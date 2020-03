Les priorités immobilières changent à mesure que davantage de professionnels travaillent à domicile

Avec l’augmentation du nombre de personnes travaillant à domicile, davantage d’acheteurs et de locataires devraient accorder la priorité à l’Internet haut débit et à l’espace pour un bureau à domicile.

Comme les professionnels sont invités à ne pas travailler et à travailler à domicile en raison de l’épidémie de coronavirus, le travail à domicile est susceptible de devenir encore plus courant à l’avenir. De nombreuses entreprises mettent en place des mesures et investissent dans des outils numériques. Cela signifie que plus d’employés que jamais auront bientôt la possibilité de travailler à domicile.

Les chiffres derrière le travail à distance

L’Office of National Statistics a prédit d’ici 2020 que 50% des employés au Royaume-Uni travailleront à distance. En plus de cela, jusqu’à 90% des employés ont déclaré qu’ils aimeraient travailler à domicile au moins une partie du temps.

Actuellement, les trois quarts de la main-d’œuvre britannique alternent fréquemment entre l’entrée dans un bureau principal et le travail à domicile, selon les données de This is Money de Lloyds Bank. L’enquête mondiale sur le lieu de travail de l’IWG en 2019 a également révélé que 61% des entreprises mondiales autorisent le personnel à avoir une certaine forme de politique de travail à distance.

Avec une augmentation du nombre de personnes travaillant de manière flexible, cela pourrait changer les priorités des locataires et des propriétaires dans les propriétés. De plus en plus de personnes, en particulier de jeunes professionnels, chercheront un espace dédié au travail de bureau. Ils voudront également que l’Internet à haut débit soit disponible chez eux.

Internet haut débit

La connectivité numérique à la maison devient essentielle à la vie moderne. Internet rapide et fiable est désormais une priorité absolue et un équipement vital pour la majorité des locataires et des acheteurs.

Dans le budget 2020, le chancelier Rishi Sunak a annoncé un investissement de 5 milliards de livres sterling pour la connectivité. Cela impliquera d’intégrer des réseaux à pleine fibre et à capacité gigabit dans chaque foyer et entreprise au cours des cinq prochaines années. En outre, le gouvernement a conclu un accord de 1 milliard de livres sterling avec l’industrie de la téléphonie mobile afin de renforcer la couverture du réseau dans les «points non».

Ces mesures offriront aux gens un meilleur accès à Internet à haut coût. En fin de compte, il sera plus facile que jamais pour les gens de travailler à partir de leur propre domicile.

Bureaux à domicile et espaces de coworking

Avec l’augmentation du travail à domicile, l’espace pour un bureau à domicile est désormais une considération clé pour les chasseurs de maisons. Dans la recherche Lloyds, la banque a interrogé plus de 3000 adultes sur le lieu de travail au Royaume-Uni, et deux travailleurs sur cinq ont déclaré qu’un espace approprié pour travailler à domicile était important lors de la recherche d’une nouvelle propriété. Ce chiffre passe à près des trois quarts pour inclure les personnes qui travaillent déjà régulièrement à domicile.

Un bureau à domicile dédié est l’endroit le plus populaire pour travailler à domicile; près d’un tiers utilise ce type d’espace. Même 72% des travailleurs à domicile réguliers ont déclaré avoir personnalisé leur espace pour travailler à domicile. Cela montre que beaucoup sont prêts à investir et à payer un supplément pour améliorer leur environnement de travail à domicile.

Un bureau à domicile peut ajouter de la valeur à mesure que de plus en plus de personnes le recherchent dans une propriété, qu’elles louent ou achètent. Et certains développements de construction à la location ont même des espaces de coworking pour aider à répondre aux besoins d’un nombre croissant de personnes travaillant de manière flexible. Étant donné que d’autres employeurs britanniques offrent aux professionnels la possibilité de travailler à domicile, les propriétaires et les investisseurs qui fournissent des espaces de bureau et une connexion Internet haut débit dans leurs propriétés pourraient voir des rendements plus élevés et moins de périodes de vide.

Choisir la bonne propriété et savoir quelles priorités les locataires et les acheteurs de maison peuvent vous aider à tirer le meilleur parti de votre investissement. Parcourez une sélection limitée de nos opportunités d’investissement immobilier, et s’inscrire gratuitement pour obtenir un accès complet et des conseils.