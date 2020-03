Les petites équipes de F1 sont-elles en difficulté?: “Elles sont clairement en danger”

Le coronavirus ravage dans le monde de la finance et les entreprises les moins nanties commencent à craindre pour leur survie à court et moyen terme. Quelque chose qui n’est pas étranger aux équipes les plus modestes de Formule 1, qui ont passé des années à exiger une réduction des coûts afin de survivre avec des garanties dans une compétition aussi exigeante.

Le plafond budgétaire 2021 est une première étape, bien qu’en réalité la seule chose qu’il atteindra est de réduire l’écart budgétaire entre les équipes les plus modestes et les plus grandes. Et la pandémie de coronavirus permettra de réduire davantage les revenus, raison pour laquelle des formations comme Williams, Racing Point ou Haas pourraient être en danger.

C’est ce que suggère David Richards, président des sports automobiles britanniques et ancien directeur de BAR et Benetton, ainsi que fondateur de Prodrive. “Cela dépendra largement du comportement de la Formule 1 tant que cette situation perdurera. La F1 ne peut pas se permettre de perdre des équipes car ce serait un désastre pour eux. Bernie (Ecclestone) s’est assuré que lorsque les temps étaient difficiles, les petites équipes étaient prises en charge et j’espère que Liberty y voit aussi de la logique », a-t-il déclaré à la Press Association.

“Les grands constructeurs comme Mercedes et Renault iront bien, mais si vous regardez Williams et Racing Point, par exemple, ce ne sera pas facile pour eux”, déplore Richards, qui ne sait pas si Liberty Media saura gérer la crise. «Il y a un danger évident de fermeture. Il y a des entreprises automobiles qui n’ont pas les ressources pour surmonter cette période. Ce sera un vrai défi ».

Selon Richards, la Formule 1 a déjà montré en Australie que la situation était excellente pour lui. «Liberty a décidé très tard de l’Australie. C’est très difficile et je ne dis pas une seule seconde que ce fut une décision facile, mais Étant donné le nombre de personnes ayant voyagé en Australie en provenance de divers pays d’Europe, il était inapproprié. Ils auraient pu prendre la décision d’annuler une semaine plus tôt “, dit-il.

«À l’approche d’une nouvelle saison, il y a une grande dynamique et des attentes. Il est facile de dire tout cela avec du recul, mais personne ne nie que cela aurait pu être mieux fait », explique Richards, qui considère Lewis Hamilton comme un excellent porte-parole de la catégorie. “Lewis Hamilton a parlé de la question, il a vraiment mûri et représente une partie très positive de la F1 et de la conscience du sport. Il n’a pas peur de dire ce qu’il pense et je l’en félicite ».