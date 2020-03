Les nouvelles tendances pour les propriétaires de logements locatifs montrent les principaux domaines d’investissement en 2020

De nouvelles recherches ont révélé comment les propriétaires britanniques envisagent d’investir dans l’immobilier au cours des 12 prochains mois, et elles montrent un optimisme marqué dans certains endroits.

Les propriétaires basés dans les Midlands de l’Est et de l’Ouest sont les plus susceptibles d’augmenter leurs investissements immobiliers en 2020, selon de nouvelles recherches de BVA BDRC via Paragon.

Près d’un quart (24%) des propriétaires interrogés dans les East Midlands, qui comprennent des gens comme Nottingham, Derby, Leicester et Lincoln, ont déclaré qu’ils avaient l’intention d’acheter une autre propriété à louer cette année. Cela a été suivi par plus d’un cinquième (22%) des propriétaires des West Midlands qui envisagent d’acheter plus de propriétés. Cela inclut des villes comme Birmingham, Coventry et Wolverhampton.

Bien que la recherche n’ait pas couvert où ces propriétaires envisageaient d’investir, statistiquement, ils sont susceptibles d’acheter près de leur lieu de résidence. Cela signifie que les Midlands pourraient bénéficier d’une augmentation de la valeur locative cette année.

Top appel dans les Midlands

Une partie de l’élan pourrait être liée à l’annonce récente par le gouvernement britannique de la mise en service du réseau ferroviaire à grande vitesse prévu, HS2. La première phase du projet d’infrastructure verra Birmingham connecté à Londres via Birmingham Curzon Street et Birmingham Interchange. Le temps de trajet sera réduit à environ 38 minutes entre l’échangeur et Londres. Entre Curzon Street et la capitale, le trajet prendra environ 45 minutes.

La deuxième phase de HS2 s’étendra dans les East Midlands, avec une station d’échange entre Nottingham et Derby. Encore une fois, cela réduira considérablement les temps de trajet vers Londres et le reste du Royaume-Uni. En conséquence, l’attrait du quartier en tant que lieu d’investissement immobilier devrait augmenter.

En raison de sa position au centre du pays, les Midlands attirent un grand nombre d’investisseurs étrangers. C’est également un endroit populaire pour les étudiants et les jeunes professionnels qui déménagent dans la région.

Les régions et les types de propriétaires diffèrent

Selon la recherche Paragon, les propriétaires du Yorkshire et du Humber sont également très susceptibles d’investir dans d’autres propriétés en 2020, 19% d’entre eux affirmant qu’ils le feraient certainement. Le même nombre de propriétaires dans le nord-est, 19%, ont déclaré qu’ils investiraient cette année.

Les zones où les propriétaires sont les plus susceptibles de rester bas au cours des 12 prochains mois comprennent le sud-ouest. Seuls 8% des propriétaires qui y sont implantés prévoient de réinvestir, suivis du centre de Londres (9%) et du Pays de Galles (10%).

En termes de types de propriétaires, il est intéressant de noter que ce sont les propriétaires à portefeuille plus important qui prévoient d’acheter le plus de propriétés dans le climat actuel. Cependant, les petits propriétaires sont beaucoup plus susceptibles de réduire les écoutilles ou même de quitter le marché.

Un cinquième des propriétaires qui possèdent déjà 20 propriétés ou plus ont dit qu’ils en achèteraient plus cette année. À l’autre extrémité de l’échelle, seulement 8% des propriétaires qui possèdent une propriété à louer ont l’intention d’en acheter davantage.

L’industrie des achats en location change

Le paysage des investissements locatifs est sans doute devenu plus difficile pour certains propriétaires de naviguer récemment. La surtaxe de 3% sur les droits de timbre, les modifications apportées aux allégements fiscaux sur les intérêts hypothécaires, les critères de prêt plus stricts et les modifications à venir de l’impôt sur les gains en capital ont tous affecté le marché. Bien que de nombreux investisseurs immobiliers aient pu trouver des moyens de réduire l’impact de ces changements, certains propriétaires peuvent être rebutés par l’industrie.

Richard Rowntree, directeur général des prêts hypothécaires de Paragon, a déclaré:

«La proportion de propriétaires souhaitant acheter une nouvelle propriété est restée stable au cours des deux dernières années. Mais nous constatons des variations régionales et une propension accrue des propriétaires de portefeuille à investir dans l’immobilier. »

«Les propriétaires de portefeuille ont adopté un certain nombre de stratégies pour s’adapter aux changements fiscaux et réglementaires de ces dernières années. Nous constatons des tendances telles que ces propriétaires achètent des actions à des participants à plus petite échelle à leur sortie du marché ou ciblent des propriétés à plus haut rendement, telles que les HMO. »

BuyAssociation a des opportunités d’investissement immobilier à travers le Royaume-Uni, avec des projets dans les East Midlands et West Midlands. Parcourez notre page d’investissements ou inscrivez-vous gratuitement pour obtenir un accès complet.