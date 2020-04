Les petites entreprises appartenant à des minorités n’obtiennent pas de prêts de stimulation. Cela pourrait-il enfin changer?

Pendant quatre mois en 2018, Danielle Edwards est passée devant le brownstone au coin de la 6e Avenue et de St.Marks à Brooklyn. Il y avait un panneau «À louer» dans la fenêtre de la devanture du deuxième étage, qui a attiré son attention parce que toute la façade est entourée de verre incurvé d’époque.

“J’appelle ça le bocal”, dit-elle. “J’en suis tombé amoureux la première fois que je l’ai vu. Mais j’ai pensé que je ne pourrai pas me le permettre. » Edwards cherchait un nouvel emplacement pour sa salle de sport boutique, The New Body Project, qui revendique la distinction d’être le seul camp d’entraînement pour femmes à Brooklyn.

Edwards, 35 ans, a lancé The New Body Project en 2017, après la fermeture soudaine du gymnase local pour femmes pour lequel elle travaillait. Pour les membres – dont beaucoup étaient des femmes de couleur – le gymnase était une sorte de maison de quartier et sa fermeture était dévastatrice.

“Littéralement, beaucoup de femmes ont connu des pannes”, se souvient Edwards. “Je me sentais juste comme une tonne de briques tombait sur moi, alors j’ai dit, je dois faire quelque chose.” Elle a décidé d’ouvrir sa propre salle de sport et s’est rendue dans un certain nombre de banques pour essayer d’obtenir un prêt. Ça ne s’est pas bien passé.

«Même si mon crédit est bon», dit-elle, «si vous n’êtes pas ouvert depuis un an, personne ne veut vous regarder – et encore moins vous regarder [if] tu es noir et une femme. Elle a donc lancé une campagne Kickstarter et sa communauté s’est mobilisée pour recueillir 3 000 $. Pourtant, l’endroit où ils ont atterri n’était pas idéal. (“Nous faisions des burpees et il y avait de la moisissure qui coulait du plafond.”) Alors un jour après avoir passé le bocal, elle a finalement appelé. Juste pour voir. “Son prix initial était astronomique, mais ma communauté s’est unie”, dit-elle. “Nous avons écrit une lettre au propriétaire et lui avons expliqué comment nous allons construire cette communauté, et j’ai considérablement baissé le prix.”

Malgré tout, c’était un tronçon. Pour verrouiller l’espace, Edwards a dû vendre sa maison qu’elle avait achetée dans la vingtaine, alors qu’elle travaillait dans une banque à Wall Street avant d’être licenciée dans le krach boursier. “Je suis allé au SBA. J’ai été refusée. Je suis allé à la banque TD. J’ai été refusée. Je suis allée chez Capital One. On m’a refusé », dit-elle. “Alors j’étais comme, tu sais quoi? J’ai cet endroit à Jersey. Je ne reviens presque jamais. Je vais le vendre et utiliser l’argent pour trouver un nouvel emplacement. »

Elle l’a fait et pendant un an, c’était merveilleux. Le New Body Project est passé de 12 à 62 membres dévoués et Edwards a embauché quatre formateurs. Ses clients n’étaient pas les dames Lululemon-y dans les studios-boutiques du quartier. Ils étaient toutes des formes et des nuances, de tous les horizons différents, à toutes les différentes étapes de leurs voyages de remise en forme. Du petit matin au soir, on pouvait les trouver pieds nus sur le grand tapis squishy dans le bocal à poisson ensoleillé, balancer des kettlebells et faire des squats de pneus.

Puis COVID-19 a frappé New York. “Lundi, nous étions ouverts et nous faisions les affaires comme d’habitude, mardi je fermais mes portes et mercredi j’étais à distance en train d’enseigner une troisième et une sixième niveleuse”, explique Edwards. “J’étais comme, attendez, qu’est-ce qui vient de se passer? Pendant près d’une semaine et demie, je suis simplement allé dans la salle de bain et j’ai pleuré. Je ne pouvais pas comprendre que tout ce que je sacrifiais, tout ce pour quoi je travaillais si dur, pouvait disparaître. »

Un héritage de préjugés, aggravé

Les petites entreprises appartenant à des minorités devraient être les plus durement touchées par les retombées économiques de la pandémie. Les premiers rapports suggèrent que plus de 90% des entreprises appartenant à des minorités et à des femmes n’obtiennent pas les prêts de secours promis par le gouvernement.

Dans le meilleur des cas, les entrepreneurs de couleur sont confrontés à une multitude d’obstacles uniques, dont beaucoup sont incarnés dans l’expérience d’Edwards. Sortir le racisme simple de l’équation – dont il y a beaucoup – il est toujours difficile d’obtenir un prêt sans avoir déjà un capital important derrière vous. Les faits sont que la famille blanche moyenne en Amérique a 10 fois la richesse de la famille noire moyenne et huit fois celle de la famille hispanique moyenne. En 2019, la SBA a constaté que 49% des prêts accordés par les banques étaient accordés à des entreprises appartenant à des blancs, 23% à des entreprises appartenant à des asiatiques, 17% indéterminés, 7% à des entreprises appartenant à des hispaniques, 3% à des entreprises appartenant à des noirs et 1% aux entreprises détenues par les Indiens d’Amérique.

Parce qu’il est difficile d’obtenir des prêts – beaucoup moins d’attention et de conseils stratégiques – de la part des banques et des investisseurs, de nombreux propriétaires minoritaires ont également plus de difficulté à développer leurs activités. À New York, l’épicentre de longue date du virus, seulement 2% de toutes les petites entreprises appartiennent à des Noirs et seulement 3% ont des employés (contre 7% des entreprises appartenant à des Hispaniques, 21% appartenant à des Asiatiques). et 22% des entreprises appartenant à des blancs). De nombreuses entreprises créées par des entrepreneurs de couleur opèrent également dans des zones à faible revenu et sur des marges plus étroites. Dans les communautés d’immigrants, il existe des obstacles linguistiques.

Aujourd’hui, ces obstacles s’aggravent à un rythme alarmant. Dans la course chaotique pour disperser les premiers 350 milliards de dollars de prêts de secours de la Small Business Administration (SBA), les banques ont donné la priorité aux clients qui ont déjà des prêts avec eux, ainsi qu’aux «petites entreprises» qui sont, en réalité, tout sauf cela. (Voir le fiasco Shake Shack de cette semaine.) La SBA offrait essentiellement deux types de prêts: des prêts en cas de catastrophe économique (EIDL), pouvant atteindre 2 millions de dollars (avec des avances allant jusqu’à 10000 $, distribués aux entreprises dans les trois jours suivant la demande, mais ces avancées ne se sont pas encore matérialisées) et le Paycheck Protection Program (PPP), qui offre aux petites entreprises des prêts pouvant atteindre 10 millions de dollars pour aider les entreprises à couvrir leur masse salariale.

Vendredi dernier, les fonds initiaux pour le PPP se sont épuisés et hier soir, le Sénat a adopté un nouveau plan de relance qui a reconstitué le PPP avec 320 milliards de dollars supplémentaires, dont 60 milliards pour les banques communautaires, les coopératives de crédit et même les petits prêteurs comme les institutions financières de développement communautaire (CDFI). Cette dernière spécification est absolument essentielle pour atteindre les petites entreprises minoritaires, dont la grande majorité a jusqu’à présent été laissée de côté.

Les CDFI sont parmi les seuls prêteurs fermement enracinés dans les communautés de couleur, et leur inclusion dans le PPP est quelque chose que Gregg Bishop, commissaire des services aux petites entreprises de New York, a réclamé. “Les besoins écrasants de la communauté des petites entreprises de New York ne peuvent être satisfaits que par les ressources du gouvernement fédéral”, dit-il. «Nous nous sommes battus pour plus de soutien lors de la prochaine relance et avons gagné 60 milliards de dollars supplémentaires pour nos CDFI et nos banques locales. Nos plus petites entreprises qui comptent sur leurs partenaires communautaires pour obtenir du soutien et des services ont désormais plus de chances d’accéder au capital dont elles ont besoin pour rester ouvertes. »

Espérons que cet argent parviendra rapidement à ceux qui en ont le plus besoin. Mais au cours des trois dernières semaines – alors que les banques ont négligé les petites entreprises sans filet de sécurité – de nombreuses petites entreprises minoritaires ont déjà plongé trop loin dans le rouge pour s’en convaincre.

Moins vous en demandez, moins vous avez de chances de l’obtenir

À l’époque où la première série de prêts de relance SBA a été annoncée début avril, de nombreux entrepreneurs étaient optimistes. James Heyward, CPA à Durham, en Caroline du Nord, l’était certainement. Heyward est un propriétaire d’entreprise noir et la majorité des clients de son cabinet comptable sont des propriétaires d’entreprises minoritaires. J’ai passé deux jours à étudier le projet de loi et j’ai fait une demande de PPP auprès de sa banque, Wells Fargo. Je n’avais pas besoin de beaucoup pour couvrir sa paie; il ne demandait que 5 000 $. Mais au fil des jours, je viens de recevoir plus de courriels de Wells Fargo lui disant que, selon ses mots, «j’étais toujours dans la file d’attente, mais à cause de leur plafond de prêt, je devrais peut-être aller demander ailleurs.

Pour de nombreux entrepreneurs de couleur, leur premier obstacle à l’accès aux fonds de relance est qu’ils n’ont pas de prêts ou de ligne de crédit auprès d’une banque. Mais Heyward fait exception à cette règle. Il a en fait une relation assez étendue avec Wells Fargo. Il possède deux comptes professionnels, une ligne de crédit, une carte de crédit professionnelle, son compte personnel, son hypothèque et un certificat de dépôt. Alors, quand je n’ai pas reçu ce petit chèque de 5 000 $, j’ai commencé à penser que quelque chose n’allait pas.

“Les banques sont des entreprises à but lucratif, non?” Heyward dit. “Ils ne font que 1% d’intérêt sur ces prêts. Ils n’ont pas l’infrastructure pour les petits prêts, donc leur processus de souscription pour mes 5 000 $ est le même pour quelqu’un qui demande 500 000 $. Alors, sur quoi pensez-vous qu’ils dépenseront la main-d’œuvre? Si j’étais une banque, je dirais que oui, d’accord, je pourrais simplement vous donner cet argent. Mais il vaut mieux pour nous donner des montants plus importants pour des paris sûrs que des montants plus petits à tout un groupe d’emprunteurs risqués. Surtout si votre entreprise n’est pas vraiment ouverte en ce moment. Ne pas être maudit et sombre, mais cela peut vous paralyser pour toujours, et la banque restera avec le sac. Parce que je n’ai pas l’impression qu’ils croient nécessairement que le gouvernement leur versera l’argent SBA en temps opportun. »

Heyward n’est pas seul dans cette conclusion. Benjamin Burke est consultant fiscal senior chez Snappy Tax, à Ocala, en Floride. Dans un e-mail, il a déclaré: «On m’a dit officiellement que les banques accordaient la priorité au [PPP] les prêts d’abord pour les personnes qui ont déjà des prêts avec eux. Puis les gros clients. Puis tout le monde. De plus, certaines banques ne toucheront même pas aux prêts PPP inférieurs à 30 000 $. Si un propriétaire d’entreprise n’avait pas de réserves, il ne faudra pas longtemps pour fermer définitivement. Nous voyons déjà des clients dans cette position. »

Un des clients de Burke est Brooke McGee, une propriétaire d’entreprise latina basée à Ocala. Une maman célibataire de 33 ans avec six enfants – dont l’un est handicapé et gravement immunodéprimé – McGee a travaillé pour une entreprise de camionnage pendant 13 ans jusqu’à sa mise à pied en 2019. Alors, en octobre dernier, elle a fondé sa propre entreprise, First Watch Dispatch , un transporteur, un service d’expédition et d’expédition. Elle a commencé à gérer l’entreprise à domicile, mais cela s’est rapidement révélé peu pratique car, comme elle le dit, “Je n’ai pas de grande maison dans un quartier agréable, et avoir 20 semi-camions arrivant dans mon entrée n’était pas propice.”

Elle a essayé d’obtenir un prêt pour un espace de bureau mais n’a pas pu. “Donc, en janvier”, dit-elle, “j’ai pris mes économies et loué un immeuble.” En février, après avoir épuisé sa carte de crédit et éteint les lumières chez elle, McGee a finalement pu se payer pour la première fois.

Ensuite, la pandémie a commencé à se propager et McGee n’a eu d’autre choix que de fermer. Même si son entreprise joue un rôle important dans la chaîne d’approvisionnement, une grande partie du travail de McGee consiste à gérer la paperasse des camionneurs, qui «a littéralement traversé des milliers de mains, aux arrêts de New York jusqu’en Floride». Le risque pour la vie de sa fille est tout simplement trop grand. «J’essaie de travailler à domicile», dit-elle, «mais je ne peux pas faire venir les camionneurs chez moi. De plus, j’ai six enfants dans six classes différentes et seulement deux ordinateurs. »

Lors de notre conversation, McGee avait essayé pendant des semaines de passer sur le site du gouvernement pour déposer une demande de chômage. Burke, son conseiller fiscal, l’a aidée à demander les prêts EIDL et PPP par l’intermédiaire de sa banque, la Florida Credit Union, mais elle n’en a pas entendu parler non plus. Étant donné que les camionneurs de McGee sont tous des entrepreneurs privés, sa demande de PPP ne couvre que son salaire et Burke craint que la demande ne vaille pas le temps de sa banque. “Ma crainte est que ces prêts de plus petite taille soient ignorés”, dit-il clairement. Maintenant, le propriétaire de McGee menace de l’expulser.

Méfiez-vous des pratiques prédatrices au milieu du chaos de l’information

Tout en rapportant cette histoire, j’ai parlé à de nombreux propriétaires de petites entreprises appartenant à des minorités qui pensaient qu’ils auraient plus de facilité à obtenir l’approbation parce que le montant qu’ils demandaient était tellement négligent. Mais à mesure que le temps passait et que les fonds de relance diminuaient, certains propriétaires se tournaient inévitablement vers des parties extérieures pour obtenir de l’aide, les laissant exposés à une menace entièrement différente.

Le projet New Body compte cinq employés, dont Edwards, et elle a demandé 12 500 $ pour couvrir la masse salariale. Dès l’annonce des prêts SBA, elle a appelé la banque TD, où elle avait son compte courant et son compte d’épargne, pour lui demander les prochaines étapes. Elle a attendu pendant plus d’une heure pour être informée qu ‘”ils ne savent pas parce qu’ils n’ont pas encore été guidés par le gouvernement”.

Alors qu’elle attendait l’aide de la Banque TD et effectuait des recherches de panique en ligne, Edwards a reçu un courriel de Groupon lui disant qu’elle pouvait demander le PPP grâce à leur partenariat avec Fundera. Fundera est un courtier en prêts en ligne, similaire à Kabbage ou Lendio, qui relie les entreprises aux prêteurs moyennant des «frais de recherche» de la banque. Edwards était douteuse, mais a pensé que cela valait le coup et a appliqué, et a obtenu une réponse qu’elle avait franchi la prochaine étape avec l’un des partenaires de prêt de Fundera, Cross River Bank. Edwards n’avait jamais entendu parler de Cross River Bank, alors elle hésitait. Mais elle a décidé d’aller de l’avant avec la demande parce qu’elle n’avait toujours rien entendu de la Banque TD et savait que les prêts étaient des premiers arrivés, premiers servis. Ensuite, l’argent PPP s’est épuisé.

Bien que ce ne soit pas toujours une mauvaise idée pour les propriétaires d’entreprise de couleur qui sont mal desservis par leurs banques de rechercher des financements auprès de courtiers légitimes comme Fundera, l’avocat, analyste de relance et contributeur entrepreneur Mat Sorensen souligne que les emprunteurs doivent être conscients que le SBA-approuvé Les prêteurs avec lesquels ces courtiers vous mettront en contact sont susceptibles de faire passer leurs clients établis en premier.

Le manque d’informations et de conseils fiables à la disposition des propriétaires d’entreprises désespérés, en particulier des entrepreneurs immigrants dont l’anglais est la deuxième langue, est plus préoccupant. La Renaissance Economic Development Corporation est un CDFI et une filiale d’Asian Americans for Equality. Ils prêtent aux propriétaires d’entreprises minoritaires à New York depuis 1997, et leur directrice générale, Jessie Lee, dit qu’elle a vu une augmentation des pratiques prédatrices.

“Beaucoup de nos emprunteurs obtiennent des informations secondaires de leurs médias ethniques”, dit-elle. «C’est tellement déroutant que beaucoup d’entre eux se sont tournés vers des courtiers et des comptables pour obtenir des conseils, et certains de ces courtiers sont des prédateurs. Je viens de découvrir qu’un de nos clients est allé voir un courtier en prêts qui a dit qu’il faisait le programme PPP, quand ils ne l’ont pas fait, puis a pris 2 000 $ à mon propriétaire d’entreprise. »

Ses conseils pour traiter avec des tiers? ”Vérifiez toujours – êtes-vous un agent d’un prêteur SBA? Avez-vous un accord de prêteurs SBA? “

Les arguments en faveur de l’apport de capitaux aux CDFI

Renaissance est l’un des quelque 2 500 CDFI à but non lucratif certifiés par le Trésor à travers le pays. Les CDFI jouent depuis longtemps un rôle essentiel dans l’envoi de fonds fédéraux et étatiques aux entreprises des communautés mal desservies qui en ont le plus besoin. Et dans les crises passées comme le 11 septembre et l’ouragan Sandy, les CDFI ont dispersé d’importants fonds de secours publics (ils ont distribué 12 millions de dollars en fonds d’urgence après le 11 septembre et 6 millions après Sandy). Mais alors que la crise COVID-19 s’est jouée, Lee dit que Renaissance a dû compter sur des fonds privés, comme dans le cadre d’un récent engagement de 1 million de dollars de Chase envers des entreprises de New York appartenant à des minorités. Cela n’a pas suffi. Lorsque nous avons parlé il y a une semaine, Lee m’a dit: «Plus d’un millier d’entreprises ont soumis des formulaires d’intérêt, et nous ne pourrons en aider que peut-être 200».

Bishop, le commissaire des services aux petites entreprises de New York, a déclaré que donner aux CDFI du pays le capital dont ils ont besoin pour prêter dans leurs communautés changerait la donne pour les petites entreprises appartenant à des minorités. «Les CDFI et les petites banques communautaires sont vraiment les seuls prêteurs opérant dans des communautés de couleur», dit-il, «ils vont au-delà du pointage de crédit. Ils sont très flexibles. “Jusqu’à présent, cependant, la plupart des CDFI n’ont pas été en mesure d’offrir des prêts PPP.” Nous avons plaidé pour qu’ils soient autorisés à participer, mais c’est vraiment une question de liquidité “, explique Bishop.

C’est un piège: les emprunteurs CDFI étant souvent de petites entreprises dans des communautés de couleur, beaucoup fonctionnent avec des marges très étroites et ont maintenant du mal à payer leur loyer, encore moins leurs prêts aux entreprises. Par conséquent, les CDFI ont trop peu de liquidités pour offrir des PPP.

Maintenant, heureusement, le dernier projet de loi de relance du Sénat – qui devrait passer rapidement à la Chambre – a alloué 30 milliards de dollars des nouveaux fonds PPP de 320 milliards de dollars spécifiquement aux banques communautaires et aux coopératives de crédit, et 30 milliards de dollars à des prêteurs encore plus petits comme les CDFI (un total de 60 milliards de dollars destinés à atteindre les entreprises appartenant à des minorités et à des femmes).

Lee est prudemment optimiste. “Nous pensons que cette législation est un pas dans la bonne direction car elle donne aux petites entreprises une chance de se battre pour obtenir du financement et permet aux CDFI d’aider les propriétaires d’entreprises appartenant à des minorités dans nos communautés”, dit-elle. «Cela étant dit, 30 milliards de dollars iront rapidement et ne suffiront pas à répondre aux besoins de millions d’entreprises en difficulté. Dans les semaines à venir, nous aurons besoin de plus de ressources financières pour stabiliser nos entreprises locales de papeterie. »

Une chose dont Lee est sûr, c’est que «la période de huit semaines pour le PPP est irréaliste à New York. Nous croyons que les entreprises auront besoin de plus de financement sur une plus longue période, étant donné les délais de la ville et de l’État pour la réouverture de l’économie. Et l’aide à la paie est utile, mais les entreprises doivent encore trouver comment payer leur loyer. C’est un gros problème auquel ils doivent faire face même après avoir obtenu un prêt PPP. Les entreprises ont besoin de capitaux flexibles pour répondre à leurs besoins uniques. »

Pourtant, pendant que l’argent est là, toute petite entreprise minoritaire qui n’a pas encore soumis une demande SBA avec un autre prêteur devrait contacter une banque communautaire ou trouver un CDFI près d’eux (vous ne devriez pas demander les prêts SBA avec plus d’un prêteur).

Heyward, le CPA de Durham, pense que pour aller de l’avant, les CDFI et les banques communautaires devraient jouer un rôle plus important. Mais il pense également que cela devrait se produire parallèlement à la création par la SBA de classifications plus permanentes des petites entreprises, de sorte que les véritables petites entreprises sans capital ne se font pas concurrence pour des prêts avec des entreprises 20 fois leur taille.

“Vous pouvez les appeler des micro-entreprises ou des entreprises de la rue principale, mais des personnes dont les revenus bruts sont inférieurs à 2 millions ou quelque chose comme ça”, dit-il. «Parce que quand quelqu’un à Washington passe à la télévision et dit:« Nous faisons quelque chose pour les petites entreprises », je regarde les qualifications pour une petite entreprise et je pense:« Alors, que suis-je, un blip? »Et peut-être cela pourrait être le domaine des banques communautaires et des CDFI, car les banques commerciales pourraient de toute façon se moquer de ces prêts. »

“Le préjugé systémique dans cette situation, au début ce n’est pas racial”, poursuit Heyward. “Mais nous savons tous que ce n’est pas bien. Je n’ai pas besoin d’aller battre le tambour là-dessus. »Aux grandes banques, son message est:« Je dis simplement qu’il faut être honnête. Vous avez beaucoup de propriétaires d’entreprise qui s’attendent vraiment à recevoir cet argent. Leurs marges étaient si petites pour commencer. Pour les entreprises appartenant à des minorités, c’est écrasant. »

Edwards attend toujours de voir si sa demande de PPP sera approuvée à Cross River Bank. Mais en attendant, après avoir traversé le choc initial, elle a été typiquement résiliente. En quelques jours, elle a conçu un programme de fitness en ligne complet pour The New Body Project, avec une session hebdomadaire de karaoké en famille.

“Je ne jetterai pas l’éponge”, dit-elle. “Je crois que cela nous rendra meilleurs lorsque nous en sortirons. Il n’est jamais facile d’obtenir de l’aide lorsque vous en avez besoin. Je suis donc heureux que mon entreprise puisse être poursuivie en ligne. Cela m’a en fait donné l’occasion de modifier mon modèle d’entreprise. Je suis vraiment fier de ce que j’ai créé. »

