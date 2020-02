Les pensions: sont-elles vraiment si basses? La moitié des bénéficiaires n’ont jamais versé de cotisations

Le système de sécurité sociale de notre pays n’est pas en excellent état. Mais la faute ne vient pas des dépenses de retraite, qui semblent maîtrisées, mais de cette bien-être (pensions d’invalidité, allocation d’accompagnement…), a littéralement explosé. Pour clarifier l’état des dépenses de retraite, le Centre d’études et de recherches sur les itinéraires de sécurité sociale y a pensé, lequel, dans son septième rapport, présenté il y a quelques jours à Rome.

L’étude a été préparée sur la base d’une collecte rigoureuse des données des bilans des institutions de sécurité sociale il illustre ponctuellement l’évolution des dépenses de retraite, des revenus contributifs et des soldes des différentes directions publiques et privatisées qui constituent le système de retraite obligatoire du pays.

Ci-dessous, les principaux points mis en évidence par le rapport, mis en évidence par Alberto Brambilla, président du Centre d’étude et de recherche pour les itinéraires de sécurité sociale, dans un article publié dans Corriere:

Bien qu’en légère croissance, les dépenses de retraite sont sous contrôle: en 2018, il atteignait 225,593 milliards (contre 220,843 en 2017); Le coût des activités sociales supporté par la fiscalité générale apparaît de plus en plus insoutenable: 105,666 milliards d’euros en 2018, avec un taux de croissance annuel depuis 2008 de 4,3%.

Su 16 millions de retraités, dont la moitié environ sont entièrement ou partiellement assistés par l’État. Parmi eux, environ 800 000 retraités (5,12%) bénéficient de la pension ou de l’allocation sociale. En pratique, jusqu’à 66 ans n’ont jamais payé de cotisations sociales ou d’impôts directs. 2,9 millions de retraités supplémentaires bénéficientintégration au minimum, soit 513 euros par mois, ou ceux qui en 67 ans de vie n’ont même pas 15/17 ans de cotisations versées.

Il y a aussi 160 mille pensions de guerre, relative au conflit de 1945, dont bénéficient les survivants. À ceux-ci s’ajoutent ensuite pensions d’invalidité, avec ou sans accompagnement, et réversibilités.

À ceux-ci s’ajoutent 800 mille autres retraitésles (5%) qui se trouvent dans une situation égale à la précédente mais qui, de par la loi, prennent la “majoration sociale” de 630 euros par mois pendant 13 mois; ici aussi même discours: paiement sur demande.

“Et donc nous sommes arrivés à 28,3% des retraités qui, comme on le comprendra, n’ont pas subi d’injustice sociale, mais bénéficient d’une subvention en guise de remerciement pour 66 ans de vie sans payer d’impôts et de cotisations “, explique Brambilla, qui poursuit:” Ensuite, nous avons environ 160 mille pensions de guerre (1%): oui, vous avez bien compris; guerre de 1945. Il est évident qu’ils sont faibles, également parce qu’il y a beaucoup de au profit des survivants des survivants. Une bonne partie de ces retraités, environ 2,4 millions, principalement des femmes, sont payés le soi-disant quatorzième mois ce qui, avec d’autres prestations sociales, augmente un peu les pensions ci-dessus. Enfin, il existe 2 743 988 prestations d’invalidité civile (17%) dont 582 730 qui ne disposent que d’une pension d’invalidité, 1 764 164 avec seulement l’indemnité d’accompagnement et 397 094 destinataires des deux services, ce qui représente environ 1,158 million d’INPS de sécurité sociale invalide (7,2%) et 716 mille prestations INAIL pour incapacité ou invalidité des accidents du travail. Ce sont toutes des pensions modestes, bien que souvent complétées par une “allocation d’accompagnement” pour les personnes non autonomes: total général des pensions de moins de mille euros, 53% “.

Brambilla ajoute que:

“L’Istat devrait également expliquer aux citoyens que environ 8 millions de retraités sur 16 millions ne reçoivent pas de pensions mais des prestations sociales non imposables. L’IRPEF, environ 50 milliards, pèse sur 40% des retraités qui touchent plus de 1 200 euros par mois et, surtout, sur 24,7% des retraités avec des prestations à partir de 2 000 euros; c’est-à-dire, sur les pensions réelles, celles payées avec les cotisations et les impôts. Étant donné que, comme expliqué dans le septième rapport sur les itinéraires de sécurité sociale, je paie environ 23 millions de prestations pour 16 millions de retraités, signifie que chaque pensionné prend 1,42 prestations et que le montant moyen est fini 18 mille euros par an: un joli salaire qui, si expliqué correctement, encouragerait les jeunes à croire en notre système de sécurité sociale qui, net de soins, est sain.

Si nous excluons ensuite les pensions sociales, le montant moyen des pensions réelles passe à 25 590,43 euros bruts par an. Considérations identiques pour les femmes: il est vrai qu’elles ont des revenus moyens inférieurs (pas seulement en Italie en vérité) mais, si l’on considère que 80% des pensions de survivants sont roses, sachant que dans le meilleur des cas le montant de celles-ci prestations est de 60% de la pension d’origine, la moyenne ne peut être que inférieure “.