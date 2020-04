Les nouvelles importantes de la nouvelle gamme Ford Mustang 2021 sont filtrées

La récente fuite des codes-cadres de la nouvelle Ford Mustang 2021 a révélé toutes les nouvelles importantes de la nouvelle gamme 2021, comme la composition de l’offre de la voiture de sport américaine. La nouvelle gamme 2021 de la Mustang va sortir de nouvelles versions, mais elle en perdra également d’autres très importantes.

Le schéma de code qui compose les numéros de châssis de la Ford Mustang a été filtré et avec lui la composition de la future gamme 2021 a été révélée, une des dernières années modèles dont jouira la génération S550 de la voiture de sport américaine mais qui aura encore d’importantes nouveautés.

Le premier est confirmation de la première de la nouvelle version Mustang Mach 1, dont nous avons déjà discuté en détail dans un article spécifique pour cette nouvelle version. La nouvelle Ford Mustang Mach 1 2021 sera la version la plus puissante de la gamme régulière et le successeur de la Ford Mustang Bullitt, qui disparaît du marché cette année.

Extrait de l’encodeur des numéros de trame de la gamme Mustang 2021.

Donc, inévitablement, l’une des nouveautés de la nouvelle gamme 2021 sera la disparition de la Mustang Bullitt elle-même. Bien que ce ne soit pas le seul, car comme on peut le voir dans le tableau supérieur en jaune, les Shelby GT350 et Shelby GT350R disparaissent également, les frères atmosphériques de la nouvelle Shelby GT500. Ces versions n’ont pas connu de changements majeurs depuis leur lancement en 2014 et 2015, respectivement, et l’une des plus grandes inconnues était de savoir s’ils survivraient après le lancement de la nouvelle Shelby GT500. Puisqu’il est inhabituel pour Ford de commercialiser deux versions Shelby simultanément.

Après la sortie de ces versions, nous trouverons un catalogue Composé de 2 versions mécaniques atmosphériques et 3 versions suralimentées. Parmi les versions régulières, nous continuons à trouver 2 options à 4 cylindres et 2 options à 8 cylindres, le même schéma que nous avons trouvé dans la gamme actuelle. Cela signifie que l’étape d’accès continuera d’être occupée par la mécanique à 4 cylindres en ligne du Mustang EcoBoost et du Mustang EcoBoost 2,3L High Performance Package. Ci-dessus, nous trouvons les versions V8, correspondant à la Ford Mustang GT et la future Ford Mustang Mach 1.

La seule option mécanique de la gamme Shelby sera le bloc Vilebrequin plat V8 de 5,2 litres publié dans les versions GT350. Pour le moment, nous ne savons pas si cette version aura une nouveauté après quelques mois sur le marché.

Les Shelby GT350 ne sont pas incluses dans la gamme 2021.

D’autres détails que nous pouvons également confirmer grâce à cette fuite sont que la Shelby GT500 et la nouvelle Ford Mustang Mach 1 ne sera disponible qu’en carrosserie coupé, la carrosserie convertible restera donc exclusive aux autres versions mécaniques.

Pour l’instant, nous ne pouvons pas confirmer que la nouvelle gamme 2021 aura de nouvelles fonctionnalités esthétiques ou d’équipement, ce qui ne serait pas surprenant étant donné que nous sommes confrontés à l’une des dernières années modèles de cette génération. Depuis une fuite involontaire de la marque a révélé il y a quelques mois que la nouvelle génération S650 de la Mustang arrivera en 2022 en tant que modèle 2023Par conséquent, le modèle 2021 pourrait avoir quelques petites modifications pour rafraîchir l’offre du modèle dans ses étapes finales.