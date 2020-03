Les programmes d’entrepreneuriat préparent les étudiants à devenir des pionniers

Avec la formation et les opportunités STEM appropriées, les futurs fondateurs peuvent accomplir le bien mondial.

“Je marche sur un terrain vierge”, écrivait George Washington il y a 230 ans. L’un des plus grands pères fondateurs d’Amérique ouvrait une voie dans laquelle ses actions (et leurs conséquences) n’avaient aucun précédent.

Aujourd’hui, les innovateurs et les concepteurs résolvent des défis qui nécessitent de nouveaux paradigmes, processus et / ou inventions pour lesquels il n’y a pas de plans. En tant que pionniers, ils courent le risque de se ruiner en cas d’échec, tout en poursuivant le noble objectif de changer le monde.

Notre dilemme STEM

Les pionniers rendent possible le progrès, mais en Amérique, l’enseignement STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) a besoin de beaucoup d’amélioration. En 2015, les jeunes de 15 ans à travers le pays se classaient 38e en mathématiques et 24e en science sur 71 pays développés, selon Pew Research.

La Chine, l’Inde, la Russie et d’autres pays en développement gagnent la course pour produire de futurs scientifiques, lauréats du prix Nobel et superviseurs de fabrication. Les petites entreprises créent les deux tiers des nouveaux emplois nets. Par conséquent, l’entreprenariat et les programmes STEM sont importants pour la prospérité de l’Amérique.

Les changements dans l’éducation peuvent aider

Il existe des initiatives à travers l’Amérique pour développer l’innovation grâce à des programmes conçus pour les élèves du primaire et du secondaire. Plus important encore, il y a un intérêt croissant pour l’entrepreneuriat chez les enfants. Il y a une raison pour laquelle Shark Tank d’ABC, maintenant dans sa 11e saison, reste l’une des émissions les plus populaires à la télévision en prime time.

Alex Hodara, qui a été reconnu par 30 Under 30 de Forbes, combine les sciences avec l’éducation à l’entrepreneuriat. Rocket Club, un programme après l’école primé à New York, enseigne aux enfants de 7 à 14 ans la robotique, le codage et la création d’une entreprise. Ses étudiants apprennent réellement à démarrer une entreprise en créant des choses comme des propositions, des contrats et des factures.

L’exécution, comme tous les praticiens le savent bien, est une vertu essentielle des sciences et des petites entreprises. Les entrepreneurs sont contraints d’apprendre en faisant, sans se fier à la théorie ou aux idées impraticables. Les étudiants gagnent une devise appelée «Rocket Fuel», qu’ils peuvent utiliser pour embaucher d’autres camarades de classe ou obtenir des prix.

De plus, les étudiants aux idées prometteuses obtiennent de l’argent réel du club pour démarrer leur entreprise. Le Rocket Club est déjà à pleine capacité jusqu’en septembre de cette année, et pour cause – les inscrits rencontrent des entrepreneurs et des ingénieurs d’organisations comme la NASA, Red Bull et Estée Lauder.

Une exposition précoce aux STEM pourrait être la clé

Le paysage éducatif américain pourrait utiliser un grand coup de pouce. En 2016, les États-Unis les collèges ont produit 568 000 diplômés en STEM, selon le Forum économique mondial. La Chine a éclipsé ce nombre à 4,7 millions. En fait, 40% de tous les diplômés chinois ont obtenu un diplôme STEM. L’Inde a également diplômé 2,6 millions d’étudiants en STEM en 2016.

Pour voir des résultats différents, c’est le processus qui doit changer. Financé par Elon Musk, un programme extrêmement sélectif se libère de l’apprentissage traditionnel. L’école Ad Astra, située au siège de SpaceX à Hawthorne, en Californie, permet aux étudiants de choisir leurs matières. Les étudiants se désengagent des sujets qu’ils n’apprécient pas, travaillent en équipe et analysent des problèmes du monde réel comme l’intelligence artificielle, les politiques nucléaires et la géopolitique en Corée du Nord.

Vous pensez que ce sont des adultes d’âge collégial, mais ce sont en fait des enfants âgés de 7 à 14 ans. Les inscrits apprennent la programmation de logiciels et d’autres compétences techniques, mais ils n’ont jamais reçu de lettre.

Les programmes après l’école comme Rocket Club et Ad Astra ouvrent la voie aux jeunes esprits pour atteindre la grandeur en enseignant et en lisant l’esprit d’entreprise, l’ingénierie, le réseautage et d’autres compétences professionnelles qui ne sont pas mises en valeur dans le système scolaire traditionnel.

Les jeunes d’aujourd’hui ont plus d’outils que jamais pour adopter un apprentissage pratique basé sur la science, mais l’Amérique doit inverser quelques tendances inquiétantes. Les STEM ont des implications clés dans l’économie mondiale et, malheureusement, aux États-Unis. la fabrication a connu une forte baisse depuis la fin des années 1990.

En 1997, la fabrication représentait 16% des États-Unis. produit intérieur brut; 20 ans plus tard, ce chiffre était tombé à 11,6%, selon la Banque mondiale. Ce sont des emplois bien rémunérés qui ont été perdus en Chine, en Inde et dans d’autres pays. En moyenne, les emplois manufacturiers paient 12% de plus que les autres emplois américains, c’est un problème.

Admirablement, les pionniers de l’entrepreneuriat traversent des obstacles de taille pour obtenir ce dont ils ont besoin. Ce type de résilience doit être applaudi – pas vu comme quelque chose d’insurmontable.

Un programme d’études innovant fait la différence en offrant aux jeunes talents le type d’exposition dont ils ont besoin pour se développer et s’épanouir. Un esprit imaginatif doit être encouragé à rechercher ce qui est possible, même s’il n’existe pas de plans pour de futures solutions.

