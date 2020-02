Les PME ont tardé à numériser 4.0. Seul un sur quatre peut compter sur des technologies avancées

Bon mais pas très bien. En simplifiant, la relation actuelle entre le monde des Les petites et moyennes entreprises italiennes et les processus d’innovation et de numérisation 4.0. Partant de l’hypothèse que les entreprises de 10 à 249 salariés ne représentent numériquement que 5% du total des entreprises italiennes, mais génèrent à elles seules 41% du chiffre d’affaires total de notre pays, il est clair qu’une faible propension de même à 4,0 ont un impact significatif sur l’économie locale et la compétitivité internationale.

C’est ce qui ressort d’une recherche, menée sur un échantillon d’environ 1500 PME et centrée sur la maturité numérique du tissu de production italien en collaboration avec l’Observatoire de l’innovation numérique dans les PME du Politecnico di Milano PMI.

Concernant les données ressortent clairement de l’analyse: seulement 26% des petites et moyennes entreprises italiennes sont prêtes à défier les marchés mondiaux, en s’appuyant sur des technologies de pointe et des processus de production numérisés. Et cela malgré le fait que 9 entrepreneurs sur 10 considèrent l’innovation et la vision 4.0 nécessaires au développement de l’entreprise.

Freins qui entravent le développement technologique

Selon Giorgia Sali, chercheur principal à l’Observatoire de l’innovation numérique dans les PME de l’École polytechnique de Milan: “il n’y a pas de réelle volonté d’innover de la part des entrepreneurs italiens. Les prévisions d’investissements dans les processus numériques en 2020 parlent de stagnation et dans certains cas même de contraction par rapport à l’année précédente, confirmant une vision du développement avec une perspective 4.0 encore trop timide. La réticence à allouer des investissements dans la numérisation s’explique d’une part par une vision entrepreneuriale qui se penche plus sur le court que sur le moyen-long terme, d’autre part par la présence de certains freins comme les coûts d’achat de services numériques perçus comme trop élevés (27%), le manque de compétences et de culture numérique dans l’organisation (24%), lo peu de soutien des institutions (11%). Sur ce dernier point, il y a également un manque de connaissance de la part de ceux qui dirigent les entreprises des incitations mises en place par le gouvernement, notamment en Italie centrale et méridionale: il a été constaté que par exemple 68% des entrepreneurs ne sont pas informés bons de conseil en innovation promus par MISE “.

En d’autres termes, nous devons y croire davantage, investir dans les technologies et les personnes. À cet égard, la recherche a mis en évidence un autre point crucial lié au développement technologique des PME italiennes: compétences.

Pour 44% des moyennes et petites entreprises italiennes, les domaines ICT et Digital sont supervisés par le responsable informatique qui, dans la plupart des cas, est employé pour gérer des activités non innovantes mais la maintenance de routine des systèmes informatiques.

Ce n’est que dans 20% des cas qu’un Innovation Manager est présent dans les usines qui réalise des activités liées à l’innovation, au produit et / ou à l’ensemble des processus de l’entreprise. En revanche, 18% des PME ont un chiffre dédié à un domaine spécifique de la technologie numérique ou à un seul processus, par exemple un responsable de la sécurité informatique, un responsable du commerce électronique ou un Data Scientist, sans toutefois avoir une présence générale qui coordonne les projets de manière centralisée. .

Enfin, 18% n’ont pas de chiffre dédié. Il y a donc une division excessive des compétences et des rôles qui opèrent au sein des processus technologiques des entreprises et dans de nombreux cas les services numériques stratégiques et les opportunités en termes de compétitivité sont externalisés, comme le e-commerce, le CRM, les plateformes web.