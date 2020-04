Les opérateurs de téléphonie mobile rompent la promesse de ne pas annuler le service aux personnes – .

Le mois dernier, les principaux opérateurs de téléphonie sans fil ont signé l’engagement Keep Americans Connected de la FCC, qui ne promettait aucune déconnexion de service pendant 60 jours si les consommateurs avaient du mal à payer leurs factures.

C’était un gage raisonnable, étant donné l’ampleur de l’impact catastrophique du coronavirus COVID-19 sur l’économie américaine.

Cependant, certains opérateurs déconnectent apparemment encore des clients.

Anthony Skojec, un vendeur de meubles qui vit à New York qui a récemment quitté son emploi, a eu une surprise désagréable il y a quelques jours: son service de téléphonie mobile (via Verizon) avait été déconnecté, et le transporteur lui a dit qu’il devrait payer 360 $ tout de suite pour le réactiver.

Skojec est allé de l’avant et a payé l’argent, mais il a dû puiser dans son aide financière au chômage pour le faire. Ce qui signifie “je ne peux rien payer sur l’hypothèque”, a-t-il déclaré à un journaliste de NBC News. Pire encore lorsque son propre service a été déconnecté, le téléphone et les connexions à large bande de ses enfants – dont ils dépendaient pour l’apprentissage à distance pendant la pandémie de coronavirus – ont également été éteints.

Voici le plus gros problème: Skojec dit qu’il est d’abord allé à Verizon et a expliqué sa situation, à laquelle un gestionnaire a répondu avec une assurance que son service de téléphonie cellulaire resterait tel quel. Le déconnecter n’est pas seulement allé à l’encontre de cela, cependant – il a également semblé bafouer l’engagement de Keep Americans Connected de Verizon, ainsi que AT&T, T-Mobile et Sprint (avant que les deux derniers ne réalisent leur fusion), ce qui a incité les transporteurs à promettre de ne pas se déconnecter. service client pendant 60 jours, à partir du 13 mars.

La promesse a été étendue aux services résidentiels et aux petites entreprises si les clients avaient du mal à payer leurs factures – un engagement admirable, étant donné que plusieurs millions de nouveaux Américains sont actuellement sans emploi en raison de l’impact du coronavirus sur l’économie. De plus, les principaux transporteurs signant cet engagement de la FCC ont également déclaré qu’ils renonceraient aux frais de retard et autoriseraient n’importe qui à accéder à leurs points d’accès Wi-Fi.

Interrogé sur des situations comme celle de Skojec, un porte-parole de Verizon a suggéré qu’il y avait un peu de nuance derrière l’engagement. Il semble que les transporteurs déconnecteront toujours certains clients, et la façon d’éviter cela est de communiquer de manière proactive votre situation avec eux en premier.

“Gardez à l’esprit que les clients doivent nous contacter de manière proactive pour obtenir un soulagement, et si un client estime que le système ne fonctionne pas, nous les encourageons à nous appeler pour essayer de le résoudre”, a déclaré le porte-parole à NBC News, qui a également n’explique pas pourquoi cela n’a pas fonctionné lorsque Skojec a choisi cette voie pour la première fois.

Une liste de toutes les entreprises qui ont signé l’engagement Keep Americans Connected peut être consultée ici. Le conducteur d’Uber, Bryce Cameron, d’Orlando, est un autre de ces consommateurs qui a récemment vu son service déconnecté – deux fois – par Sprint, qui l’a reconnecté. Le nouveau propriétaire de Sprint, T-Mobile (comme Verizon), affirme que les clients doivent d’abord les informer des problèmes de paiement de leurs factures.

“Je pense que c’est juste une image publique”, a déclaré Cameron à NBC News à propos de l’engagement de Keep Americans Connected. “Ils se rendent compte que plus cela se passe, ils ne seront peut-être pas en mesure de tenir cet engagement, car il n’y a pas de date réelle en vue pour que tout le monde puisse revenir à la normale.”

