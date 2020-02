Les prévisions haussières de réalité augmentée, de voix et de chatbot qui ne se sont pas réalisées en 2020: statistiques – Econsultancy

Le monde du marketing n’est pas étranger à faire des prévisions – certaines conservatrices, d’autres plus ambitieuses – sur ce à quoi notre industrie et le comportement des consommateurs ressembleront à l’avenir.

Parfois, ce sont juste pour le plaisir; d’autres fois, les entreprises fondent leurs stratégies sur la façon dont elles pensent que les choses vont évoluer.

L’année 2020 avait peut-être une part de prédictions supérieure à la moyenne, grâce à sa rondeur, sa symétrie et les possibilités futuristes qu’elle représentait. Je ne parle pas des prévisions faites en 2019 pour l’année suivante, mais des types de prévisions plus ambitieux et plus ambitieux établis entre le début et le milieu des années 2010. Je suis sûr que vous pouvez penser à quelques-unes du haut de votre tête, citées dans des présentations ou retombées dans des discussions pour la couleur: “D’ici 2020, la personne moyenne aura plus de conversations avec un chatbot qu’avec son conjoint.” “D’ici 2020, 30% des sessions de navigation seront réalisées sans écran.”

J’ai pensé qu’il serait intéressant de vérifier certaines des prévisions 2020 les plus ambitieuses et de voir comment elles se comparaient à la réalité. Certains d’entre eux sont manifestement larges de la marque, sur la base de la croyance qu’une tendance particulière dominerait les prochaines années, mais qui ne s’est ensuite pas matérialisée; d’autres sont moins farfelus qu’ils ne le paraissent.

Chatbots

“D’ici 2020, les chatbots alimenteront 85% des interactions avec le service client” / “D’ici 2020, la personne moyenne aura plus de conversations avec les chatbots que son conjoint”

Ces deux prédictions – souvent citées l’une après l’autre – ont été présentées au milieu des années 2010 comme une preuve de la révolution des chatbots et de la façon dont les chatbots semblaient prêts à transformer nos interactions non seulement avec les marques, mais entre elles. Les deux statistiques proviennent de Gartner, mais cela peut vous surprendre d’apprendre qu’elles ont été faites à cinq ans d’intervalle.

La statistique «les chatbots alimenteront 85% des interactions avec le service client» provient en fait d’une brochure qui a été produite par Gartner pour son sommet Customer 360 en 2011. Elle ne faisait pas référence à l’origine aux chatbots – sans surprise, car les chatbots n’étaient pas vraiment une «chose» »En 2011 – mais prédit que« d’ici 2020, les clients géreront 85% de leur relation avec l’entreprise sans interagir avec un humain. »

Ceci est un peu différent de «propulser 85% des interactions avec le service client», car il fait référence à 85% de la relation de chaque client avec une entreprise – et non à 85% de toutes les relations des clients avec les entreprises. Le contexte suggère que Gartner envisageait cela en termes d’interaction avec les systèmes CRM et d’autres outils d’automatisation.

C’est toujours une prédiction de grande envergure, et je ne pense pas que nous en soyons encore là en 2020 – en partie parce que les entreprises ont été plus lentes à mettre en œuvre la technologie d’automatisation que ce à quoi on aurait pu s’attendre, mais aussi parce que l’interaction humaine dans le service client continue de être valorisé dans le bon contexte. Un rapport publié en 2017 par MIT Technology Review et Genesys a révélé que 91% des entreprises ayant un niveau élevé d’expérience client et une reconnaissance de marque de renommée mondiale utilisent dans une certaine mesure des solutions d’intelligence artificielle pour augmenter la satisfaction client, tandis que 60% pensent qu’elles ont la bonne combinaison de «live» »Et des canaux automatisés. Les entreprises de premier plan se sont également avérées 20% moins susceptibles de recourir à une solution basée sur la technologie pour le support client que l’entreprise moyenne.

Venez l’engouement des chatbot du milieu des années 2010, la statistique de Gartner a soudainement pris une vie propre et a été réaffectée pour soutenir les arguments pour la domination imminente des chatbots – couplé avec une autre prédiction que Gartner a faite en 2016: «D’ici 2020, la personne moyenne aura plus de conversations avec les robots qu’avec leur conjoint. “

Aucune réinterprétation créative n’a été nécessaire pour que cette statistique corresponde au récit, mais il est clair qu’elle surestime énormément la prévalence des bots – ou sous-estime énormément le nombre de personnes qui communiquent avec leur conjoint. (Je ne sais pas si ceux d’entre nous qui ne sont pas mariés sont censés être inclus dans les statistiques – peut-être pour «conjoint» remplacer «membres de la famille proche», «colocataire» ou «chat»…)

Gartner semble avoir également reconnu cela, car en 2018, il a publié une prévision mise à jour selon laquelle d’ici 2020, 25% des opérations de service client utiliseront des assistants clients virtuels. Celui-ci semble plus probable, car plus de la moitié des organisations auraient déjà investi dans la technologie d’assistant client virtuel (VCA) et ont constaté des réductions significatives du volume de requêtes de support et des améliorations de la satisfaction client. Les chatbots n’ont peut-être pas pris le relais, mais ils peuvent toujours être très utiles dans des circonstances spécifiques.

Voix

“D’ici 2020, plus de 50% des recherches seront effectuées via la voix”

J’ai dû frapper celui-ci tôt sur la tête. Ceux d’entre vous qui sont des lecteurs réguliers d’Econsultancy sauront bien ce qui s’en vient, car j’ai un peu de vendetta contre cette statistique. Je l’ai démystifié assez largement ailleurs, donc je ne vais pas tout répéter trop en détail ici, mais c’est probablement la prédiction la plus persistante concernant l’année 2020 bien qu’elle soit aussi la plus manifestement inexacte.

Il suffit de dire que vous ne devriez pas citer cette statistique dans des articles, des conférences ou des présentations (surtout en 2020) et quiconque la cite sans réserve mérite plus qu’un peu de scepticisme. Il me semble (tout à fait évident) que nous n’utilisons pas suffisamment la technologie vocale pour que 50% des recherches proviennent de la voix en 2020, mais cette statistique semble avoir une emprise quasi mythique sur notre imagination collective, au point où il est toujours cité par certains spécialistes du marketing étonnamment seniors.

Pour une explication détaillée de l’origine de cette statistique (indice: elle ne vient pas de comScore) et pourquoi elle est devenue si déformée dans le récit, vous pouvez lire mon article sur les raisons pour lesquelles nous devons cesser de répéter les «50% d’ici 2020» prédiction de recherche vocale. J’ai également fait le point sur ce qu’il faudrait pour arriver au volume de recherches dont cette prédiction a besoin pour se réaliser dans le futur de la recherche vocale. Enfin, pour jeter un œil à la voix en 2020 et pourquoi je pense que parler de «recherche vocale» est trompeur, lisez mon article de janvier, «La voix en 2020 n’est pas (encore) une question de recherche».

“D’ici 2020, 30% des sessions de navigation se feront sans écran”

Cette prédiction de Gartner en 2016 est cousine de la statistique de recherche vocale «50% d’ici 2020» et apparaît souvent à côté d’elle, bien qu’elle n’ait pas souffert du même niveau de distorsion. Il émane d’une vision similaire du monde en 2020 comme une vision beaucoup plus vocale.

Malgré l’adoption de haut-parleurs intelligents dans des millions de foyers, ils sont rarement utilisés pour des activités pouvant être classées comme navigation sur le Web. Tout comme la recherche sur le Web s’est avérée être une utilisation beaucoup moins populaire pour les appareils vocaux que de nombreux spécialistes du marketing ne le pensaient, la navigation sur le Web a connu un manque de traction similaire. Le shopping vocal n’a pas encore décollé de manière significative, et les applications vocales ont également rencontré le désintérêt de la majorité des consommateurs.

Les deux articles que j’ai liés ci-dessus expliquent pourquoi les appareils vocaux ne sont pas utilisés comme les experts l’avaient prédit, mais la version courte est qu’ils ne peuvent pas faire grand-chose sur les appareils à écran (en particulier les smartphones). faire mieux – et d’une manière à laquelle les gens sont plus habitués. La prédiction de Gartner a peut-être surestimé la mesure dans laquelle les consommateurs seraient disposés à modifier leurs habitudes de navigation, d’achat et de recherche sur Internet pour le confort occasionnel mains libres occasionnel.

Et loin de se passer d’écrans grâce à la prévalence des appareils vocaux, nous profitons plutôt d’une nouvelle race d’appareils vocaux qui intègrent un écran dans leur conception – ce qui signifie que la tendance qui était censée réaliser cette stat (appareils basés sur écran donnant chemin vers ceux basés sur la voix) s’est finalement inversé.

AR & VR

«L’AR et la VR généreront 150 milliards de dollars de revenus et perturberont le mobile d’ici 2020» / «D’ici 2020, il y aura 1 milliard d’utilisateurs de réalité augmentée»

Le milieu des années 2010 a été une période optimiste dans le marketing: avec le battage médiatique autour de la recherche vocale et des chatbots, l’enthousiasme pour la réalité augmentée et la réalité virtuelle était également à son apogée. En 2015, en écrivant pour Tech Crunch, le directeur général de Digi-Capital Tim Merel a prédit que d’ici 2020, l’AR et la VR généreraient collectivement 150 milliards de dollars de revenus et auraient complètement perturbé le mobile.

Merel prévoyait une part plus petite de ces revenus (30 milliards de dollars) provenant de la réalité virtuelle, dont le marché adressable, selon lui, se limitait aux jeux, aux films 3D et aux utilisations de niche. Il pensait que AR avait un marché potentiel beaucoup plus grand avec «des centaines de millions d’utilisateurs»; applications commerciales, voix, entreprise et données; et la capacité de générer des revenus élevés grâce au matériel (comme Magic Leap et HoloLens).

À la même époque, semble-t-il, une autre prédiction a émergé selon laquelle la réalité augmentée aurait (ou gagnerait) un milliard d’utilisateurs d’ici 2020. Il est difficile de déterminer l’origine de cette statistique, et comme de nombreuses statistiques douteuses, elle est généralement vague: quoi constitue un «utilisateur» de la RA? À quelle fréquence les gens doivent-ils utiliser la RA pour que cela compte? Est-ce une prédiction globale ou se réfère-t-elle à une partie spécifique du monde? Il est facile de le rejeter comme un mythe marketing irréaliste, mais comme il apparaît toujours dans les rafles de statistiques AR, j’ai décidé de l’examiner.

Ces deux prédictions traitent de la dominance perçue de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle en 2020, c’est pourquoi je les ai regroupées, mais elles se rapportent en fait à des choses très différentes. L’une concerne la rentabilité de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle, et l’autre concerne simplement le nombre de personnes qui les utilisent; il n’est pas nécessaire que ce soit une utilisation qui génère beaucoup – ou n’importe quel – revenu.

Nous savons qu’en 2020, ni l’AR ni la VR ne se sont révélés être le phénomène commercialement réussi qui était attendu il y a quelques années à peine. Dans le cas de l’AR, la technologie n’est tout simplement pas si bonne que ça, en dehors de quelques applications spécifiques comme les métamorphoses virtuelles. La plupart des cas d’utilisation promis (comme le commerce ou le marketing interactif) ne se sont pas matérialisés. Quant à la réalité virtuelle, Merel avait raison en ce que ses applications sont principalement limitées aux jeux et à d’autres cas d’utilisation de niche, principalement au divertissement, mais même là, il n’a pas atteint une adoption de masse suffisante pour être particulièrement rentable.

Alors, combien de revenus généreront la réalité augmentée et la réalité virtuelle en 2020? Selon les prévisions mondiales de revenus AR de AR Insider pour 2018-2023, les revenus de la RA en 2020 totaliseront moins de 10 milliards de dollars et ne devraient atteindre que 27,4 milliards de dollars d’ici 2023. Pendant ce temps, AR Insider place les revenus mondiaux de la VR à 8 milliards de dollars pour 2020 , atteignant seulement 10,6 milliards de dollars d’ici 2023. Tout compte fait, ce n’est qu’une fraction du montant prévu par Merkel en 2015 – et aucune des deux technologies ne semble susceptible de perturber le mobile de si tôt.

Mais quand on regarde le nombre d’utilisateurs de la réalité augmentée, c’est là que les choses deviennent intéressantes. Les chiffres d’eMarketer de 2019 prévoient que la RA comptera 77,7 millions d’utilisateurs en 2020 et 85 millions d’ici 2021, aux États-Unis uniquement. Selon eMarketer, ils ont révisé à la hausse leurs estimations d’utilisateurs pour la RA entre 2018 et 2019 «pour refléter l’évolution de la dynamique du marché» comme le nombre d’utilisateurs de la RA sur les réseaux sociaux comme Snapchat, Pinterest, Instagram et Facebook. Ce ne sont pas les «centaines de millions» de Merel, mais si nous supposons que des régions comme l’Europe, l’Australie et le Canada (qui sont plus difficiles à trouver des chiffres) comptent également des dizaines de millions d’utilisateurs de RA, nous pourrions facilement atteindre 100 ou 150 millions.

Un guide du marketing pour la réalité augmentée (RA)

Qu’en est-il de la prédiction «d’un milliard d’utilisateurs de RA»? Eh bien, vous avez peut-être remarqué que ma liste de régions ci-dessus manque certains acteurs clés, en particulier un pays avec une vaste population qui accède à Internet via le mobile avant tout. Je parle bien sûr de la Chine. Et même si je pense que la plupart des prédictions sur la domination de la RA en 2020 concernaient “ l’Ouest ”, cela ne fait pas pour autant de laisser de côté la Chine, qui est beaucoup plus un foyer pour la technologie de la RA que les États-Unis et d’autres régions occidentales. .

Avec son approche d’Internet basée sur le mobile, AR a trouvé une base de consommateurs prête à l’emploi en Chine où il est intégré à tout, des courtes vidéos aux cartes, à la recherche et au commerce électronique. Et tandis que la Chine continue de trouver des moyens de générer des revenus grâce à la RA, son adoption populaire ne fait aucun doute: les applications de RA du géant de la recherche Baidu auraient à elles seules plus d’un milliard d’utilisateurs par mois en 2017.

Bien que je pense que cette statistique sur la marque est plus une coïncidence qu’une prédiction bien faite, cela montre que certaines de nos visions de l’avenir en 2020 se jouent – tout simplement pas là où nous pourrions nous attendre à ce qu’elles soient.