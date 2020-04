Les pays pétroliers parviennent à un accord historique et le Mexique gagne son pari

Les 23 nations de cet accord sont parvenues au pacte ce dimanche, avant l’ouverture des marchés internationaux de l’énergie, selon l’agence de presse Bloomberg, et des rapports de l’agence d’information Energy Intelligence.

«Le Mexique remercie tout le soutien des pays @OPECSecretariat lors de la réunion extraordinaire qui s’est tenue aujourd’hui. L’accord unanime des 23 pays participants entraînera une réduction de la plate-forme pétrolière de 9,7 millions de barils à partir de mai », explique Rocío Nahle, chef du ministère de l’Énergie, dans son compte Twitter officiel.

– Rocío Nahle (@rocionahle)

12 avril 2020

Le pacte est une tentative d’augmenter les prix du pétrole, qui ont été affectés par un désaccord sur les coupes entre l’Arabie saoudite et la Russie, et les effets dévastateurs de la pandémie de coronavirus sur l’économie mondiale.

Le groupe a déclenché les pourparlers lors de sa quatrième réunion consécutive depuis vendredi, lorsque la position du Mexique de rejeter la baisse de 23% de la production a entravé les négociations pour parvenir à un accord.

Les délégués réunis ont voté en faveur de l’acceptation de la proposition convenue entre le gouvernement d’Andrés Manuel López Obrador et son homologue américain Donald Trump, où le pays voisin réduira sa production de pétrole de 300000 barils supplémentaires, selon les rapports d’Energy Intelligence. Ceci malgré le fait que la nation ne peut pas compromettre cette réduction en raison de ses lois antitrust; Bien que le groupe ait accepté l’argument des États-Unis selon lequel l’extraction de pétrole baissera pour sa part au cours des prochains mois en raison de la baisse des prix du pétrole.

L’alliance formée entre le Mexique et les États-Unis pour ce pacte n’est pas claire, et le président américain a seulement indiqué qu’il serait payé à l’avenir avec quelque chose lié ou non au marché de l’énergie.

Les Arabes ont retardé l’annonce officielle de leurs prix de référence du pétrole pour mai ce week-end, et le feront jusqu’à lundi, selon des sources de l’agence ..

Saudi Aramco publie généralement ses prix de vente officiels avant le 5 de chaque mois, établissant la tendance des prix iraniens, koweïtiens et irakiens et affectant plus de 12 millions de barils de pétrole par jour à destination de l’Asie.

La réduction de 400 000 barils a constitué un revers majeur pour les aspirations du gouvernement Andrés Manuel López Obrador à accroître l’extraction de pétrole brut par Pemex, en plus d’augmenter la production d’essence au Mexique.

Bien que cette réduction puisse être bénéfique pour les finances de l’entreprise, qui a des coûts de production élevés dans plusieurs des domaines où elle extrait moins de pétrole brut, et à des moments où son système de raffinage fonctionne à près de 30% de sa capacité, avec des coûts élevés. et les pertes de ses marges de raffinage.

L’accord de réduction de 9,7 millions permettra à d’autres pays exportateurs en dehors de ce groupe de contribuer à d’autres réductions qui porteront le nombre à près de 19 millions.

Mais même ces efforts peuvent échouer pour éviter une offre excédentaire dans un marché qui offre aujourd’hui 100 millions de barils par jour, et qui peut nécessiter 25 à 30 millions de moins à la suite de la pandémie de coronavirus.

On ne sait pas non plus si des pays comme la Russie ont la capacité de réduire leur production de brut si brutalement et comment le respect de cet accord sera contrôlé, ce qui sera progressif.

