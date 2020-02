Les prix des magasins baissent encore dans un contexte de faible demande des consommateurs

Les acheteurs ont payé des prix plus bas en février, en raison de la baisse de la demande des consommateurs et de l’intense concurrence, certains détaillants ayant prolongé leurs ventes en janvier pour attirer les clients.

// Le dernier indice des prix des magasins BRC-Nielsen montre que les prix ont baissé de 0,6% ce mois-ci

// Cela se compare à une baisse de 0,3% en janvier

// Les prix des produits non alimentaires ont baissé de 1,9% par rapport à 1,5% en janvier, mais les prix des aliments se sont maintenus à 1,6%

Les prix des magasins ont chuté plus rapidement ce mois-ci après que la faible demande des consommateurs a poussé plus de promotions et d’offres des détaillants, selon les chiffres.

Le dernier indice des prix des magasins BRC-Nielsen a révélé que les prix avaient baissé de 0,6% ce mois-ci, contre une baisse de 0,3% en janvier.

L’enquête mensuelle a révélé que les acheteurs payaient des prix plus bas, car la demande des consommateurs était plus faible et la concurrence intense avait vu certains détaillants étendre leurs ventes de janvier pour attirer les clients.

Les prix des produits non alimentaires ont encore baissé en février, reculant de 1,9%, contre une baisse de 1,5% en janvier.

L’inflation des prix des produits alimentaires est restée stable à 1,6% pour le mois, l’inflation des produits frais s’étant atténuée à 0,6% contre 0,7% en janvier.

“Les consommateurs se réjouiront de la baisse des prix dans les magasins, qui s’est accélérée par rapport au mois précédent, les prix des produits non alimentaires ayant chuté à leur plus haut niveau depuis mai 2018”, a déclaré Helen Dickinson, directrice générale de BRC.

«En revanche, certains produits non périssables, comme les céréales, ont provoqué une hausse globale des prix des denrées alimentaires.

«Cela devrait empirer, car les prix mondiaux des denrées alimentaires ont augmenté à un rythme à deux chiffres au cours des trois derniers mois.»

Le prix des ingrédients des armoires de magasin a continué de grimper, l’inflation alimentaire ambiante augmentant à 3% en février, contre 2,8% le mois précédent.

Les chiffres ont été publiés une semaine après que l’ONS a annoncé que l’inflation avait grimpé à 1,8% en janvier tandis que la croissance des salaires continuait de ralentir.

Mike Watkins, responsable des ventes au détail chez Nielsen, a déclaré: «Bien qu’il y ait eu une légère augmentation des prix des denrées alimentaires ce mois-ci, cela ne changera pas la façon dont nous faisons nos achats ou ce que nous achetons, car les préoccupations plus larges des consommateurs concernant leurs propres finances continuent de faire les prudents quant aux dépenses.

«Mais si l’inflation des prix à la consommation augmente encore au cours des prochains mois et si la croissance des ventes reste faible, alors davantage de détaillants devront peut-être compenser par des promotions supplémentaires et des baisses de prix plus importantes.

