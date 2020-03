Les producteurs de whisky fabriquent des désinfectants pour les mains. Voici comment ils se sont organisés.

Avec des lois assouplies et beaucoup d’expérimentation, l’industrie s’est intensifiée pour répondre à un besoin critique.

Mars

24, 2020

5 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

Le monde a besoin d’un désinfectant pour les mains – bien plus que ce que l’industrie actuelle des désinfectants pour les mains peut produire. L’industrie américaine du whisky, ainsi que d’autres industries de l’alcool comme les brasseries artisanales, ont donc commencé à s’intensifier. Ils font une pause pour préparer des boissons et ont commencé à fabriquer des désinfectants à base d’alcool qui sauvent des vies.

C’est un exemple important de la manière dont les entrepreneurs peuvent pivoter et contribuer à la lutte contre Covid-19. Et il contient des leçons importantes pour d’autres entrepreneurs sur la façon de faire de même.

Lever les réglementations.

D’une certaine manière, l’industrie américaine du whisky était déjà prête pour ce travail. En 1941, après l’attaque de Pearl Harbor, le gouvernement américain a pris le contrôle de l’industrie de la distillation et a converti de nombreux alambics pour produire de l’éthanol à haute résistance. Cet éthanol a été utilisé pour l’antigel, les munitions, les boosters d’octane, la laque, le caoutchouc synthétique et plus encore.

Aujourd’hui, aucun mandat gouvernemental n’était requis – mais l’aide gouvernementale l’était. Lorsque la crise COVID-19 a frappé pour la première fois, certaines des plus petites distilleries ont commencé à essayer de partager leur alcool; tout fabricant de whisky aura des parties du distillat qui ne peuvent pas être utilisées dans les boissons mais pourraient devenir un nettoyant à usage général. Cependant, des lois les empêchaient. Des réglementations strictes contrôlent ce qui peut et ne peut pas se produire dans une distillerie, et ces entreprises sont lourdement taxées. Avec ces lois en place, les distilleries ne pouvaient pas être utiles.

L’industrie a commencé à faire entendre sa voix et les décideurs ont répondu. Les lois locales, étatiques et même fédérales ont été levées ou modifiées. Le 18 mars, le Bureau de la taxe et du commerce des alcools et des tabacs, qui supervise l’industrie, a également ouvert la voie: il a renoncé à certaines parties d’une loi, y compris aux exigences imposant aux distilleries d’obtenir des permis ou des obligations pour produire un désinfectant pour les mains.

Désormais, les distilleries pourraient enfin se mettre au travail.

Créez de nombreuses solutions différentes.

Chaque distillerie a pris un chemin quelque peu différent. Certaines distilleries ont choisi de fabriquer des produits de désinfection, puis de les fournir gratuitement aux premiers intervenants et aux installations et entreprises essentielles. D’autres ont choisi de vendre leurs produits désinfectants au public, afin de garder leur personnel rémunéré.

Au Kentucky, la réponse de l’industrie du bourbon a été rapide et décisive. Brown-Forman, l’un des plus grands fabricants de spiritueux aux États-Unis, a commencé à fournir un désinfectant gratuit aux premiers intervenants dans le comté de Woodford, où se trouve sa distillerie Woodford Reserve. (Sa distillerie Old Forester à Louisville, Kentucky suivra.) La distillerie de la famille Neeley fabrique de petits lots de désinfectant pour les mains et permet aux gens d’apporter leurs propres bouteilles à remplir pour un don pour couvrir les coûts. Lexington Brewing & Distilling, Rabbit Hole Distillery et Wilderness Trail Distillery ont tous annoncé des efforts pour produire également un désinfectant pour les mains.

En dehors du Kentucky, de nombreuses petites distilleries font de même – notamment Smooth Ambler en Virginie-Occidentale, Koval Distillery à Chicago, Corsair Distillery au Tennessee, American Craft Whiskey Distillery en Californie et Whiskey Acres Distilling dans l’Illinois.

Partagez les informations entre concurrents.

Mais il y a un problème: ce n’est pas parce qu’un distillateur peut faire du whisky qu’il sait comment fabriquer de l’alcool pour le désinfectant pour les mains. Pour le faire fonctionner, l’industrie s’est réunie pour partager des informations – produire des webinaires, des guides en ligne, etc. Les distilleries modifient leur équipement et apprennent à la volée.

À la distillerie Catoctin Creek en Virginie, la distillatrice Becky Harris dit qu’elle travaille en étroite collaboration avec l’American Craft Spirits Association (ASCA), avec des réunions quotidiennes pour concevoir la meilleure ligne de conduite possible pour les distillateurs souhaitant produire un désinfectant pour les mains. À un moment donné, son mari et partenaire commercial, Scott Harris, recevait toutes les heures 50 courriels de personnes posant des questions sur le désinfectant pour les mains. Elle dit que l’attention des médias sur ce sujet a été utile, car elle a montré aux organismes de réglementation qu’il y a une énorme augmentation de la demande pour ces produits, ce qui a permis à l’ASCA de rationaliser et d’accélérer le processus d’élaboration des directives et de recherche d’approvisionnement dans l’approvisionnement. chaîne.

À mesure que la situation évolue, les distilleries doivent également modifier leurs plans. Dans le Michigan, par exemple, la Traverse City Whisky Company voulait à l’origine vendre du désinfectant pour les mains au public – mais son inventaire de 10 000 unités s’est vendu du jour au lendemain. “La réponse et la demande ont été choquantes”, a déclaré Chris Fredrickson, cofondateur de la société. “Pour cette raison, nous avons fait évoluer notre stratégie de la vente au détail pour inclure les services médicaux et les premiers intervenants, car cela a été le plus grand besoin.”

Quelle sera la prochaine étape? Bien sûr, personne ne le sait – mais davantage de distilleries se joignent à l’effort pour produire un désinfectant pour les mains, et les propriétaires disent qu’ils chercheront encore plus de façons de se regrouper et de soutenir les gens de l’industrie. “Je dirais que les buveurs de whisky sont les gens les plus généreux de la planète”, explique Bill Thomas, propriétaire du Jack Rose Dining Saloon à Washington D.C., avec qui j’ai récemment parlé pour American Whisky Magazine. “Et cela est absolument la preuve que le buveur de whisky est le meilleur type humain de la planète.”

C’est aussi une leçon pour d’autres industries en cette période difficile: avec l’assouplissement des réglementations, vous pouvez collaborer avec vos pairs sur de nouvelles innovations … et commencer à résoudre tout problème que vous pouvez.

.