Les objectifs de durabilité des Nations Unies

Dix-sept des objectifs de développement durable (ODD) et 169 sous-objectifs indiqués par le Nations Unies dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030. Tous visent à mettre fin à la pauvreté, à lutter contre les inégalités et au développement social et économique.

Ils intègrent également des aspects d’une importance fondamentale pour le développement durable tels que la lutte contre le changement climatique et l’édification de sociétés pacifiques d’ici 2030. Les objectifs ont une validité universelle, ce qui signifie que tous les pays doivent apporter une contribution pour atteindre les objectifs fondés sur: à leurs capacités.

Voyons ce qu’ils sont en détail.

1-Mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes dans le monde

Le nouveau Agenda pour le développement durable l’objectif est d’éliminer l’extrême pauvreté d’ici 2030. En particulier, l’extrême pauvreté devrait être éradiquée pour toutes les populations du monde, actuellement mesurée en tant que personnes vivant avec moins de 1,25 dollar par jour.

D’ici 2030, l’objectif est également de réduire d’au moins la moitié du pourcentage d’hommes, de femmes et d’enfants de tous âges vivant dans la pauvreté dans toutes ses dimensions selon les définitions nationales, de mettre en œuvre des systèmes nationaux de protection sociale adéquats et des mesures pour tous et faire en sorte que tous les hommes et toutes les femmes, en particulier les pauvres et les personnes vulnérables, aient des droits égaux aux ressources économiques, ainsi qu’à l’accès aux services de base, à la propriété et au contrôle fonciers et à d’autres formes de propriété, héritage, ressources naturelles, technologies appropriées et nouveaux services financiers, y compris la microfinance.

2- Mettre fin à la faim, assurer la sécurité alimentaire et une meilleure nutrition et promouvoir une agriculture durable

Étant donné que la malnutrition touche près de 800 millions de personnes dans le monde, l’objectif 2030 de l’Agenda est de mettre un terme à la faim et à toutes les formes de malnutrition dans le monde au cours des 15 prochaines années. Au-delà de l’objectif de éliminer la faim, vise à mettre fin à toutes les formes de malnutrition mais aussi aux aspects économiques, tels que le doublement de la productivité agricole et des revenus des petits agriculteurs d’ici 2030.

3- Assurer la santé et le bien-être pour tous et pour tous les âges

L’objectif est de lutter contre la mortalité infantile et maternelle, ainsi que contre les maladies transmissibles telles que le SIDA, le paludisme et la tuberculose, y compris également des dispositions sur la lutte contre les maladies non transmissibles telles que le diabète et la prévention des accidents de la route et l’abus de drogues. Il vise également à garantir l’accès universel à la santé sexuelle et génésique, y compris la planification familiale, l’information et l’éducation.

4 – Assurer une éducation inclusive et de qualité égale et promouvoir des opportunités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous

L’objectif de développement durable 4 va au-delà de l’enseignement primaire des enfants, soulignant notamment le lien entre éducation de base et formation professionnelle. En outre, il met l’accent sur l’équité et la qualité de l’éducation dans une approche d’apprentissage tout au long de la vie. En outre, cet objectif vise à garantir que tous les enfants, adolescents et adultes – en particulier les plus marginalisés et les plus vulnérables – aient accès à une éducation et à une formation adaptées à leurs besoins et au contexte dans lequel ils vivent. Cela fait de l’éducation un facteur qui contribue à rendre le monde plus sûr, plus durable et interdépendant.

5-Atteindre l’égalité des sexes et l’autonomisation de toutes les femmes et les filles

Cet objectif vise à soutenir l’égalité des chances entre les hommes et les femmes dans la vie économique, l’élimination de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, l’élimination des mariages précoces et forcés et la participation égale à tous les niveaux .

6- Garantir la disponibilité et la gestion durable des ressources en eau et de l’assainissement pour tous

En plus de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, l’objectif 6 comprend des objectifs supplémentaires tels que la protection et la restauration des écosystèmes liés à l’eau (y compris les montagnes, les forêts, les zones humides, les rivières et les lacs). Il vise également à améliorer la qualité de l’eau et à réduire la pollution de l’eau, en particulier celle des produits chimiques dangereux. La coopération transfrontalière est également soutenue, car elle est la clé de la gestion intégrée des ressources en eau à tous les niveaux.

7-Assurer à tous l’accès à une énergie abordable, fiable, durable et moderne

L’objectif 7 soutient un accès universel et fiable à des services de production d’énergie modernes à des prix abordables. Par ailleurs, cet objectif vise à accroître la part des énergies renouvelables dans le domaine des énergies mondiales et à doubler le taux global d’amélioration de l’efficacité énergétique. Un autre objectif est de promouvoir la recherche dans les énergies renouvelables, ainsi que l’investissement dans les infrastructures et les technologies énergétiques propres.

8- Promouvoir une croissance économique durable, inclusive et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous

L’objectif 8 comprend des objectifs visant à soutenir la croissance économique, à accroître la productivité économique et à créer des emplois décents. Il prévoit également la lutte contre le travail forcé et la fin de l’esclavage moderne et de la traite des êtres humains d’ici 2030. L’objectif 8 vise également à améliorer l’efficacité de la consommation et de la production mondiales de ressources en empêchant la dégradation de l’environnement liée à la croissance. économique.

9-Construire des infrastructures résistantes, promouvoir une industrialisation inclusive et durable et promouvoir l’innovation

L’objectif 9 vise à construire des infrastructures résistantes, à promouvoir l’industrialisation et à promouvoir l’innovation. Il vise également à soutenir le développement technologique, la recherche et l’innovation, en particulier dans les pays en développement, à fournir aux petites industries et aux entreprises un meilleur accès à des services financiers et de crédit abordables et à accroître l’intégration de ces entreprises. sur les marchés. Il vise également à soutenir un accès Internet universel et accessible dans les pays les moins avancés du monde.

10-Réduire les inégalités au sein des pays et entre les pays

L’objectif 10 se concentre sur la réduction des inégalités au sein des pays et entre les pays, visant à la croissance des revenus des classes les plus pauvres afin de parvenir à la responsabilité et à l’inclusion sociale, économique et politique pour tous d’ici 2030. L’objectif 10 vise également à garantir l’égalité des chances en éliminant les lois, politiques et pratiques discriminatoires, en facilitant une migration humaine plus régularisée et plus sûre grâce à la mise en œuvre de politiques migratoires adéquates. L’objectif prévoit également une plus grande représentation et une plus grande voix pour les pays en développement dans le processus décisionnel au sein des institutions économiques et financières internationales.

11-Rendre les villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, flexibles et durables

L’objectif 11 vise à réduire les effets négatifs de l’impact environnemental des villes, notamment en termes de qualité de l’air et de gestion des déchets. Elle nécessite des formes d’urbanisation plus inclusives et durables, basées notamment sur une approche participative, intégrée et durable de l’urbanisme. En outre, il vise à garantir un accès universel à des espaces verts et publics sûrs et inclusifs, en particulier pour les femmes et les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées, et à fournir un accès à des systèmes de transport sûrs et pratiques.

12 – Garantir des modèles de consommation et de production durables

Cet objectif vise la gestion écologique des produits chimiques et de tous les déchets, ainsi qu’une réduction substantielle de la production de déchets grâce à des mesures telles que le recyclage. L’objectif 12 vise également à réduire de moitié le gaspillage alimentaire, à encourager les entreprises à adopter pratiques durables et la promotion de politiques de marchés publics durables.

13 – Prendre des mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique et ses conséquences

L’objectif 13 invite les pays à adopter des mesures de protection du climat dans leurs politiques nationales et à se prêter mutuellement assistance pour relever les défis si nécessaire. L’Objectif 13 est également propice au renforcement de la résilience aux catastrophes naturelles liées au climat et réaffirme l’engagement pris par les pays développés de mobiliser 100 milliards de dollars par an conjointement de toutes les sources d’ici 2020 pour aider les pays en développement du développement pour s’adapter au changement climatique.

14 – Préserver et utiliser les océans, les mers et les ressources marines de manière durable pour un développement durable

L’objectif 14 vise à réduire de manière significative tous les types de pollution marine, en minimisant l’acidification des océans d’ici 2025, en abordant la gestion et la protection des écosystèmes marins et côtiers de manière durable. Il vise également, d’ici 2020, à réglementer efficacement la collecte et à arrêter la surpêche, en mettant fin à la pêche illégale et non réglementée et aux pratiques de pêche destructrices. De plus, l’objectif 14 tend à interdire certains types de subventions à la pêche.

15 – Protéger, restaurer et promouvoir l’utilisation durable de l’écosystème terrestre

L’objectif 15 vise la conservation, la restauration et l’utilisation durable des écosystèmes, dans le but de stopper la déforestation, d’assurer la restauration des forêts dégradées et d’augmenter sensiblement le boisement d’ici 2020. Il participe également à la lutte contre la désertification d’ici 2030 et la restauration des terres touchées par la désertification, la sécheresse et les inondations. Pour protéger la biodiversité, l’objectif 15 appelle également à des mesures urgentes pour mettre fin au braconnage et au trafic des espèces animales et végétales protégées.

16 – Paix, justice et institutions fortes

L’objectif 16 d’ici 2030 vise donc à promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives. En tant que tel, il prétend réduire toutes les formes de violence, y compris la torture et la lutte contre toutes les formes de violence crime organisé. En outre, l’objectif 16 prévoit de réduire considérablement la corruption et les pots-de-vin, ainsi que les flux financiers et d’armes illicites. Pour garantir que les sociétés soient pacifiques et inclusives, l’objectif 16 vise également à promouvoir des institutions inclusives et l’état de droit, et à garantir l’égalité d’accès à la justice.

17 -Renforcer les moyens de mise en œuvre et revitaliser le partenariat mondial pour le développement durable

L’objectif 17 appelle les pays développés à renouveler leur engagement d’allouer 0,7% du revenu national brut à l’aide publique au développement. Il vise à assurer une plus grande mobilisation des ressources internes pour réduire la dépendance à l’égard du soutien étranger, ainsi qu’une plus grande collaboration internationale dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation, et la promotion d’un système commercial multilatéral équitable. L’objectif 17 soutient également l’amélioration de la stabilité macroéconomique et de la cohérence des politiques dans l’intérêt du développement durable.