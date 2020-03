Les pays du G20 injecteront 5 billions de dollars pour lutter contre le coronavirus

RIAD- Les 20 pays les plus industrialisés du monde ont promis ce jeudi de faire un “front commun” face à la nouvelle pandémie de coronavirus, qui a déjà fait près de 22 000 morts et contraint 3 000 millions de personnes à se confiner chez elles. La maladie se propage à toute vitesse sur la planète et la situation devient dramatique en Europe, où les 4 000 décès en Espagne ont été dépassés et les hôpitaux de Londres ont reçu un “tsunami de malades”.

“Nous injectons plus de 5 billions de dollars dans l’économie mondiale … pour contrer les impacts sociaux, économiques et financiers de la pandémie”, ont rapporté les dirigeants dans un communiqué conjoint. Nous recommandons: AMLO appelle le G20 pour que l’ONU contrôle la vente de médicaments et ne fermez pas les frontières

L’Arabie saoudite, qui préside actuellement le G20, a convoqué le sommet au milieu des critiques précédentes sur la lenteur de la réponse du groupe à la maladie qui a infecté plus de 470 000 personnes dans le monde, tué plus de 21 000 et devrait déclencher une récession mondiale.

Les dirigeants du G20 ont fait face à des préoccupations croissantes concernant d’éventuelles mesures protectionnistes et ont insisté pour que les marchés restent ouverts: “Les mesures d’urgence visant à protéger la santé seront spécifiques, proportionnées, transparentes et temporaires.”

Le groupe s’est engagé à apporter un soutien budgétaire à grande échelle, en plus des milliards de dollars, également dans des politiques fiscales, des mesures économiques et des systèmes de garantie spécifiques. Le Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s’adressera au G20. rechercher un soutien pour accroître le financement et la production d’équipements de protection individuelle pour les agents de santé dans un contexte de pénurie mondiale.

“Nous avons une responsabilité mondiale en tant qu’humanité et en particulier dans des pays comme le G-20”, a déclaré Tedros lors d’une conférence de presse à Genève mercredi. «Ils devraient pouvoir soutenir des pays du monde entier.»

Dans le domaine de la santé, les dirigeants du G20 se sont engagés à combler le déficit financier du plan de riposte de l’OMS et à renforcer son mandat, ainsi qu’à accroître la capacité de fabriquer des fournitures médicales, à renforcer les capacités de réponse aux maladies infectieuses et à partager données cliniques.

Malgré des mesures de confinement sans précédent prises par de nombreux pays, affectant plus d’un tiers de la population de la planète, Covid-19 “menace toute l’humanité”, a averti l’ONU.

À l’échelle mondiale, le nombre de personnes infectées avoisine le demi-million de personnes, dont plus de 250 000 officiellement déclarées en Europe, plus de la moitié en Italie (74 386) et en Espagne (56 188), selon un décompte de l’..

La situation empire également dans l’État de New York, dont le gouverneur Andrew Cuomo a annoncé que le nombre de morts s’élevait à 385, dont 100 au cours des dernières 24 heures.

“Signes encourageants”

En Europe, la bataille est à son comble. Mais “malgré le fait que la situation continue d’être préoccupante, nous commençons à voir des signes encourageants”, a indiqué la branche régionale de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

L’augmentation du nombre de cas en Italie, le pays le plus touché au monde avec plus de 7 500 décès, semble ralentir, “mais il est trop tôt pour dire que la pandémie a atteint son apogée dans ce pays”, a-t-il ajouté.

En Espagne, le bilan était ce jeudi de 56 188 infections et 4 089 décès, 655 de plus que la veille.

Avec de nombreux hôpitaux débordés, le personnel médical est confronté à des situations extrêmes.

“Je dois choisir. Des gens meurent qui pourraient être sauvés”, explique Sara Chinchilla, une pédiatre de 32 ans qui travaille à Móstoles, près de Madrid, et qui est obligée de choisir qui peut accéder aux urgences. Soins intensifs (USI).

Au Royaume-Uni, les hôpitaux publics de Londres recevaient un “tsunami continu” de patients tout en atténuant un manque “sans précédent” de personnel car beaucoup étaient infectés.

Le confinement mondial, qui comprend cette semaine les 1,3 milliard d’habitants de l’Inde, a été renforcé ce jeudi en Russie, où les vols internationaux ont été suspendus et fermés, cafés, boutiques et parcs à Moscou.

Chômage aux États-Unis

Dans ce monde fermé et fiévreux, l’économie mondiale s’effondre.

Aux Etats-Unis, les demandes hebdomadaires de chômage ont grimpé en flèche, augmentant de trois millions, un record, a annoncé jeudi le Département du Travail.

Le taux de mortalité par virus, apparu en Chine en décembre, continue de croître et les États-Unis sont déjà le sixième pays le plus touché au monde, avec près de 1050 décès et 70 000 cas confirmés, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Face à cette situation, le Sénat a approuvé mercredi un plan de sauvetage de l’économie américaine de 2,2 billions de dollars, qui comprend une augmentation sans précédent de l’assurance-chômage pour tenter d’amortir le coup jusqu’à ce que la pandémie soit sous contrôle.

L’Amérique latine, avec plus de 7 837 cas et 127 décès, applique également des mesures drastiques: fermeture des frontières, confinements obligatoires et couvre-feux dans certains pays.

L’Argentine s’est lancée dans une course contre la montre pour renforcer sa réactivité face au Covid-19. En plus de déclarer l’isolement obligatoire de ses 44 millions d’habitants depuis vendredi dernier, le pays se concentre sur l’acquisition de lits et d’équipements de soins intensifs.

À Santiago du Chili, les supermarchés, les pharmacies et les magasins de services publics de sept communes se sont réveillés ce jeudi avec une foule de gens pressés de faire des achats ou des procédures, avant le début d’une quarantaine.

“Nous avons peur non seulement de manquer de nourriture, mais que les règles de quarantaine changent et que nous ne soyons pas autorisés à partir”, a déclaré Alberto Sierra, un Vénézuélien de 38 ans qui faisait la queue dans un supermarché. Nous recommandons: l’Amérique du Sud sera la région la plus touchée en raison de la crise des coronavirus

En Afrique, peu préparée à faire face à une crise sanitaire majeure, les premiers cas continuent d’apparaître dans de nouveaux pays, comme le Mali ou la Libye, pays en guerre.

Les organisations de la société civile font tout leur possible pour ralentir la propagation du virus dans les pays pauvres et éviter une catastrophe dans ces pays, avec des systèmes de santé insuffisants ou déjà en proie à des conflits ou à des crises humanitaires.

L’effet dévastateur du coronavirus dans ces pays a été démontré jeudi, lorsque les Philippines ont annoncé la mort de neuf médecins de la maladie et craignent son expansion dans de grandes villes comme Manille.

L’Afghanistan a annoncé la libération de jusqu’à 10 000 prisonniers, mineurs, femmes, malades ou de plus de 55 ans, qui ne sont pas impliqués dans des attaques contre la sécurité nationale, pour tenter de stopper une augmentation massive des infections.

“Jouer aux cartes est un suicide”

En Chine, où Covid-19 a éclaté, l’épidémie semble ralentir, mais les autorités ne baissent pas la garde et concentrent désormais leurs contrôles sur le front étranger.

Pékin limitera drastiquement l’arrivée des vols internationaux, et interdira, à partir de minuit samedi, l’entrée au pays des étrangers, y compris ceux avec un permis de séjour ou un visa.

La Chine n’a pas officiellement détecté de nouveaux cas de coronavirus par contagion interne au cours des deux derniers jours. Mais les contagions de personnes venues de l’étranger sont déjà près de 500, et les autorités veulent éviter les flambées.

Dans certaines villes de la province du Hubei, où tout a commencé, l’activité est encore à moitié gazeuse.

Dans les rues de Huanggang, de nombreuses affiches rappellent que le virus n’a pas disparu. “Se rassembler pour jouer aux cartes est un suicide”, explique l’une des bannières rouges suspendues, faisant référence à l’une des activités préférées des retraités chinois.

]]>.