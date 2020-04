Les plus grands mineurs BTC pourraient être des sociétés pétrolières

Le monde de la cryptographie entre dans l’une des étapes les plus importantes de l’incertitude de son histoire. Lorsque la prochaine réduction de moitié de la blockchain Bitcoin est dans quelques jours, ce qui a le potentiel de faire passer le BTC à un nouveau niveau, ou de le couler en suivant le modèle Bitcoin Cash. Et compte tenu de ce scénario, il est possible que les sociétés pétrolières deviennent les plus grands mineurs BTC.

Les possibilités de Bitcoin Halving

La réduction de moitié est un sujet controversé, même si pour la plupart des utilisateurs de la communauté cryptographique, cet événement sera sans aucun doute positif. Baser cette croyance sur le modèle suivi par Bitcoin après ses deux derniers moitiés. Lorsque le prix de la crypto-monnaie a augmenté d’environ 17 000% à chaque fois.

Et il est logique de considérer que c’est ce qui va se produire, car c’était l’intention avec laquelle Satoshi Nakamoto, le créateur mythique de Bitcoin, a conçu la crypto-monnaie.

Il l’a conçue comme une monnaie virtuelle déflationniste, car le taux de croissance de sa liquidité monétaire diminuait à chaque réduction de moitié. Par conséquent, la réduction de l’offre de BTC, qui avec une demande stable, devrait faire monter son prix.

Il est possible qu’après la réduction de moitié, les compagnies pétrolières deviendront les plus grands mineurs BTC. Source: Insider

Cependant, il y a le revers de la médaille dans cette situation. Nous nous référons à l’expérience Bitcoin Cash et Bitcoin SV. Crypto-monnaies Bitcoin «fille», qui ont vécu leur propre moitié de la semaine dernière. Il en résulte une réduction de moitié de la récompense reçue par les mineurs des deux chaînes, comme prévu.

Mais avec l’ajout qu’il n’y a eu aucune augmentation, même petite, du prix de tout.

Par conséquent, les mineurs BCH et BSV se sont soudain retrouvés avec un paiement inférieur pour leur participation à la plateforme, sans que cela soit compensé par une augmentation de leur prix. Menant à la sortie massive de mineurs des deux Blockchains, qui ciblaient des devises plus rentables comme Bitcoin.

Les compagnies pétrolières pourraient-elles devenir les plus grands mineurs de la CTB?

C’est dans ce contexte que l’une des idées les plus révolutionnaires surgit dans l’industrie de la cryptographie: l’exploitation de bitcoins avec du pétrole. Un projet promu par Marty Bent et la société Great American Mining (GAM).

Fondamentalement, cette entreprise profiterait du gaz qui résulte de l’extraction de pétrole brut du sous-sol pour l’utiliser comme source d’énergie pour conduire des machines d’extraction de Bitcoin. Dans un processus qui, jusqu’à présent, s’est avéré jusqu’à 5 fois plus rentable que l’envoi et la vente de ce gaz par pipelines.

Avec cette idée, que Bent et GAM essaieraient de vendre aux compagnies pétrolières du monde entier, cela favoriserait également une nouvelle façon d’organiser les fermes minières. Dépassement du modèle des grands magasins pour passer à des conteneurs empilables remplis de machines d’extraction.

Bien qu’à l’heure actuelle, il semble peu probable que les sociétés pétrolières deviennent les plus grands mineurs BTC, sans aucun doute l’initiative de Great American Mining, démontre la quantité de possibilités qui restent à découvrir dans le monde de la cryptographie. Ce qui en fait nos données d’aujourd’hui ici à CryptoTrend.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le