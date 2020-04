Les plans de devises mondiales de Facebook étaient toujours condamnés

Avril

La Libra Association, la société de crypto-monnaie soutenue par Facebook qui prévoit de posséder l’avenir de l’argent, a changé d’avis. Après presque une année complète de critiques, le corps a renoncé à son objectif initial de créer un “stablecoin” unique pour le monde. Plutôt que de créer ce qui pourrait être décrit comme une monnaie mondiale, la livre sera désormais un peu plus, euh, comme PayPal.

Le New York Times affirme que la Balance ne sera plus une monnaie unique qui éliminerait la douleur des achats et des ventes transfrontaliers. À sa place, la Balance se concentrera sur la construction d’un réseau de paiement dans lequel les pièces sont liées à une variété de devises locales. Cela signifie que les mêmes frictions autour des échanges et des transferts de devises subsistent, éliminant toute la raison d’être de la Balance.

Maintenant, la Balance se liera à une série de devises, y compris les États-Unis dollars, euros et livres sterling. Comme l’explique TechCrunch, “Lorsque vous envoyez une Balance, vous envoyez en fait une fraction des pièces stables en USD, en EUR, en GBP (etc.)”. Cela devrait être une couverture efficace contre les fluctuations monétaires, mais cela ne supprimera guère le risque pour les acheteurs ou les vendeurs.

C’est un bond par rapport au terrain original de la Balance, qui a été conçu pour éliminer les points douloureux du système financier mondial. Il a cité les 1,7 milliard et plus de personnes qui n’ont pas accès à des services bancaires appropriés, qui doivent souvent payer plus pour les services que certaines personnes tiennent pour acquis. “Les revenus durement gagnés”, a-t-il dit, “sont érodés par les frais des envois de fonds et des frais de virement aux frais de découvert et ATM”.

Lors du lancement de Libra en juin 2019, le nombre de grandes sociétés financières qu’il avait signées offrait un vernis de légitimité. Des noms comme Visa, MasterCard, PayPal et Stripe étaient tous répertoriés dans la première annonce, ainsi que les entreprises technologiques habituelles comme Uber, Vodafone et Spotify. Mais en octobre, PayPal s’était retiré, avec MasterCard, Visa, Stripe et eBay tous sortis d’ici décembre. Le chef de la Balance, David Marcus, a déclaré que les retraits étaient susceptibles d’être temporaires jusqu’à ce qu’il y ait plus de «clarté réglementaire», mais cela semblait toujours optimiste au mieux.

Mais même avant les départements de haut niveau, il était clair que la Balance ne sortirait jamais de la porte dans sa première forme. Imaginez que vous êtes le leader de tout pays qui possède sa propre monnaie souveraine, et Mark Zuckerberg menace de la miner. Il a peut-être promis qu’il n’avait pas le contrôle global de la Balance, mais la pure audace était toujours troublante.

Après tout, les monnaies centrales sont un outil clé de la gouvernance et pas quelque chose que de nombreux pays abandonneraient volontiers. Du moins pas sans à la fois d’énormes garanties sur la façon dont ils fonctionneraient à l’avenir et quelque chose de tout aussi précieux en retour. Mais il ne semblait y avoir aucun avantage pour les pays que la Balance endommagerait probablement économiquement, et de nombreux inconvénients.

L’idée d’une monnaie mondiale unique n’est pas mauvaise en soi, mais elle ne peut certainement pas être conclue à l’aveuglette. L’expérience de l’Europe avec l’euro et le marché unique a montré comment une monnaie unique peut réduire les problèmes liés à la conversion, au traitement des paiements et aux transferts. Et que la suppression de ces obstacles accroît le libre-échange dans la région, ce qui lui confère un avantage concurrentiel.

Mais il convient de noter que la zone euro ne se contente pas d’harmoniser les devises. L’Union européenne réglemente étroitement le marché, et ses plus grands triomphes concernent souvent l’harmonisation politique autant que financière. En fait, les plus grands échecs de la zone sont souvent dus à son incapacité à harmoniser correctement les actions politiques à travers le continent.

Et les États-Unis et les pays d’Europe ont immédiatement commencé à soulever des objections à ce qu’ils considéraient comme des trous dans le système de la Balance. Quelques jours après le lancement, Maxine Waters, chef du comité des services financiers de la maison, a demandé à Facebook de suspendre les travaux sur la Balance. Deux jours plus tard, le Sénat a commencé à programmer des audiences pour discuter de la question. Les législateurs voulaient des engagements que la Balance ne prendrait pas avant d’avoir donné leur bénédiction, ce que Facebook a accepté.

Cela n’a pas aidé que l’association ait décrit un système qui fonctionnait beaucoup comme Bitcoin, au moins en termes de décentralisation et de manque de contrôle. Le secrétaire républicain au Trésor, Steven Mnuchin, a déclaré qu’un tel système offrirait un laissez-passer gratuit aux blanchisseurs d’argent, aux terroristes et aux criminels. Récemment, le ministère de la Justice a inculpé une personne qui avait aidé à blanchir 300 millions de dollars en drogue grâce à des échanges de crypto-monnaies.

La même histoire s’est déroulée de l’autre côté de l’étang, le Royaume-Uni soulevant des préoccupations concernant la protection de la vie privée des utilisateurs. L’UE, quant à elle, craignait que ses membres fondateurs – qui comprenaient alors MasterCard et Visa – ne violent la loi antitrust. La France a déclaré qu’elle bloquerait le développement de la Balance sur son sol, tandis que les chefs des banques centrales mondiales avaient également des questions.

Dans le cadre du livre blanc mis à jour, la Balance s’engage désormais à se lier aux marchés monétaires mondiaux et à respecter la législation bancaire appropriée. Les promesses d’un système «sans autorisation» ont été réduites à un «marché ouvert, transparent et compétitif pour les services de réseau et la gouvernance». Oh, et la Balance détiendra désormais des actifs dans une réserve, maintiendra un niveau de liquidité pour éviter les ruptures et… eh bien, si vous pensez que cela ressemble à ce qu’est une banque, alors ayez un cookie.

Essentiellement, le plan de Facebook pour faire de la Balance une monnaie mondiale n’allait jamais réussir, et nous l’avons vu se concrétiser au cours des 10 derniers mois. Les objections, les demandes de renseignements et les demandes de plusieurs gouvernements et banques centrales ont édulcoré la proposition. Au point, maintenant, où il est difficile de voir pourquoi Facebook persiste avec la Balance au-delà d’une tentative de sauver la face.

