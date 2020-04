Les prix des logements au Royaume-Uni augmentent le plus dans ces meilleurs endroits

Si vous cherchez à acheter une propriété dans une zone montante avec les prix les plus élevés, le Yorkshire, les Midlands et le nord-ouest pourrait être votre meilleur choix.

Le prix moyen d’une propriété en Angleterre est maintenant d’un peu plus de 247 355 £ après avoir augmenté de 1,1% au cours de la dernière année, selon l’Office for National Statistics. L’indice utilise les données du registre foncier HM, ce qui signifie qu’il s’agit de l’une des mesures les plus précises.

La dernière publication de mars a examiné les données disponibles sur les prix des logements jusqu’en janvier 2020. Elle a également montré une augmentation mensuelle de 1,2% de décembre à janvier (non désaisonnalisé). Cela a marqué le début du «rebond Boris», que d’autres indices ont reconnu au cours des trois premiers mois de cette année.

Bien que les indices des prix des logements soient utiles, il est important de ne pas trop insister sur les petits changements mensuels. Cependant, lorsque vous l’examinez d’une manière plus générale, cela peut vous aider à repérer les tendances en cours. Cela est particulièrement pertinent lorsque l’on regarde différentes régions.

Yorkshire en tête du peloton

En ce qui concerne l’Angleterre, le Yorkshire et le Humber, la région à la croissance la plus rapide au cours de la dernière année. Ici, les prix des logements ont bondi de 3,1% entre janvier 2019 et 2020 – loin devant la moyenne nationale.

Dans ce cadre, Barnsley a enregistré des performances exceptionnelles. Les prix des maisons dans la ville du Yorkshire ont augmenté en moyenne de 7% au cours des 12 mois. Leeds était une autre ville qui poursuit sa trajectoire ascendante. Les prix des logements y ont augmenté en moyenne de 5,1%, passant de 182 297 £ à 191 578 £. Sheffield a également enregistré de solides gains de 4,8%, tandis que les prix des maisons à Doncaster ont augmenté de 4,5%.

Ces domaines ont tous été réservés à une croissance accrue dans les années à venir. Leeds apparaît régulièrement comme la première place au Royaume-Uni pour l’investissement immobilier. Il y a actuellement d’importants projets d’investissement et de régénération en cours, qui attirent un nombre croissant d’entreprises, de résidents et d’investisseurs.

Tendances régionales

Les West Midlands connaissent actuellement une très forte croissance des prix des logements. En moyenne, les prix ont augmenté de 2,6% au cours de la dernière année, et cette tendance devrait se poursuivre avec l’augmentation des investissements dans la région. Pas loin derrière, les East Midlands, où les prix ont augmenté en moyenne de 2,3%.

En remontant vers le nord, la région du nord-ouest a connu une flambée des prix des logements supérieure à la moyenne nationale, à 2,1%. Preston était un secteur hors concours pour les gains de prix des maisons dans ce domaine. La ville, qui a été la cible d’investissements massifs récemment, a vu ses prix augmenter de 3,6%. Cela les a fait passer de 124 774 £ à 129 238 £, ce qui signifie que c’est toujours l’un des sites d’investissement les plus abordables du Royaume-Uni.

Ce rapport de l’ONS est l’un des nombreux de ces dernières années montrant la meilleure performance des prix des logements loin de Londres. La capitale a connu une croissance annuelle de 1,4%, ce qui démontre la reprise lente du marché du logement. En tant que principal centre commercial du Royaume-Uni, il attirera toujours le plus d’investissements dans l’ensemble, même si les gains de prix des logements sont en retard.

Mais la tendance croissante a été le renforcement des marchés régionaux, en particulier dans le nord de l’Angleterre. Grâce à l’augmentation des niveaux d’investissement, à l’initiative Northern Powerhouse et au nombre croissant d’entreprises délocalisées hors de la capitale, ces zones devraient continuer de prospérer.

Vous pouvez consulter l’indice complet des prix des logements ONS de janvier 2020 ici.