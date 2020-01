Les principales tendances du commerce de détail à prévoir dans les années folles des années 2020

Retail Gazette s’adresse aux experts qui ont prédit quelles tendances domineront le secteur au cours des 12 prochains mois

L’année dernière a été une période difficile, sinon pénible pour l’industrie britannique du commerce de détail.

En fait, selon deux rapports distincts du Retail Sales Monitor et du Retail Think Tank, 2019 a été la pire année jamais enregistrée en ce qui concerne la santé globale du secteur britannique de la vente au détail.

Non seulement elle a présenté certaines des conditions commerciales les plus difficiles de l’histoire moderne – entraînant plus de 140 000 pertes d’emplois – la catastrophe pourrait se poursuivre en 2020. 8000 magasins ont fermé en 2019, les experts du commerce de détail prévoyant que cela se poursuivrait au même rythme.

Malgré cela, il y a encore une lueur d’espoir que les choses s’améliorent – même si ce n’est pas du jour au lendemain. Et avec cela, les tendances qui se sont accélérées ces dernières années pourraient exploser cette année, aux côtés de toutes nouvelles tendances ou concepts qui ne manqueront pas d’attirer l’attention de tous.

La Gazette du commerce de détail s’est entretenue avec des experts de l’industrie pour savoir à quoi le commerce de détail britannique peut s’attendre cette année.

DURABILITÉ

L’année dernière, sept épiciers sur 10 ont réduit leurs emballages en plastique et se sont engagés à réduire leur empreinte carbone.

Alex Rohloff, co-fondateur du système de paiement Laybuy, a déclaré à Retail Gazette que la durabilité “se poursuivra sans aucun doute jusqu’en 2020”.

Il a suggéré que le secteur de la vente au détail connaîtra probablement de fortes transitions vers des produits écologiques et décomposables au cours de la prochaine année. Bien que ce mouvement ait été observé auparavant, il a déclaré que l’introduction de sacs en plastique à usage unique n’était vraiment que «la pointe de l’iceberg».

Plus tôt ce mois-ci, Debenhams a dévoilé son nouveau programme de développement durable pour mettre en évidence de nouvelles références pour la vente au détail des grands magasins au Royaume-Uni dans les années 2020. Ses nouveaux engagements incluent l’approvisionnement durable de 100% de son coton d’ici 2022, et tous les produits de marque propre vendus en magasin auront au moins un attribut durable d’ici septembre 2020.

Oliver Guy, directeur de l’industrie chez Software AG, a déclaré que la responsabilité environnementale deviendrait un facteur de différenciation pour les détaillants cette année. Il a également déclaré que l’accent accru sur l’environnement permettra aux détaillants d’accéder aux choix des consommateurs de manière transparente, les aidant à réagir en conséquence.

Les préoccupations en matière de durabilité se poursuivront en 2020

Les problèmes de gaspillage alimentaire devraient également continuer à dominer les agendas des détaillants en 2020. La plate-forme compatible avec l’IA Symphony RetailAI a prédit que les consommateurs deviendront plus respectueux de l’environnement, ce qui exercera une pression accrue sur les détaillants pour qu’ils prévoient leur gaspillage alimentaire aussi précisément que possible.

Symphony RetailAI a ajouté que les détaillants investiraient probablement dans la compréhension du comportement des consommateurs et des événements qui affectent la demande – des facteurs traditionnels tels que la météo ou le jour de paie à des indicateurs plus émergents comme la taille du panier ou les comportements d’achat.

TECHNOLOGIE

La technologie a déjà transformé le commerce de détail au-delà de la reconnaissance. De nos jours, presque chaque consommateur est un client en ligne.

Le passage de l’exclusivité en magasin aux dépenses omnicanal a poussé les détaillants à faire d’énormes ajustements dans leur façon de faire des affaires – et ceux qui n’ont pas réussi à s’adapter ont été laissés pour compte.

Cela a encouragé de nouvelles innovations technologiques – comme le produit phare d’Adidas à Londres, qui a apporté des miroirs virtuels à la fin de l’année dernière, et Sainsbury a lancé le premier magasin sans caisse au Royaume-Uni.

Symphony RetailAI a prédit que les détaillants s’appuieront de plus en plus sur la technologie pour annoncer leur marque. Bien que cela ait été fait auparavant, la société a déclaré que “les détaillants se tourneront vers la technologie pour s’assurer que le bon client est ciblé au bon moment et au bon endroit”.

James Harvey, directeur technique de Cisco AppDynamics, a déclaré à Retail Gazette que les détaillants se concentreront probablement davantage sur l’expérience client numérique plutôt que sur l’expérience en magasin ou en face à face “pour la toute première fois”.

Pendant ce temps, Angus Burrell, directeur général britannique de la société de solutions de paiement Valitor, a fait valoir que les médias sociaux joueraient davantage.

La technologie a changé la façon dont les consommateurs achètent

«La raison pour laquelle le commerce social continuera d’être une force si puissante est qu’il répond à l’un des besoins les plus pressants des consommateurs; commodité », a-t-il dit.

“Les réseaux sociaux continueront de faire le chemin de l’achat plus court et moins compliqué, permettant aux consommateurs de faire un achat rapide avec un minimum d’effort.”

DÉTAIL EXPÉRIENTIEL

Bien que la technologie ait sans aucun doute changé notre façon de magasiner, l’objectif du magasin de vente au détail de briques et de mortier a également changé.

L’année dernière, les frères et sœurs John Lewis et Waitrose ont lancé un concept axé sur l’expérience client à Southampton dans le cadre d’un essai, tandis que le produit phare d’Adidas de 27000 pieds carrés à Londres a introduit des miroirs de vestiaires interactifs et une machine d’impression pour personnaliser les produits en magasin.

The Body Shop a proposé une expérience de vente au détail avec un mélange de pertinence – il a transformé son magasin de Londres Bond Street en un concept store en offrant un coin d’activisme, une station de recharge et des zones de produits dédiés – où les clients peuvent en savoir plus sur ses initiatives de développement durable.

La société mère de Westfield, Unibail-Rodamco-Westfield, a récemment publié son rapport How We Shop – qui a discuté des «plus grandes tendances de la vente au détail à ce jour» et prédit que plus de la moitié de l’espace de vente au détail dans les magasins sera consacré aux expériences.

«Au cours de la prochaine année, le sou baissera et le rôle du magasin changera: il deviendra un endroit où les consommateurs pourront vivre davantage une expérience», a déclaré Raphaël De Perlinghi, directeur commercial du détaillant en ligne Targus.

Burrell a ajouté: “La rue principale continuera de se redéfinir, devenant une destination pour les expériences, pas seulement pour les achats de produits.”

Bien que la concurrence du commerce en ligne ne soit pas sous-estimée, 2020 verra le commerce de détail continuer à jouer à ses points forts, selon Symphony RetailAI. La firme a ajouté que le secteur de la vente au détail verra plus de musique en direct, des cours de cuisine et d’autres services transformer les visites en magasin en «expériences à apprécier et à maintenir».

En 2019, The Body Shop a transformé son magasin de Londres Bond Street en concept store en offrant un coin dédié à l’activisme

Raj Badarinath, vice-président du marketing chez RichRelevance, a prédit que «davantage de détaillants se rendront compte que les poches de croissance clés proviennent de la concurrence sur les expériences, et non sur des offres sans friction comme Amazon ou Alibaba».

Il a ajouté que la personnalisation jouera également un rôle accru, car les détaillants cherchent à offrir une «expérience de magasinage convaincante qui accordera un avantage concurrentiel».

“Les consommateurs refuseront de s’engager avec toute plate-forme qui n’offre pas une réflexion harmonisée et précise d’eux-mêmes”, a déclaré Badarinath.

FIDÉLITÉ DU CONSOMMATEUR

De plus en plus de preuves suggèrent que les consommateurs basculeront entre les programmes de fidélité en fonction de ce qui est proposé à un moment donné. En raison de cette concurrence croissante, 2019, les grands détaillants ont proposé des initiatives pour renforcer la fidélité.

Morrisons s’est associé à la société d’études de marché IRI pour offrir des récompenses personnalisées, tandis que son confrère Big 4 Tesco a révélé que Clubcard Plus offrirait de nouvelles économies.

La remise est une initiative que les détaillants entreprennent lorsqu’ils tentent d’attirer des clients, et beaucoup d’entre eux capitalisent sur des événements de vente tels que le Black Friday – bien que cela n’ait pas toujours été favorable.

L’ONS a constaté en décembre que les ventes au détail avaient augmenté à leur rythme annuel le plus faible depuis octobre 2017 malgré une forte décote dans la rue principale. Les remises du Black Friday n’ont pas réussi à attirer les acheteurs, les ventes ayant chuté de 0,6% en novembre, ce qui en fait la quatrième baisse mensuelle consécutive.

“Ceux qui participent souffrent non seulement de marges réduites en raison du volume des ventes, mais aussi du fait qu’ils tirent efficacement leurs ventes de Noël vers l’avant dans le processus”, a expliqué Rohloff.

«Les détaillants n’apprécient pas particulièrement ces périodes. Mais en choisissant de ne pas participer, ils concèdent essentiellement à leurs concurrents qui offrent aux clients des offres plus avantageuses. »

Il a suggéré que 2020 verra les détaillants introduire diverses options de paiement pour répondre à un éventail plus large d’habitudes de dépenses, pour aider à «fidéliser davantage le processus».

Daniel Bailey, vice-président de la société de services à la clientèle Zendesk, a déclaré à Retail Gazette que 2020 verra “davantage d’investissements et l’accent sera mis sur le service à la clientèle comme” première ligne “” pour aider à renforcer la fidélité et la satisfaction des clients.

L’épicier Big 4 Tesco a révélé que Clubcard Plus offrirait de nouvelles économies et fidéliserait ses clients

«Plus d’entreprises reconnaîtront l’importance de l’expérience client pour les aider à se différencier sur un marché de plus en plus concurrentiel», a-t-il déclaré.

Un exemple de cela a eu lieu moins de deux semaines en 2020, lorsque Dixons Carphone a déclaré qu’elle commencerait à externaliser ses centres d’appels dans le cadre d’une nouvelle initiative visant à augmenter son score de satisfaction client.

APERÇU

Ce n’est un secret pour personne que le paysage de la vente au détail est en pleine mutation. Les besoins des consommateurs changent constamment, la rue principale continue d’être frappée par toute la force des mastodontes en ligne et cela ne semble pas s’arrêter de sitôt.

Il est révolu le temps facile de gagner la fidélité des clients. Les consommateurs ne ressentent aucune honte à se tourner vers un concurrent si une marque ne peut pas leur offrir la bonne expérience au bon prix. Les médias sociaux ont contribué à alimenter cette mentalité, avec des goûts comme Instagram permettant aux consommateurs de passer d’un détaillant à l’autre, avec des marques directes aux consommateurs qui vendent directement à leurs clients.

Les détaillants qui triomphent au milieu de cela sont ceux qui offrent non seulement des produits, mais une culture et une éthique entières pour que leur public puisse acheter.

L’essentiel pour les détaillants est de s’assurer qu’ils ne se contentent pas d’innover ou de numériser pour le plaisir, mais qu’ils comprennent vraiment le problème qu’ils essaient de résoudre et la façon dont ils répondent aux besoins et aux désirs de leurs clients.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette