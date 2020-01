Les offres sans contrat et dégroupées peuvent-elles aider les câblodistributeurs à réduire le taux de coupure de câbles? – Econsultancy

Alors que les options OTT prolifèrent, tirées par la demande des consommateurs pour des offres de contenu à faible coût, flexibles et personnalisées, les câblodistributeurs connaissent des pertes douloureuses.

À quel point douloureux? Selon certaines estimations, le coupe-cordon coûte collectivement aux câblodistributeurs plus de 10 000 abonnés par jour et la tendance n’est pas en vue.

Le géant américain des télécommunications Verizon fait donc ce que certains observateurs pensent depuis longtemps que les câblo-opérateurs devraient éventuellement faire: rompre le paquet.

Au lieu de forcer les clients à acheter ensemble le service Internet et le câble et à signer des contrats à long terme qui contiennent presque toujours des frais cachés pour obtenir les tarifs les plus bas, Verizon leur donne la possibilité de «mélanger et assortir» des forfaits Internet qui commencent à 39,99 $ / mois et forfaits vidéo qui commencent à 49,99 $ / mois. Ceux-ci peuvent être achetés ensemble ou séparément et annulés à tout moment sans pénalité. Le service téléphonique est également disponible pour 20 $ / mois.

«Les clients ont exprimé haut et fort leurs frustrations face au câble, et nous les avons écoutés», a déclaré Frank Boulben, vice-président directeur du marketing et des produits de Verizon. “En conséquence, nous transformons notre approche des offres Internet et TV en offrant aux clients plus de choix et plus de transparence. Les clients sont fatigués d’avoir à acheter un forfait avec des services qu’ils ne veulent pas obtenir les meilleurs tarifs, puis découvrent que ces tarifs n’incluaient pas les frais supplémentaires et les suppléments. Nous mettons fin au contrat groupé traditionnel et donnons aux clients le contrôle. »

Rouge à lèvres sur un cochon?

Les options de Verizon pour la télévision se composent de quatre packages locaux. L’une donne aux clients l’accès à plus de 425 canaux pour 50 $ / mois pendant deux mois, après quoi Verizon recommandera un package basé sur les modèles d’utilisation des clients. Un autre forfait de 50 $ / mois permet aux clients de choisir cinq de leurs chaînes préférées à inclure.

Ces offres sont clairement conçues pour répondre à l’une des principales plaintes motivant la coupure du câble: les consommateurs ne veulent pas payer pour les chaînes qu’ils ne regardent pas.

Mais Verizon aborde-t-il vraiment cela?

Selon le Parents Television Council (PTC), la nouvelle offre Mix & Match de Verizon est une «distinction sans différence». Le président de PTC, Tim Winter, a expliqué:

«Bien que la société propose des offres de programmation réseau plus petites, Verizon n’est que le dernier distributeur à se tromper sur ce que signifie réellement le choix du consommateur. À moins que et jusqu’à ce que les consommateurs choisissent et choisissent – et paient – les réseaux de télévision qu’ils souhaitent apporter chez eux, ce qu’ils proposent n’est qu’une distinction sans différence. »

En d’autres termes, tant que les clients ne peuvent pas sélectionner les canaux spécifiques qu’ils souhaitent, ils n’ont pas vraiment le choix.

Bien sûr, la grande majorité des services OTT n’offrent pas la possibilité de sélectionner des canaux spécifiques et à quelques exceptions près, les avantages économiques de l’offre de services OTT pour des canaux spécifiques ne sont pas viables. Mais le succès d’OTT n’est pas basé sur l’ultra-personnalisation; c’est sans doute dû à la manière simple dont les services OTT sont généralement vendus – pour un tarif mensuel fixe avec la possibilité d’annuler à tout moment.

Maintenant que Verizon offre aux clients la possibilité d’acheter des packages de câbles sur cette base, sera-t-il en mesure de convaincre les abonnés actuels du câble de rester, et est-ce que certains des clients qui ont déjà coupé le cordon reviendront?

Le temps nous le dira, mais la société semble couvrir ses paris. Grâce à un partenariat encré avec Google en avril dernier, Mix & Match de Verizon offre également aux clients la possibilité de s’abonner à l’offre OTT de YouTube, YouTube TV. Il fait également la promotion de Disney + et Boulizon de Verizon a déclaré à Broadcasting + Cable, “restez à l’écoute de ce que nous faisons sur le front OTT car c’est un espace qui se déplace rapidement.”

De ce point de vue, le mouvement «Mix & Match» de Verizon est moins perturbateur qu’il n’y paraît à première vue. Il peut aider les câblodistributeurs en marge, mais cela ne ralentira manifestement pas la croissance de l’OTT, une tendance qu’ils sont obligés de suivre.