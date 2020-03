Les prix des logements au Royaume-Uni “ne devraient pas s’effondrer” en raison de la pandémie de COVID-19

La plupart des secteurs sont susceptibles de ressentir les effets de la pandémie de coronavirus au cours des prochains mois, et les prix des logements au Royaume-Uni pourraient ne pas rester indemnes. Mais l’histoire montre que le marché du logement peut être étonnamment résistant.

Le coronavirus a déjà infecté plus de 340 000 personnes à travers le monde, et les chiffres augmentent quotidiennement. La plupart acceptent que la situation va empirer avant de s’améliorer. Pendant ce temps, des millions de personnes qui ne sont pas directement touchées par la maladie ressentiront l’impact par d’autres moyens.

C’est la vue sombre à laquelle beaucoup sont confrontés en ce moment. Et en période de grande incertitude, il y a un effet d’entraînement sur l’économie et de nombreux autres secteurs, y compris le logement.

La pandémie est imminente au lendemain de la débâcle du Brexit. Cependant, depuis le référendum sur l’UE, la bonne nouvelle est que le marché du logement, bien qu’il ait été affecté, est resté largement résilient. Des endroits comme Londres ont ressenti les effets le plus fortement, mais les marchés du logement dans le nord et les Midlands ont affiché de solides performances tout au long. Dans le nord-ouest en particulier, les investisseurs, les acheteurs et les vendeurs sont restés imperturbables, les prix des maisons s’envolant dans certaines régions.

Les prix des logements au Royaume-Uni ne chuteront pas

Bien que le coronavirus soit actuellement la préoccupation majeure de beaucoup, cela n’empêche pas que les prix des logements au Royaume-Uni soient une grande inquiétude. Que vous soyez propriétaire de votre maison, que vous souhaitiez accéder à l’échelle de la propriété, que vous envisagiez de réduire les effectifs ou même de louer, cela vous affectera. Comme l’a écrit l’expert immobilier Henry Pryor:

Qui s’inquiète du prix des maisons? 🙄

200k personnes qui sont en train d’acheter ou de vendre

200k qui prévoyaient le mois prochain

480k personnes avec leurs maisons sur le marché

1.2m + de personnes à la recherche d’un logement

La moitié des 4,8 millions de travailleurs indépendants qui possèdent une maison et peuvent avoir besoin d’emprunter contre celle-ci.

– Henry Pryor (@HenryPryor) 17 mars 2020

Le verdict en ce moment est que, comme vous vous en doutez, personne ne sait comment cela affectera les prix des logements. L’avenir de la propagation du virus est incertain et l’incertitude n’est jamais bonne pour le marché.

Cependant, jusqu’à très récemment, le marché du logement du pays était à son plus haut niveau avant le référendum européen. Bien qu’il soit probable que les transactions ralentissent, car l’achat et la vente peuvent être difficiles à faire sur le plan pratique si rien d’autre, ils ne s’arrêteront pas. Une oscillation des prix des logements à court terme est attendue, mais selon Stephen Maunder, dont ce sera, espérons-le, de courte durée.

«Une augmentation du nombre de personnes auto-isolées pourrait signifier moins de propriétés devenant disponibles, et donc moins d’acheteurs visitant et enchérissant sur les maisons. En bref, plus de gens resteront sur place plus longtemps.

“Moins de transactions pourraient ralentir la croissance des prix des logements, mais il est très peu probable que nous assistions à un effondrement majeur des prix, et – comme avec le Brexit – le marché finira par accélérer à nouveau après une période d’incertitude.”

La disparité régionale pourrait se poursuivre

Un rapport de Savills prévoit que le nord-ouest et le Yorkshire connaîtront les plus fortes hausses de prix des logements au cours des cinq prochaines années. Bien que cela puisse être mis à jour à la lumière des événements récents, cette fracture régionale s’est développée au cours des dernières années.

Cela s’explique en partie par le coût élevé du capital. Beaucoup de gens n’ont tout simplement pas les moyens d’acheter là-bas et cherchent à en avoir plus pour leur argent ailleurs. Cela vaut pour les propriétaires, les premiers acheteurs et les investisseurs. En période d’incertitude en particulier, ces prix élevés peuvent devenir plus rebutants pour beaucoup.

Miles Shipside, directeur de Rightmove et analyste du marché du logement, a déclaré: «Le marché attend depuis plusieurs années une reprise à Londres. Avec une fenêtre d’incertitude politique postélectorale, 2020 semblait être l’année où beaucoup chercheraient à bouger et à satisfaire leurs besoins de logement refoulés.

“Cependant, le rythme rapide actuel du marché du logement pourrait maintenant être affecté par la propagation du coronavirus Covid-19.”

Certains agents immobiliers à Londres et ailleurs constatent maintenant des changements de comportement. Paul Cosgrove, directeur des agences immobilières Finlay Brewer, en fait partie.

“La grande majorité de nos ventes – plus de 90% – s’est poursuivie jusqu’au jeudi 12 mars. Cependant, depuis vendredi, les acheteurs et les vendeurs sont beaucoup plus prudents”, a-t-il déclaré.

“Le résultat complet du coronavirus n’est pas encore entièrement compris par quiconque dans le secteur de l’immobilier, mais de manière similaire au Brexit, seuls des acheteurs et des vendeurs très motivés souhaitent continuer à fonctionner dans cet environnement inconnu.”

Appréciation du capital vs rendements locatifs

Sur une longue période, les prix de l’immobilier ont tendance à s’apprécier, surtout si vous achetez dans un endroit bien choisi. Ceci malgré les hausses et les baisses naturelles à court terme qui se produiront à un niveau granulaire, par exemple en raison d’événements économiques, financiers et autres. C’est pourquoi l’investissement immobilier est normalement considéré dans une perspective à long terme et sujet à beaucoup moins de volatilité que les marchés boursiers.

Mais pour les investisseurs locatifs, il est également essentiel de tenir compte du marché locatif lors de la décision d’investissement. La demande de location au Royaume-Uni est actuellement à un niveau record, et les experts prévoient que cela augmentera. Ainsi, les rendements locatifs dans certaines zones en particulier sont extrêmement solides. Avec une demande élevée, il y a moins de périodes de vide, ce qui est un autre aspect important lors du calcul des rendements potentiels.

La semaine dernière, le gouvernement a annoncé des mesures pour protéger le marché locatif. Les propriétaires ne peuvent plus expulser les locataires de logements sociaux et privés. De plus, le gouvernement exhorte les propriétaires à autoriser des réductions de loyer si nécessaire. Les propriétaires ayant des hypothèques locatives pourront également demander des congés payés si nécessaire.

Les baisses de taux d’intérêt auront un impact sur le marché

La Banque d’Angleterre a encore réduit ses taux d’intérêt, ramenant le taux de base à seulement 0,1%. Cela intervient juste une semaine après sa réduction de 0,5%, passant de 0,75% à 0,25%.

La Banque a franchi le pas dans un effort pour «consolider» l’économie alors qu’elle se débat dans la crise sanitaire actuelle. D’autres banques centrales à travers le monde ont pris des mesures similaires.

Dans un communiqué, il a déclaré: «Lors de sa réunion spéciale du 19 mars, le MPC [Monetary Policy Committee] jugé qu’un nouvel ensemble de mesures était justifié pour atteindre ses objectifs statutaires.

“Il a donc voté à l’unanimité d’augmenter les avoirs de la Banque d’Angleterre en obligations d’État britanniques et en obligations de sociétés non financières de qualité investment grade de 200 milliards de livres sterling pour un total de 645 milliards de livres sterling, financé par l’émission de réserves de la banque centrale, et de réduire Taux d’escompte de 15 points de base à 0,1%. »

Lorsque le taux de base baisse, cela influe normalement sur les taux hypothécaires. En particulier, de nombreux emprunteurs bénéficiant de taux tracker bénéficieront d’une réduction. Mais ceux qui recherchent de nouveaux prêts hypothécaires ou des prêts hypothécaires pourraient également trouver des offres moins chères auprès des prêteurs.

Bien que cela n’ait pas d’incidence directe sur les prix des logements au Royaume-Uni, cela pourrait être une incitation pour les acheteurs, les propriétaires et les investisseurs potentiels. L’accès à un plus grand effet de levier pourrait être un aspect clé pour maintenir le marché du logement en mouvement pendant cette période.