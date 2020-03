Les prix du brut augmentent, mais craignent toujours l’impact de Covid-19

Les prix des références américaines et européennes ont vu les augmentations qui ont vécu au milieu de la journée d’aujourd’hui freinées, en raison du fort impact du coronavirus sur la demande a compensé les attentes d’un paquet de secours économique de 2 billions de dollars qui pourrait être approuvé bientôt en États Unis.

L’Inde, troisième consommateur mondial de pétrole brut, a ordonné à ses 1,3 milliard d’habitants de rester chez eux pendant trois semaines à partir de mardi, dernier grand pays à annoncer des restrictions aux déplacements sociaux qui ont détruit la demande d’essence et de carburéacteur.

Le marché pétrolier a été touché par deux fondamentaux similaires. La guerre des prix inattendue entre l’Arabie saoudite et la Russie a entraîné une offre excédentaire, tandis que la pandémie vise à réduire la demande de carburant d’au moins 10% à l’échelle mondiale.

Les contrats à terme de référence sur le Brent ont gagné 12 cents, ou 0,4%, à 27,15 $ le baril, tandis que ceux du West Texas Intermediate (WTI) aux États-Unis ont augmenté de 65 cents, ou 2,8%, pour atteindre 24,01 $ le baril.

“Personne ne sait encore dans quelle mesure le monde devra s’arrêter”, a déclaré Edward Moya, analyste principal du marché chez OANDA à New York. “Il sera probablement impossible que les prix du pétrole se stabilisent.”

Plus tôt, le Brent et le WTI s’échangeaient plus de 5%.

La Réserve fédérale a approuvé lundi une série de programmes extraordinaires pour soutenir une économie affectée par des restrictions commerciales qui, selon les scientifiques, sont nécessaires pour ralentir la pandémie de coronavirus.

Le prix du pétrole brut a perdu la moitié de sa valeur en 2020, touché par le coup à la demande dû à la pandémie et les efforts pour le contenir, en plus de la rupture de l’accord OPEP +, entre l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et d’autres pays, dont la Russie, ce mois-ci.

