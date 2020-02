Les obligations des propriétaires en matière de sécurité électrique dans les achats en location changent

A partir du 1er juillet de cette année, de nouvelles règles sont en vigueur pour les bailleurs locatifs privés concernant la sécurité électrique de leurs propriétés. Voici comment cela pourrait vous affecter.

Au Royaume-Uni, les propriétaires sont tenus par la loi de s’assurer que toute propriété qu’ils louent est un endroit sûr pour vivre. Cela s’applique à la sécurité incendie, à la sécurité des gaz et à la sécurité électrique, et tous les propriétaires doivent satisfaire aux exigences minimales dans ces domaines.

Dans le cadre des efforts du gouvernement pour améliorer les normes dans le secteur locatif privé (PRS), de nouvelles propositions visant à accroître les exigences des propriétaires en matière de sécurité électrique ont été soumises au Parlement le mois dernier.

Ces réglementations plus détaillées devraient entrer en vigueur au début du mois de juillet de cette année, affectant des milliers de propriétaires de logements locatifs à travers le pays dans le cadre du déploiement initial. Et d’ici avril 2021, les nouvelles normes devraient s’appliquer à toutes les propriétés louées à travers le pays – c’est donc une bonne idée pour les propriétaires de s’y préparer dès maintenant.

Comment les règles changent-elles?

À l’heure actuelle, quiconque est propriétaire d’un immeuble locatif doit protéger les locataires contre les risques de choc électrique ou d’incendie causés par des objets électriques. Cela implique de vérifier et d’entretenir les installations électriques – telles que les prises ou les appareils d’éclairage – au cours d’une location pour s’assurer qu’elles sont sûres.

Lorsqu’une propriété est meublée ou partiellement meublée et que cela inclut des appareils, tels qu’un grille-pain ou un téléviseur, les appareils doivent avoir au moins le marquage CE pour montrer qu’ils répondent à toutes les exigences du droit européen. Pour les maisons à occupation multiple (HMO), des inspections doivent être effectuées tous les cinq ans par un électricien agréé, mais cela n’est pas actuellement requis pour une propriété non HMO.

En vertu des réglementations à venir, à partir de juillet, toutes les locations privées nouvelles ou renouvelées en Angleterre devront faire inspecter et tester toutes les installations électriques par une personne qualifiée avant le début de la location. Ils doivent ensuite être inspectés et testés au moins tous les cinq ans par la suite, à moins que le rapport de sécurité ne l’exige plus souvent.

Les locations déjà en place ou en cours se verront appliquer les mêmes règles à compter du 1er avril 2021, ce qui leur laisse un peu plus de latitude. Après ce point, les mêmes règles s’appliqueront à toutes les locations privées en Angleterre, y compris les HMO.

Que doivent faire les propriétaires?

Les propriétaires qui embauchent de nouveaux locataires après le 1er juillet doivent employer une personne qualifiée pour tester tous les appareils et accessoires électriques avant le nouveau contrat. Ils doivent obtenir un rapport écrit des constatations, qu’ils remettent au locataire avant d’occuper le bien, ainsi qu’à tout nouveau locataire qui en fait la demande après ce point.

Pour les locataires existants si une location est renouvelée après cette date, les propriétaires doivent fournir une copie des constatations dans les 28 jours suivant l’inspection. Ils doivent également conserver une copie pour leurs dossiers, et dans le cas où l’autorité locale demande à en voir un.

Si des défauts sont constatés, les propriétaires doivent s’assurer que toutes les réparations sont effectuées dès que possible, mais au moins dans les 28 jours suivant l’inspection – et cela doit également être effectué par une personne qualifiée. Une fois que tous les appareils et accessoires électriques sont conformes, le rapport peut ensuite être remis aux locataires actuels ou futurs.

Et si vous ne vous conformez pas?

Que vous soyez un investisseur immobilier expérimenté ou simplement un propriétaire accidentel ou petit louant à des amis, les règles s’appliquent à tout le monde et il est essentiel que vous gardiez une longueur d’avance sur les réglementations mises à jour comme celle-ci. Vous pourriez avoir employé une société de gestion immobilière pour gérer la location pour vous, auquel cas il convient de déterminer qui est responsable des aspects de sécurité de la propriété.

Une autorité locale peut intervenir avec des mesures correctives s’il s’avère que vous louez un bien après le 1er juillet pour une nouvelle location, ou après le 1er avril 2021 pour les locations existantes, sans que les conditions ci-dessus soient remplies. Le conseil a le pouvoir d’imposer une amende pouvant aller jusqu’à 30 000 £ aux propriétaires qui refusent de se conformer.

Bien que les nouvelles exigences auront un coût pour le propriétaire, elles sont généralement considérées comme une étape positive vers une professionnalisation plus poussée de l’industrie. Les propriétaires soi-disant «voyous» sont minoritaires au Royaume-Uni, malgré la publicité qu’ils reçoivent, donc toute mesure visant à évincer les mauvais propriétaires qui gèrent des locations dangereuses en faveur des bons est potentiellement bénéfique pour la réputation du PRS.