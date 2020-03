Les nuitées dans les établissements hôteliers progressent de 6,8% en février

L’enquête sur l’hôtellerie de l’Institut national de la statistique (INE) a indiqué que les nuitées dans les établissements hôteliers en février totalisaient 17,7 millions, soit 6,8% de plus qu’au cours de ce mois de 2019, bien que cette année soit une année bissextile et le jour supplémentaire (29 février) était le samedi, ce qui représente un week-end de plus par rapport à l’année précédente.

Les données, présentées par l’INE, cumulées de janvier à février reflètent une augmentation des nuitées de 4,9% par rapport à la même période de l’année précédente, de sorte que pour le moment l’impact du coronavirus n’est pas perçu, malgré le fait que À la mi-février, la peur s’est propagée à propos de la propagation de la pandémie en Europe et c’est à cette époque que le Mobile World Congress de Barcelone a été annulé.

L’enquête révèle également que le séjour moyen a baissé de 0,9% en février par rapport à l’année précédente, à 2,7 nuits par voyageur.

Les principales destinations des voyageurs résidents étaient l’Andalousie, Madrid et la Communauté de Valence, toutes avec des augmentations, tandis que les étrangers optaient pour les îles Canaries, la Catalogne et l’Andalousie.

Récemment, le ministère de la Santé a ordonné “la suspension de l’ouverture au public de tous les hôtels et hébergements similaires, hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée, campings, parcs de caravanes et autres établissements similaires, situés n’importe où sur le territoire national” .

L’agence l’a justifié car la concentration de personnes dans les hébergements touristiques, qui doivent partager certains espaces communs, “implique un risque accru de contagion, donc compte tenu de la situation de restriction de la mobilité des personnes il est nécessaire d’assurer le confinement de la pandémie. “

L’arrêté prend effet le 19 mars, jour de sa publication au Journal officiel de l’État, et établit que dans un délai maximum de sept jours, aucun hôtel ne sera ouvert en Espagne. “La fermeture interviendra au moment où l’établissement n’a pas de clients auxquels il doit assister, et en tout état de cause, dans un délai maximum de sept jours calendrier à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.”

