Les paiements par crédit peuvent être gelés jusqu’à 6 mois

D’une manière générale, le soutien consistera en un report partiel ou total du principal et / ou des intérêts sur une période maximale de 4 mois, avec la possibilité de l’étendre à 2 mois supplémentaires, en ce qui concerne l’intégralité du montant à payer, y compris les accessoires, selon les agences déclarées dans une déclaration.

Cette annonce intervient quelques instants après que Grupo Financiero Banorte, HSBC et Sabadell ont annoncé le report des paiements et autres avantages pour tous ses clients dans le pays.

De plus, les soldes peuvent être gelés sans frais d’intérêt. Cela sera applicable tant que le crédit est classé comme valide au 28 février 2020.

En particulier, ce soutien peut s’appliquer aux prêts au logement adossés à des hypothèques, aux prêts renouvelables et non renouvelables destinés aux particuliers, tels que: crédit automobile, prêts personnels, crédit sur salaire, carte de crédit et microcrédit; ainsi que pour les crédits commerciaux destinés aux personnes morales ou physiques exerçant une activité commerciale dans ses différentes modalités, y compris agricoles.

“Nous appelons les banques et le secteur financier à maintenir les lignes de crédit qui pourraient être nécessaires à l’heure actuelle”, a ajouté Herrera.

L’épidémie, qui est née en Chine à la fin de l’année dernière, a fait plus de 19 500 morts dans le monde, selon un décompte de ., et au Mexique seulement, ils ont totalisé 405 cas mardi, en plus de cinq décès.

