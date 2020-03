Les nouveaux modèles Hyundai qui seront présentés en 2020

Hyundai présentera tout au long de cette année un grand nombre de nouveaux modèles. Mises à jour à venir des véhicules actuels, développement de nouvelles variantes et, surtout, nouvelles liées à l’électrification. Nous passons en revue les nouveaux modèles que Hyundai présentera en 2020. Parmi eux, il existe une variété de voitures hybrides.

2020 va être une année vraiment importante pour Hyundai. Le constructeur coréen est récemment devenu l’une des références de la mobilité électrique. Son engagement envers différentes technologies liées à l’électrification lui a permis d’avoir à la fois des voitures hybrides, ainsi que des hybrides rechargeables, électriques et à pile à combustible à hydrogène. De plus, c’est relativement récemment qu’elle a lancé sa propre sous-marque de sport, la gamme N.

Pour cet exercice Hyundai prévoit d’introduire toute une série de nouveaux modèles. D’importantes rénovations des véhicules actuels sont à venir, à la fois au niveau du lavage de visage et du changement de génération, ainsi que l’introduction de différentes variantes, la plupart avec une mécanique électrifiée. Bref, nous assisterons à une grande offensive produit.

Feuille de route que Hyundai suivra tout au long de cette année 2020.

À ceux déjà présentés nouveau Genesis G80 y nouvelle Hyundai Elantra, ce sera en mai prochain lifting de cette génération de la Hyundai Santa Fe. Le célèbre SUV sept places sera mis à jour avec un lifting. Parmi ses options mécaniques, nous trouverons une variante hybride (HEV). En juin, ce sera l’heure de la version hybride de la nouvelle Elantra.

Le débuts de la nouvelle Hyundai Kona Il sera produit en juillet et, entre autres nouveautés, il lancera une variante performante, la nouveau Kona N. Parmi ses options mécaniques, nous continuerons à trouver une version hybride (HEV) et une 100% électrique. Plus tard en août, il y aura une autre présentation de premier ordre, le nouvelle génération de la Hyundai Tucson. Et pour terminer l’année, en octobre nouveau Genesis GV70 et en décembre variante hybride rechargeable du nouveau Santa Fe.

Les nouveaux modèles de Hyundai pour 2020

