les nouvelles lois britanniques sur l’immigration vous affecteront-elles, vous ou vos locataires?

À partir du 1er janvier 2021, l’immigration au Royaume-Uni sera contrôlée selon un système de points, et elle pourrait affecter les propriétaires et leurs locataires.

La nouvelle politique, annoncée par le ministre de l’Intérieur Priti Patel, signifie que toute personne souhaitant déménager au Royaume-Uni devra marquer un minimum de 70 points selon de nouveaux critères. Les règles entreront en vigueur au début de l’année prochaine et s’appliqueront aux citoyens européens et non européens de la même manière.

Les candidats seront évalués sur un certain nombre de facteurs, y compris le salaire, la capacité d’expression anglaise, le niveau d’éducation et si l’emploi ou l’offre d’emploi de la personne est «dans une profession en pénurie». Certains critères seront essentiels, tandis que d’autres seront échangeables avec d’autres domaines afin de compenser le minimum de points.

Le nouveau système fonctionnera parallèlement au système de règlement de l’UE (EUSS), qui accorde aux citoyens de l’UE admissibles la possibilité de rester au Royaume-Uni après le 30 juin 2021 sous un statut réglé ou pré-réglé.

Les propriétaires locatifs doivent vérifier les locataires

Il existe déjà des lois en vigueur – en vertu de la réglementation sur le «droit de louer» – qui signifient que tous les propriétaires ou agents de location, le cas échéant, doivent vérifier le droit de leurs locataires de louer une propriété au Royaume-Uni. Cela implique de vérifier les passeports et toute documentation originale pertinente avant qu’un locataire emménage.

Lorsque le système de points entrera en vigueur, les mêmes règles devraient s’appliquer, ce qui signifie qu’il incombe au propriétaire ou à l’agent de location de s’assurer que leurs locataires sont éligibles à résider au Royaume-Uni. À l’heure actuelle, ne pas le faire peut entraîner une amende illimitée, voire une peine de prison.

Actuellement, malgré le fonctionnement de l’EUSS, il est illégal de demander à des citoyens de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse de prouver qu’ils ont un statut établi ou un statut préétabli lors du démarrage d’une nouvelle location. Il ne sera pas non plus nécessaire de procéder à des vérifications rétrospectives pour les locataires existants à partir de 2021, bien qu’il n’y ait aucune directive actuelle sur ce que les propriétaires devront faire après cette date pour les nouveaux locataires.

Cependant, la Royal Landlords Association (RLA) exhorte maintenant les propriétaires à avoir une conversation avec leurs locataires au sujet des règles EUSS, pour s’assurer qu’ils sont conscients de ce qu’ils pourraient avoir à faire.

Ce que les propriétaires doivent faire

La discrimination à l’égard des locataires fondée sur la race est illégale, et il est important que les propriétaires soient conscients que, qu’ils croient ou non que le locataire est de l’étranger, les mêmes contrôles d’admissibilité s’appliquent toujours. Le régime du droit au loyer a fait l’objet de nombreuses critiques pour avoir encouragé la discrimination fondée sur la nationalité, car les propriétaires ont perçu qu’éviter de louer à des citoyens non britanniques réduirait leur risque de se tromper.

Si vous opérez par le biais d’un agent de location ou d’un agent de gestion, vous devez savoir si ces contrôles sont effectués par eux dans le cadre de leur service. Si vous vous gérez vous-même, il est essentiel de vous tenir au courant de tout changement en matière d’immigration qui pourrait vous affecter, vous ou vos locataires, et obtenir des conseils professionnels si nécessaire.

Si vous êtes propriétaire d’un logement étudiant, le conseil actuel est que les étudiants seront évalués selon le même système d’immigration basé sur des points, mais selon des caractéristiques légèrement différentes. Ils devront prouver qu’ils ont une offre d’une université ou d’un collège agréé, peuvent parler anglais et sont capables de subvenir à leurs besoins pendant leurs études au Royaume-Uni.

Effets sur le marché du logement

Le nouveau système d’immigration a suscité une certaine inquiétude quant à la façon dont il affectera le marché du logement, en raison de son impact sur l’industrie de la construction. Les chiffres montrent que la construction dépend actuellement des migrants étrangers pour 10% de sa main-d’œuvre – 8% de l’UE et 2% du reste du monde.

Selon la BBC, de nombreuses entreprises de construction craignent qu’il n’y ait tout simplement pas assez de travailleurs britanniques de rechange pour combler le vide que ces nouvelles mesures créeront. Cependant, l’initiative a été «prudemment accueillie» par le Construction Industry Training Board (CITB), qui a salué l’engagement du gouvernement à «abaisser le seuil de salaire pour les migrants qualifiés, augmenter le nombre de professions de la construction éligibles pour travailler au Royaume-Uni, et l’engagement de surveiller et de répondre aux pénuries de compétences ».

Le directeur de la stratégie et des politiques du CITB, Steve Radley, a déclaré: “Ces politiques sont essentielles à la lumière de l’élargissement du programme d’investissement public du gouvernement et des grandes ambitions pour les maisons neuves.”

«Cependant, nous devons voir comment cela fonctionnera dans la pratique et convenir de la manière dont nous pouvons minimiser l’impact des restrictions sur les travailleurs peu qualifiés. Nous travaillerons également avec le gouvernement pour veiller à ce que les travailleurs indépendants puissent continuer à travailler dans l’industrie de la construction au Royaume-Uni grâce à une nouvelle voie qui ne nécessite pas le parrainage de l’employeur. »

«Nous notons également l’engagement du gouvernement à investir dans les talents locaux et nous sommes impatients de discuter de la manière dont le système d’apprentissage et la formation continue peuvent offrir de meilleurs résultats pour l’industrie.»