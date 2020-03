Les nouvelles Bitcoin les plus remarquables ce mercredi

Le bitcoin efface une partie importante de ses bénéfices de l’année

La récente baisse des prix du Bitcoin a effacé une partie importante de ses revenus pour l’année à ce jour.

La principale crypto-monnaie en valeur de marché se négocie actuellement à près de 7830 $, soit une augmentation de 9,3% par rapport au prix d’ouverture de l’année, de 7160 $, selon l’indice de prix CoinMarketCap Bitcoin.

Rappelant qu’il y a un mois, la crypto-monnaie a connu un gain annuel de plus de 45%. Soulignant qu’à cette époque, les prix étaient cotés à des sommets de plusieurs mois près de 10 500 $.

La récente chute de

les prix

La récente baisse des prix du Bitcoin s’est produite ensemble

avec une vente massive sur les marchés financiers traditionnels.

Le S&P 500, l’indice boursier de Wall Street et une référence pour les actions mondiales, a dépassé environ 3 400 points à la mi-février et est tombé à un minimum de neuf mois de 2 739 points mardi. Actuellement, l’indice a chuté de 15% par an.

La Banque d’Angleterre minimise les taux en 11 ans tandis que le Bitcoin se stabilise

La banque centrale du Royaume-Uni a suivi la Réserve

Fédéral dans la baisse soudaine des taux d’intérêt, le plus grand montant

depuis 2009

Comme plusieurs médias, dont le Financial Times, ont rapporté le 11 mars que la Banque d’Angleterre (BoE) avait déclaré que la mesure répondait directement aux pressions économiques posées par l’épidémie actuelle de coronavirus.

La publication a cité une déclaration qui disait:

“La réduction du taux d’escompte contribuera à renforcer la confiance des entreprises et des consommateurs dans une période difficile, à augmenter les flux de trésorerie des entreprises et des ménages, à réduire les coûts et à améliorer la disponibilité des financements.”

Cette décision porte le taux de base de la BoE à seulement 0,25%, soit une réduction de 0,5%. Le taux de la Fed est désormais de 1,25%, et d’autres baisses sont prévues cette année.

Par conséquent, il convient de noter que la livre a réagi immédiatement, perdant 0,5% par rapport au dollar américain, pour récupérer ultérieurement une partie des pertes.

La Réserve fédérale américaine ajouté 168 milliards de dollars de plus que la capitalisation de Bitcoin

Après plusieurs jours de baisse des marchés, la Réserve fédérale américaine ajouté 168 milliards de dollars à l’économie, un total supérieur à tout l’argent actuellement investi dans Bitcoin.

“Les enchères séparées de mardi sur le marché des prêts à court terme, ou repo, ont vu une offre de deux semaines sur les abonnements de masse, avec 93 milliards de dollars offerts pour une opération de 45 milliards de dollars.”, selon un reportage de CNBC du 10 mars. “Une offre de nuit a vu la table d’opération de la FED à New York remplir 123,625 millions de dollars d’offres.”

Essentiellement, la Réserve fédérale américaine a

mettre plus d’argent en jeu dans l’économie.

La capitalisation boursière actuelle de Bitcoin comprend environ 143 milliards de dollars au moment de la publication, selon les données CoinMarketCap.

L’économiste Mohammed El-Erian que la bourse n’a pas encore touché le fond

Le prix du Bitcoin (BTC) a pris une tournure haussière le 10 mars, alors que l’actif numérique augmentait à 8150 $ avant de rencontrer une résistance, ce qui a provoqué une baisse temporaire du prix à 7730 $.

L’économiste et directeur économique d’Allianz, Mohammed El-Erian, a déclaré à CNBC que:

“Je ne pense pas que nous ayons encore atteint les plus bas, mais ça va être incroyablement saccadé.”

El-Erian a exprimé: “Ça va être très volatile mais, malheureusement, à propos d’une tendance à la baisse pour le moment.”

En outre, El-Erian a averti à plusieurs reprises les investisseurs de ne pas acheter les replis actuels du marché et la propagation continue du coronavirus en Europe et aux États-Unis. UU. Il affecte clairement le sentiment des investisseurs.

