation des articles de prévention, tout en confirmant que le retour des salariés sera échelonné, pour ce que la production au départ sera de moins en moins, ils verront l’évolution pour réintégrer plus de gens.

Porsche fabrique les coupés sportifs 911, 718 Boxster et 718 Cayman à Zuffenhausen, tandis que Taycan est produit dans une nouvelle gamme proche de celle de ces modèles. Pour sa part à Leipzig, les camions Cayenne et Macan sont fabriqués, ainsi que le coupé Panamera quatre portes.

Malgré le redémarrage de la production, l’entreprise a précisé que les autres opérations resteront éloignées et qu’elle maintient une interdiction des déplacements professionnels et des rencontres personnelles.

