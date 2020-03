Les pilotes Toyota célèbrent le format hyperpole du Mans

La FIA et l’ACO ont statué un nouveau format de classement pour les 24 Heures du Mans. Le nouveau concept fera ses débuts dans l’édition 2020 et permettra aux six meilleurs véhicules de chaque catégorie accéder à un «hyperpole». Cette session de 30 minutes déterminera le pôle de LMP1, LMP2, LMGTE-Pro et LMGTE-Am simultanément, ce qui devrait augmenter l’excitation et le spectacle pour les fans du WEC. Bien qu’il n’ait jamais été utilisé auparavant, Kamui Kobayashi et Kazuki Nakajima sont très favorables au format de «hyperpole». Les deux ont réalisé les trois dernières pole positions au Mans pour Toyota.

Concernant ce nouveau format de classification, Kamui Kobayashi Il a assuré: “J’aime cette idée. C’est super car il sera plus facile de traverser Le Mans sans trafic, nous permettra de mieux rechercher les limites. Au final, tu n’as jamais eu un tour propre à La Sarthe. Même sur mon tour record, j’ai dû dépasser deux voitures en ligne droite. Peut-être que la session finale pourrait être divisée en groupes comme dans les autres tests. Les prototypes pourraient aller d’un côté et le GTE plus tard. Au final, même si la session dure 30 minutes, on n’a pas besoin de 30 minutes pour faire un tour au Mans“

Kazuki Nakajima, auteur de la pole position pour les éditions 2014 et 2018 des 24 Heures du Mans, a entériné l’avis de son coéquipier: “C’est une bonne décision car le classement des 24 Heures du Mans a toujours été lié, au niveau des résultats, à votre chance avec la circulation. J’ai fait de nombreux classements dans la Sarthe et je pense n’avoir jusqu’ici fait qu’un tour sans faute. C’est une bonne idée et un bon défi pour nous en tant que pilotesParce que nous devrons sortir pour classer et donner le meilleur de nous-mêmes sans penser au trafic. “