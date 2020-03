Les prêteurs hypothécaires changent d’orientation pour soutenir les emprunteurs existants

Plus d’un tiers des hypothèques trackers ont été retirées du marché suite à la baisse du taux de base de la Banque d’Angleterre le 19 mars, selon Mortgage Solutions.

Les prêteurs sont passés de nouveaux emprunteurs à l’assistance aux clients existants pendant la pandémie de coronavirus.

Cela comprend le retrait des produits pour les nouveaux emprunteurs, afin de s’assurer qu’ils peuvent offrir de l’aide aux clients qui ont besoin de congés pour paiement hypothécaire dans un avenir immédiat.

HSBC a temporairement supprimé l’accès à tous les produits tarifaires de suivi sur deux ans. Pendant ce temps, Barclays a retiré une sélection de prêts hypothécaires à travers leur résidence et acheter pour louer gamme. Together Financial Services a également interrompu tous les nouveaux emprunts, car il prend des «mesures prudentes» pour mettre en œuvre les conseils du gouvernement et gérer les besoins existants des clients.

Les petits prêteurs deviendront probablement plus réticents au risque dans les prochaines semaines. La crise économique actuelle signifie que de nombreux emprunteurs peuvent ne plus être financièrement en sécurité. Plusieurs ont commencé à retirer des produits à prêt-valeur élevé (LTV). Selon moneyfacts.co.uk, Kensington, Progressive Building Society et Foundation Home Loan ont tiré toutes leurs gammes de prêts hypothécaires sur un LTV de 80% ci-dessus.

Eleanor Williams, experte financière chez Moneyfacts.co.uk, a déclaré: “Le retrait récent de certains produits hypothécaires à LTV plus élevé n’est, espérons-le, qu’une mesure temporaire, tandis que les fournisseurs de prêts hypothécaires prennent un certain temps pour réévaluer les risques dans ce domaine du marché et réagir.”

Nationwide réintroduit les hypothèques tracker

Cependant, après avoir considéré l’impact des deux baisses de taux d’intérêt sur l’ensemble de leur gamme de produits, certains prêteurs peuvent changer de cap.

Nationwide a ramené les hypothèques tracker quelques jours seulement après avoir retiré le produit de sa gamme. Les nouveaux acheteurs et emprunteurs empruntant pour un déménagement peuvent accéder au tracker à partir de 1,39%. Ceux qui cherchent à réhypothéquer peuvent obtenir des taux de 1,19%.

Henry Jordan, directeur des prêts hypothécaires chez Nationwide, a déclaré: «Nous réintroduisons des trackers de deux ans dans notre gamme de prêts hypothécaires pour nous permettre d’offrir des produits avec flexibilité et sans frais de remboursement anticipé.»

Le prêteur a également confirmé qu’il répercuterait une nouvelle réduction de taux de 0,15% sur les emprunteurs existants à taux variable. Ceci s’ajoute à la réduction initiale de 0,50% qui devrait être répercutée sur les emprunteurs le 1er avril. Les emprunteurs hypothécaires à taux tracker existants bénéficieront également de la réduction de 0,15%.

Les nouveaux tarifs nationaux entreront en vigueur le 15 avril. Le taux hypothécaire de base (BMR) et le taux hypothécaire standard (SMR) diminueront de 0,15% à 2,10% et 3,59% respectivement.

