Les prêteurs hypothécaires améliorent leur offre pour les propriétaires de HMO

Avec un rendement moyen de 9,2%, les maisons à occupation multiple (HMO) sont de plus en plus appréciées des propriétaires qui cherchent à diversifier leur portefeuille et à maximiser leurs rendements. Les prêteurs OneSavings Bank et Foundation Home Loans ont tous deux réorganisé leurs offres hypothécaires pour aider les propriétaires de propriétés plus complexes.

La banque OneSavings avait récemment introduit une nouvelle approche pour les évaluations de location-vente et de HMO. Maintenant, le prêteur spécialisé a annoncé des changements à sa proposition HMO rationalisant ses critères d’application.

Chacune des marques de prêts hypothécaires de OneSavings Bank se concentre désormais sur un HMO de taille différente en fonction du nombre de chambres. Precise Mortgages accepte désormais les demandes comportant jusqu’à six chambres. Pour Kent Reliance for Intermediaries, le nombre maximal de chambres est de huit. InterBay Commercial acceptera n’importe quelle taille HMO sans limite sur le nombre de chambres.

Alan Cleary, directeur général du groupe des prêts hypothécaires, OneSavings Bank, a déclaré: «En fin de compte pour les courtiers, ces changements garantissent que leurs dossiers HMO seront dirigés vers les équipes spécialisées les mieux placées pour les gérer, quelle que soit leur taille ou leur complexité.

«Que les cas impliquent des évaluations d’investissement, des prêts de grande taille ou même des structures d’entreprise complexes, nous avons l’expertise au sein du groupe OneSavings Bank pour examiner chaque cas.»

Foundation Home Loans relance sa gamme

Foundation Home Loans a relancé sa gamme de produits pour les prêts hypothécaires HMO. Cela comprend une large gamme de blocs HMO / multi-unités, des propriétés louées à court terme, des sociétés anonymes et des produits individuels. Il propose désormais de nouvelles offres, des frais de produit réduits et l’extension de toutes les dates de fin des offres.

Le prêteur a réduit de moitié ses frais fixes de deux ans à 1%. Il a également lancé un taux fixe de cinq ans à 80% de la valeur du prêt à 4,24% avec des frais de 1 995 £ pour les emprunteurs avec un dossier de crédit presque parfait. Les propriétaires de portefeuille peuvent également accéder à des «prêts peu élevés», la taille minimale du prêt étant passée de 50 000 à 30 000 livres sterling. Les dates de «fin» pour les produits ont également augmenté, les accords de deux ans prenant fin en juillet 2022. Certains accords de cinq ans s’étendent désormais jusqu’en juillet 2025.

Ajout aux avantages d’un HMO

Les propriétés HMO peuvent offrir de meilleurs rendements et réduire les périodes de vide pour les propriétaires. Ils ont récemment vu un regain d’intérêt de la part des propriétaires souhaitant diversifier leur portefeuille. Alors que le marché du logement au Royaume-Uni continue de changer, les HMO peuvent être un moyen pour les propriétaires d’augmenter leurs bénéfices, s’ils choisissent le bon investissement.

La demande des locataires augmente et les besoins des locataires évoluent également. Bien que les HMO aient pu avoir une fois des images négatives «au lit» attachées, elles sont maintenant une option souhaitable pour les locataires. Ils sont désormais soumis à une réglementation plus stricte et, à ce titre, le niveau de vie est plus élevé que jamais. Particulièrement là où les HMO sont conçus à cet effet, ils peuvent offrir une solution idéale pour le locataire et un revenu fiable pour le propriétaire.

Maintenant, il semble que les propriétaires peuvent s’attendre à ce que le marché hypothécaire des HMO devienne de plus en plus concurrentiel.

