Les partenariats locaux seront cruciaux malgré les restrictions de voyages internationaux

Lorsque le franchissement des frontières n’est pas une option, les organisations professionnelles d’employeurs peuvent être une ressource vitale.

COVID-19 a un effet dévastateur sur les entreprises mondiales, les experts affirmant que ce sera le krach économique le plus important depuis des décennies. L’industrie du voyage, en particulier, a été durement touchée. Plus de 100 pays ont mis en place des réglementations de voyage restreintes, avec plus d’un tiers fermant entièrement leurs frontières. Les pays n’ayant que des frontières partiellement fermées limitent l’entrée aux citoyens et aux personnes titulaires d’un permis de séjour uniquement et ont cessé de traiter les visas, y compris les visas de travail, pour toute personne qui ne se trouve pas déjà dans le pays.

Pour les entreprises internationales ayant des activités dans différents pays, les restrictions de voyage limitent la mobilité et rendent plus difficile la gestion du personnel et des opérations au-delà des frontières. Il est peu probable que la situation change dans un avenir proche. Les experts prédisent qu’il pourrait y avoir plusieurs vagues d’infection et que les restrictions de voyage et les effets économiques dureront dans une certaine mesure. Dans cet esprit, les entreprises qui gèrent des processus au-delà des frontières, comme l’embauche et la croissance de l’entreprise, devront s’appuyer sur des partenaires locaux.

Pour les entreprises qui développent leurs activités à l’étranger, il existe deux options pour l’embauche de travailleurs locaux. Certaines entreprises effectuent elles-mêmes les processus juridiques et d’embauche, créant officiellement l’entreprise dans le pays et se conformant aux réglementations locales en matière d’emploi. D’autres entreprises choisissent plutôt de travailler avec des organisations professionnelles d’employeurs (PEO) pour aider à gérer ces processus.

Qu’est-ce qu’un PEO?

Un PEO est une entreprise qui fournit des services aux entreprises sans présence établie à cet endroit. Les PEO fonctionnent comme une entité de médiation entre l’entreprise et les employés, gérant le processus de recherche et d’embauche, respectant la réglementation du travail, accordant des avantages sociaux et enregistrant l’employé sous leur propre entreprise. En effet, l’entreprise sous-traite toutes les tâches RH au PEO mais contrôle la gestion quotidienne des employés et de leur travail.

Même dans le meilleur des cas, de nombreuses entreprises choisissent de travailler avec un PEO, mais maintenant, avec des restrictions de voyage limitant les personnes à leur propre pays, le partenariat avec des entités locales est une solution attrayante pour les entreprises pour poursuivre leur travail à l’international. Voici quelques-uns des avantages d’un partenariat avec un PEO.

Évitez les processus bureaucratiques

En s’associant à un PEO, les entreprises peuvent commencer à opérer dans des pays sans devenir une entité légalement établie dans ce pays. Le processus d’enregistrement légal d’une entreprise dans n’importe quel pays est généralement assez complexe, nécessitant des formalités administratives, des rendez-vous et des vérifications étendus, et est particulièrement restreint maintenant en raison de la situation COVID-19. Éviter ce processus et travailler avec un PEO permet aux entreprises de se plonger directement dans leurs opérations dans le pays, qu’il s’agisse d’obtenir de nouveaux clients ou de commencer à travailler avec des connexions établies.

De nombreux pays ont également des exigences de revenu minimum pour que les entreprises puissent légalement enregistrer et embaucher des employés étrangers, ce qui peut être prohibitif pour les petites ou moyennes entreprises qui ne satisfont pas à ces exigences. Comme il est devenu plus difficile de rassembler tous les documents requis et d’achever les processus d’incorporation, davantage d’entreprises se tourneront vers les PEO, leur permettant de commencer à étendre leurs opérations à l’international et de contourner ces restrictions. Souvent, les entreprises travailleront avec un PEO pour lancer des affaires dans un pays avant de devenir plus tard une entité légalement établie.

Améliorez le processus d’embauche

Le but d’un PEO est de fournir une connaissance intime des marchés locaux de l’emploi à leurs entreprises clientes. Travailler avec un PEO aide les entreprises à obtenir les meilleurs résultats tout au long du cycle d’embauche et d’emploi. Cela peut être particulièrement utile lorsque vous recherchez des embauchés supérieurs qui aideront à gérer la succursale locale. Les PEO peuvent aider à trouver et à embaucher de bons candidats plus rapidement que l’entreprise seule.

Il peut être difficile d’embaucher des employés dans un nouvel emplacement, mais avec la connaissance du marché de l’embauche et du réseau local, les PEO peuvent trouver plus de candidats de haute qualité pour la meilleure entreprise possible. Une fois la décision prise, le PEO aide l’entreprise à assurer le respect des réglementations d’embauche locales.

Focus sur le cœur de métier

Les employés gérés par des PEO sont enregistrés en tant qu’employeurs sous le nom de la société PEO. Même après l’embauche, le PEO assume la responsabilité des tâches administratives comme la fourniture des avantages sociaux et la gestion des impôts. Cela permet à l’entreprise de se concentrer entièrement sur son cœur de métier, d’investir du temps dans la formation et la gestion de ses employés plutôt que dans les tâches administratives et d’assurer la conformité. Chaque pays a un ensemble d’exigences différent, donc pour les entreprises qui travaillent dans plusieurs pays, travailler avec un PEO peut augmenter considérablement l’efficacité opérationnelle en prenant en charge les tâches administratives.

Utilisation de partenaires locaux pour maintenir les opérations

Lorsque les entreprises sont prêtes à commencer à travailler avec un PEO, il y a quelques étapes à suivre. Tout d’abord, il est important d’évaluer les besoins géographiques de l’entreprise et de rechercher des PEO qui opèrent dans ces endroits. Rechercher si le PEO a l’expérience nécessaire pour profiter à l’entreprise à cet endroit et les compétences linguistiques appropriées pour communiquer clairement. Lors de la signature d’un contrat avec un partenaire local, il est important de clarifier les responsabilités et les tâches attendues du PEO, pour éviter les travaux redondants et ainsi l’entreprise garde le contrôle de la gestion des employés.

Le principal avantage du partenariat avec un PEO est qu’il permet aux entreprises travaillant à l’international de maintenir et de développer leurs opérations mondiales rapidement et avec des conseils locaux. La situation mondiale résultant de COVID-19 a créé un besoin accru pour les entreprises de travailler avec des partenaires locaux, une tendance qui se poursuivra dans un avenir prévisible.

