Les opérateurs du ransomware Sodinokibi préfèrent utiliser monero plutôt que bitcoin

La crypto-monnaie monero (XMR) pourrait devenir le moyen de paiement préféré des opérateurs qui fraudent lors d’attaques avec le ransomware connu sous le nom de Sodinokibi.

Comme décrit par Lawrence Abrams, un expert en sécurité, Sodinokibi a commencé à utiliser Monero au lieu de Bitcoin, comme moyen de paiement des rançons. La principale raison du passage à XMR est de rendre plus difficile pour les autorités de suivre les paiements effectués avec des crypto-monnaies, et donc de rester impunis.

Abrams a révélé que les opérateurs du ransomware Sodinokibi ont récemment publié leurs intentions, dans un forum de hackers. Là, ils ont assuré qu’ils utilisaient monero afin de rendre difficile pour la police de retrouver des informations. Par conséquent, sur le site de paiement activé dans Tor, ceux qui effectuent des paiements avec bitcoin avoir un supplément de 10% sur le montant de la rançon. Les opérateurs de logiciels malveillants ont également déclaré qu’avec le temps, ils élimineraient le bitcoin comme méthode de paiement.

De plus, les opérateurs de rançongiciels proposent le service de “partenaires” qui aident les victimes à payer la rançon. «Pour commencer à travailler avec nous, il suffit d’écrire dans un chat et de se présenter comme une entreprise de ce type d’activité. Notre collaboration est totalement anonyme. Nous ne divulguons pas les données de nos partenaires », ont-ils déclaré.

Monero devient le favori des hackers

D’autre part, lors de séminaires organisés par l’Office européen de police (Europol), il est confirmé que l’utilisation de Tor, en collaboration avec monero, a rendu impossible la traque des fonds et des acteurs intellectuels des crimes. En ce sens, CryptoNews a signalé des cas dans lesquels les autorités ont suivi des bitcoins et ont pu arrêter certaines activités illégales, mais en raison des caractéristiques de confidentialité de monero, le suivi des fonds et de leurs détenteurs est pratiquement impossible.

Dans l’un des séminaires, le stratège et analyste d’Europol, Jerek Jakubcek, a relaté une affaire dans laquelle ils n’ont pas pu terminer une collecte de fonds parce qu’un suspect utilisé une combinaison de crypto-monnaies Tor et de confidentialité. “Nous n’avons pas pu retracer les adresses IP. Ce qui signifie que nous arrivons au bout de la route. Ce qui s’est passé au début dans la blockchain Bitcoin était visible et c’est pourquoi nous pouvions aller assez loin, mais à Monero, l’enquête s’est terminée. »

Il convient de noter qu’en 2017, Europol s’est déclaré préoccupé par la popularité croissante de monero parmi les pirates. D’ici 2020, l’agence a réitéré son affirmation sur le sujet: les transactions en monero ne peuvent pas être suivies.