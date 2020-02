Les prêts hypothécaires locatifs indépendants sont maintenant plus faciles à obtenir

Une nouvelle recherche de Trussle a révélé qu’il est potentiellement plus facile pour les travailleurs indépendants de devenir propriétaires avec une hypothèque de location-vente (BTL), que d’acheter leur propre maison.

Le courtier hypothécaire en ligne a identifié un écart d’accès où les travailleurs indépendants peinent davantage que ceux qui ont un emploi «traditionnel» à faire approuver les demandes de prêt hypothécaire résidentiel par les prêteurs.

En ce qui concerne l’achat de leur propre maison, Trussle a constaté que les clients indépendants représentent 23% de tous les «cas spécialisés». Près d’un emprunteur indépendant sur sept (14%) est moins susceptible de faire approuver son prêt hypothécaire que tout autre groupe «mal desservi». En fait, les taux d’approbation pour les retraités (86%) et ceux avec un mauvais crédit (89%) éclipsent ceux des travailleurs indépendants (76%).

Pourquoi est-il si difficile d’obtenir une hypothèque résidentielle?

L’un des plus gros problèmes est qu’il n’y a pas de normalisation entre les prêteurs en ce qui concerne les critères de demande des travailleurs indépendants; il y a ensuite la mesure dans laquelle leurs antécédents professionnels sont examinés.

Les travailleurs indépendants doivent prouver jusqu’à trois ans de travail, tandis que leurs homologues employés en permanence n’ont qu’à fournir leur contrat de travail. Cela signifie que les personnes travaillant à leur compte pendant moins de cette période pourraient être rejetées de façon définitive.

La réussite des évaluations d’accessibilité hypothécaire est également un processus plus compliqué. Les candidatures des travailleurs indépendants nécessitent la moyenne des revenus des deux dernières années, par rapport aux trois mois précédents de revenus pour les candidats à un emploi permanent – ainsi que les engagements financiers et les dépenses.

Sans surprise, selon Trussle, près de la moitié des travailleurs indépendants (44%) pensent que le système hypothécaire est injuste.

L’achat est-il vraiment une option?

Alors que les prêteurs exigent toujours que les emprunteurs indépendants sautent dans les cerceaux pour obtenir une hypothèque résidentielle, les critères d’approbation des prêts hypothécaires à l’achat ont été assouplis. Il est désormais possible de demander une hypothèque locative en tant qu’indépendant sans trois ans de comptes, ce qui signifie qu’il est plus facile que jamais pour les indépendants d’investir dans un immeuble locatif.

Si vous êtes travailleur autonome et intéressé par une hypothèque BTL, il est recommandé de parler à un courtier. Vous aurez accès aux mêmes produits que tout le monde et aurez besoin d’un acompte représentant au moins 25% de la valeur de l’établissement.

Comme pour toute demande de prêt, une bonne cote de crédit vous aidera, tout comme les comptes financiers des années d’imposition précédentes si vous en avez. Si vous êtes un propriétaire inexpérimenté ou pour la première fois, vous pouvez augmenter vos chances d’obtenir un accord concurrentiel en ayant trois ans de comptes, mais certains prêteurs vous considéreront sans eux.

Même si vous n’avez pas un revenu élevé, un portefeuille immobilier existant et des comptes de trois ans ou plus, vous pouvez améliorer vos chances d’être accepté pour une hypothèque BTL en:

Choisir une propriété appropriée; c’est-à-dire que les prêteurs jugeront facile à vendre, et que vous pourrez louer avec un profit de 125%.

Empruntez moins; il est plus facile d’être approuvé pour un prêt hypothécaire à faible valeur.

Réduisez vos dépenses; faites-vous un pari de prêt sûr pour le prêteur.

Améliorez votre pointage de crédit; effectuez des remboursements en temps opportun, évitez d’ouvrir de nouveaux produits financiers avant de demander un prêt hypothécaire et utilisez une carte de crédit de crédit si vous avez besoin d’un coup de pouce.

Travailler avec un conseiller hypothécaire professionnel; ils sont les mieux placés pour trouver le prêteur qui convient le mieux à votre situation.

Un premier pas sur l’échelle de la propriété

Il n’y a, bien sûr, aucune garantie qu’en tant que travailleur indépendant, vous obtiendrez une hypothèque locative. Cependant, si vous avez un dépôt mais que vous n’avez pas les preuves de revenus nécessaires pour les prêteurs hypothécaires résidentiels, BTL pourrait être une opportunité de monter sur l’échelle des biens jusqu’à ce que vous puissiez fournir des comptes de trois ans pour acheter votre propre maison.

Actuellement, il y a 4,85 millions de travailleurs indépendants au Royaume-Uni et on estime que ce nombre passera à 5,5 millions d’ici 2022. Comme l’a révélé la recherche sur les fermes, ils sont également l’un des plus grands groupes mal desservis sur le marché hypothécaire, et comme la vie professionnelle des gens devient plus diversifiée, flexible et complexe, les prêteurs hypothécaires doivent rattraper leur retard. Depuis sa création en 2015 à ce jour, Trussle a vu 54% de demandes de prêts hypothécaires en plus de la part des travailleurs indépendants, par rapport à tout autre groupe.

Miles Robinson, responsable des prêts hypothécaires chez Trussle, a déclaré: «Le gouvernement encourage l’esprit d’entreprise, mais le secteur hypothécaire ne suit pas la vitesse à laquelle le secteur des travailleurs indépendants se développe.»

«Ce groupe est abandonné à maintes reprises avec un parcours hypothécaire difficile et déroutant, ce qui se traduit par moins d’hypothèques approuvées par les prêteurs.

“Trop c’est trop. L’industrie doit travailler en collaboration pour mettre à jour ses exigences et combler cet «écart d’accès hypothécaire» pour soutenir les travailleurs indépendants. Nous utilisons nos propres données pour concevoir des produits flexibles pour des groupes spécifiques mal desservis, comme les indépendants. Ce sera une étape importante dans notre engagement à rendre les prêts hypothécaires plus équitables pour tous. »