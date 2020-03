Les personnes âgées en Colombie vivent le paradoxe de ne pas pouvoir mettre en quarantaine

Sur près de un million de personnes de plus de 60 ans dans la capitale en 2018, 10,9% vivaient seules, selon le Conseil de Bogotá. Mariela prévoit de retourner dans son coin même avec la quarantaine actuelle.

L’anxiété

Gustavo Ossa, 71 ans, se plaint d’un cancer du côlon. Des dents corrodées et une barbe jaune augmentent son âge.

Une femme de 103 ans a réussi à battre le coronavirus après avoir été infectée.

Le coronavirus ne figure pas parmi leurs préoccupations. “Je n’ai pas peur de ça, je n’y crois pas. J’ai un cancer et me voilà, avec des analgésiques uniquement”, console cet homme à lunettes, qui porte une veste et un béret délavés.

En plus des rues moins fréquentées, Gustavo a remarqué un changement dans les gens qui lui font l’aumône devant une église: «quand ils vont me donner un ticket, ils le jettent pour que je ne m’en rapproche pas».

Selon Ossa, l’organisme de bienfaisance l’investit dans les médicaments et le loyer d’une chambre pour laquelle elle paie l’équivalent de quatre dollars par jour.

Elle a à peine découvert l’internement, mais elle est confrontée à une autre anxiété, celle de la mise en quarantaine obligatoire que le maire de Bogotá, Claudia López, a décrétée entre vendredi et lundi.

Là où il habite, ils l’ont prévenu que s’il ne payait pas, il partait. “Qu’est-ce que je vais faire? … C’est ce que je pense, qu’est-ce que je fais ces quatre jours?”

