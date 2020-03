Les moteurs se sont arrêtés pour COVID-19

Les fermetures d’usines, les sociétés vides et d’autres mesures d’urgence ont été prises en grande partie par des installations appartenant à des constructeurs automobiles du monde entier.

Évidemment, la Chine, étant l’épicentre du virus, a été la première gravement touchée, commençant à paralyser sa production depuis la mi-janvier, mais, en outre, elle a commencé par un effet domino dans le reste de la fabrication automobile mondiale (et l’assurance de nombreuses autres industries). ) par tous les fournisseurs qui ont également dû fermer leurs portes.

BMW, Ford, Honda, Daimler, Volkswagen, Renault, Volvo, Nissan et plus d’une douzaine d’entreprises internationales ont été touchées directement et indirectement, au cours des semaines. Le Japon et la Corée du Sud ont également souffert, qui seront progressivement rétablis avec la réduction de l’épidémie dans cette zone.

Maintenant, le gros problème est centré en Europe, où l’Italie, l’Espagne et la France sont gravement touchées par les infections à COVID-19, en particulier l’Italie, c’est pourquoi de grandes entreprises telles que FCA, Ferrari, Lamborghini et Ducati ont dû arrêter l’opération en raison de complète, voire en minimisant les opérations de ses distributeurs, qui dans la plupart des cas consomment les actions de réparation et de vente de pièces détachées.

D’autres marques comme SEAT, Volkswagen, Skoda, Jaguar et Land Rover, Peugeot, Renault ont également vu leurs opérations affectées, soit totalement paralysées, soit en baisse de production.

Alors qu’en Amérique du Nord (en particulier aux États-Unis), des mesures plus drastiques ont été prises cette semaine et les trois grands de Détroit (Ford, General Motors et FCA) ont décidé de fermer toutes leurs usines de fabrication au Mexique, au Canada et dans l’Union américaine.

D’autres marques telles que Toyota et Honda ont rejoint cette décision et prévoient de reprendre leurs activités début avril, même si apparemment en Asie et en Europe, ces fermetures pourraient durer plus longtemps, contrairement à la plupart des sociétés opérant en Amérique. Au nord, Tesla a violé l’arrêt obligatoire des opérations qui a été imposé dans plusieurs endroits de la Californie, incitant les autorités du comté d’Alameda à leur ordonner de respecter la restriction.

Face à cette crise mondiale, de nombreuses entreprises s’attendent à d’énormes pertes cette année, et certaines voient des réductions importantes de leurs effectifs d’ici fin 2020.

En plus des fermetures d’usines et d’autres opérations, l’épidémie de COVID-19 a également affecté certaines des plus grandes sorties de films de l’année, comme Fast and Furious 9, qui a été reportée au printemps 2021 ou le dernier film de James Bond, qui a été voyagé en novembre.

